Victor Ponta a declarat pentru România TV că situația politică actuală este blocată și că cei care au depus moțiunea de cenzură ar trebui să își asume și guvernarea. El a amintit că, în 2012, Guvernul Ponta–USL a fost instalat la doar o săptămână după moțiune și a spus că atunci cei care au dat jos Guvernul au preluat imediat responsabilitatea.

Fostul premier a afirmat că România se află acum într-o criză economică mai gravă decât cea din 2012. Potrivit lui, președintele i-ar fi spus, la scurt timp după moțiune, că dacă a dat jos Guvernul, trebuie să formeze altul.

Ponta consideră că, săptămâna viitoare, Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier care poate strânge o majoritate și care înțelege problemele legate de PNRR și SAFE. El a spus că România are cele mai mari creșteri de prețuri și o scădere puternică a consumului, iar noul premier trebuie să formeze rapid o majoritate.

Victor Ponta a menționat că una dintre variante ar putea fi Sorin Grindeanu sau un premier tehnocrat susținut de PSD și alte partide. El a dat ca exemplu pe Matei, director de relații internaționale la BNR, dar a precizat că important este ca premierul să aibă sprijin politic.

Ponta a spus că problemele economice ale României durează de mai bine de un an și că nu doar creșterea euro este problema, ci și dificultățile profunde ale economiei. El a adăugat că oamenii trebuie să primească speranța că situația se va îmbunătăți și că, în acest moment, România nu are o direcție clară.

„Cei care au inițiat moțiunea văd că nu își asumă. Parcă votul de marți nici nu a contat. Fix pe 7 mai, în urmă cu 14 ani s-a instituit Guvernul Ponta – USL la o săptămână de la moțiune. Atunci era mai simplu. Cei care am trecut moțiunea atunci, am mers ne-am asumat și a fost bine. România este într-o criză economică mai mare decât în 2012, iar Nicușor, la fel ca Băsescu atunci, la câteva ore după moțiune, m-a chemat și mi-a spus: ”Ai dat jos Guvernul, fă Guvernul.” Nicușor are obligația săptămâna viitoare să dea mandatul cuiva care să își asume o majoritate și să spună că a înțeles PNRR și SAFE. România are astăzi cea mai mare creștere a prețurilor și cea mai mare scădere a consumului. Deci, domnule prim-ministru, faceți o majoritate. Există varianta Sorin Grindeanu sau, dacă nu, numirea unui tehnocrat care să aibă susținerea PSD sau a altor forțe care pot forma o majoritate. Unul dintre nume este Matei, director de relații internaționale la BNR. Nu știu, o persoană, un premier independent, dar care să aibă majoritate. Suntem în criză nu de marți, ci de peste un an de zile. Problema noastră nu este doar că a crescut euro, ci că există probleme profunde ale economiei, care s-au accentuat și trebuie rezolvate rapid. Trebuie să le dai oamenilor speranța că o să fie mai bine. În 2012 nu s-au rezolvat toate deodată, dar am spus că vom da salarii și pensii. România acum nu are direcție”, a spus Ponta.

Ponta a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că își amintește de momentul din 7 mai 2012, când, la o săptămână după adoptarea unei moțiuni de cenzură, a fost instalat un nou Guvern. Fostul premier a susținut că România traversa atunci o perioadă dificilă, marcată de criză economică, reduceri de venituri, majorări de taxe și probleme sociale.

Ponta a afirmat că Guvernul instalat în 2012 a reușit să relanseze economia, să restabilească salariile și pensiile reduse anterior, să scadă taxele și să reia programele din educație și sănătate. De asemenea, el a subliniat că Executivul a continuat și a dezvoltat relațiile externe ale României cu Uniunea Europeană, Statele Unite, China, Turcia și statele din Golf.

Fostul lider PSD a mai spus că, în ciuda conflictelor politice, a trădărilor și a greșelilor din acea perioadă, nivelul de trai al românilor a crescut timp de aproape opt ani, până la debutul pandemiei din 2020.

În același mesaj, Victor Ponta a atras atenția că, în ultimii trei ani, condițiile de viață ale românilor s-au înrăutățit constant. El s-a întrebat dacă forțele politice și societatea pot colabora din nou pentru a schimba direcția actuală, pe care o consideră greșită, sau dacă țara va continua să rămână într-un conflict politic din care toată lumea are de pierdut.

Ponta a încheiat spunând că evoluțiile din perioada următoare vor arăta ce direcție va urma România.