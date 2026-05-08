Victor Ponta cere formarea rapidă a unui guvern cu majoritate
Victor Ponta a declarat pentru România TV că situația politică actuală este blocată și că cei care au depus moțiunea de cenzură ar trebui să își asume și guvernarea. El a amintit că, în 2012, Guvernul Ponta–USL a fost instalat la doar o săptămână după moțiune și a spus că atunci cei care au dat jos Guvernul au preluat imediat responsabilitatea.
Fostul premier a afirmat că România se află acum într-o criză economică mai gravă decât cea din 2012. Potrivit lui, președintele i-ar fi spus, la scurt timp după moțiune, că dacă a dat jos Guvernul, trebuie să formeze altul.
Ponta consideră că, săptămâna viitoare, Nicușor Dan trebuie să desemneze un premier care poate strânge o majoritate și care înțelege problemele legate de PNRR și SAFE. El a spus că România are cele mai mari creșteri de prețuri și o scădere puternică a consumului, iar noul premier trebuie să formeze rapid o majoritate.
Victor Ponta a menționat că una dintre variante ar putea fi Sorin Grindeanu sau un premier tehnocrat susținut de PSD și alte partide. El a dat ca exemplu pe Matei, director de relații internaționale la BNR, dar a precizat că important este ca premierul să aibă sprijin politic.
Ponta a spus că problemele economice ale României durează de mai bine de un an și că nu doar creșterea euro este problema, ci și dificultățile profunde ale economiei. El a adăugat că oamenii trebuie să primească speranța că situația se va îmbunătăți și că, în acest moment, România nu are o direcție clară.
„Cei care au inițiat moțiunea văd că nu își asumă. Parcă votul de marți nici nu a contat. Fix pe 7 mai, în urmă cu 14 ani s-a instituit Guvernul Ponta – USL la o săptămână de la moțiune. Atunci era mai simplu. Cei care am trecut moțiunea atunci, am mers ne-am asumat și a fost bine. România este într-o criză economică mai mare decât în 2012, iar Nicușor, la fel ca Băsescu atunci, la câteva ore după moțiune, m-a chemat și mi-a spus: ”Ai dat jos Guvernul, fă Guvernul.”
Nicușor are obligația săptămâna viitoare să dea mandatul cuiva care să își asume o majoritate și să spună că a înțeles PNRR și SAFE. România are astăzi cea mai mare creștere a prețurilor și cea mai mare scădere a consumului. Deci, domnule prim-ministru, faceți o majoritate. Există varianta Sorin Grindeanu sau, dacă nu, numirea unui tehnocrat care să aibă susținerea PSD sau a altor forțe care pot forma o majoritate. Unul dintre nume este Matei, director de relații internaționale la BNR.
Nu știu, o persoană, un premier independent, dar care să aibă majoritate. Suntem în criză nu de marți, ci de peste un an de zile. Problema noastră nu este doar că a crescut euro, ci că există probleme profunde ale economiei, care s-au accentuat și trebuie rezolvate rapid. Trebuie să le dai oamenilor speranța că o să fie mai bine. În 2012 nu s-au rezolvat toate deodată, dar am spus că vom da salarii și pensii. România acum nu are direcție”, a spus Ponta.
Victor Ponta cere schimbarea direcției după căderea Guvernului Bolojan
Ponta a transmis, într-o postare publicată pe Facebook, că își amintește de momentul din 7 mai 2012, când, la o săptămână după adoptarea unei moțiuni de cenzură, a fost instalat un nou Guvern. Fostul premier a susținut că România traversa atunci o perioadă dificilă, marcată de criză economică, reduceri de venituri, majorări de taxe și probleme sociale.
Ponta a afirmat că Guvernul instalat în 2012 a reușit să relanseze economia, să restabilească salariile și pensiile reduse anterior, să scadă taxele și să reia programele din educație și sănătate. De asemenea, el a subliniat că Executivul a continuat și a dezvoltat relațiile externe ale României cu Uniunea Europeană, Statele Unite, China, Turcia și statele din Golf.
Fostul lider PSD a mai spus că, în ciuda conflictelor politice, a trădărilor și a greșelilor din acea perioadă, nivelul de trai al românilor a crescut timp de aproape opt ani, până la debutul pandemiei din 2020.
În același mesaj, Victor Ponta a atras atenția că, în ultimii trei ani, condițiile de viață ale românilor s-au înrăutățit constant. El s-a întrebat dacă forțele politice și societatea pot colabora din nou pentru a schimba direcția actuală, pe care o consideră greșită, sau dacă țara va continua să rămână într-un conflict politic din care toată lumea are de pierdut.
Ponta a încheiat spunând că evoluțiile din perioada următoare vor arăta ce direcție va urma România.
„7 Mai 2012; după 3 ani de criză economică, tăieri de venituri, creșteri de taxe și nedreptăți sociale, la doar o săptămână după adoptarea de către Parlament a unei moțiuni de cenzură, a fost votat un nou Guvern! Care a relansat economia, a dat înapoi salariile și pensiile tăiate, a scăzut taxele și impozitele, a repornit programele din educație și sănătate, a păstrat și dezvoltat relațiile cu UE, SUA, China, Turcia și Țările din Golf în interesul României!
Eu nu am uitat cât de dificil a fost și atunci să pui împreună, într-un interes comun, atât de multe interese individuale! Dincolo de scandaluri politice, trădări și erori, românii au trăit mai bine în fiecare an, într-un ciclu care a ținut aproape 8 ani (până la pandemia din 2020).
Acum avem deja 3 ani în care viața oamenilor se deteriorează constant — oare putem să facem din nou TOȚI ceva ca să schimbăm această direcție evident greșită? Sau rămânem în acest „război civil” din care pierdem toți?
Vedem în perioada următoare”, este mesajul lui Ponta.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.