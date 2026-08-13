Mugur Isărescu cere partidelor să revină la discuții pentru un nou Guvern: Trebuie să facă concesiile necesare

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, le cere partidelor din coaliție să revină la masa negocierilor și să facă concesii pentru a asigura stabilitatea politică. El avertizează că investitorii, agențiile de rating și instituțiile internaționale nu văd suficient de clar ce va face România în perioada următoare.

Mugur Isărescu a abordat situația politică în cadrul conferinței de prezentare a Raportului asupra Inflației. Guvernatorul BNR consideră că România trebuie să continue corecția începută și că, pentru acest lucru, este nevoie de un guvern.

El a arătat că actuala coaliție a reușit, prin deciziile adoptate, să contribuie la menținerea ratingului suveran al României, chiar dacă între partide au existat numeroase fricțiuni.

În opinia guvernatorului, astfel de diferențe sunt firești, deoarece fiecare partid își reprezintă propriul electorat și privește diferit măsurile economice. Isărescu a dat exemplul taxei pe valoarea adăugată. Partidele de dreapta pot considera majorarea TVA o soluție potrivită, în timp ce formațiunile de stânga o pot respinge pe motiv că reprezintă o formă regresivă de impozitare.

În actuala situație, Mugur Isărescu consideră că partidele coaliției trebuie să se așeze din nou la aceeași masă, chiar dacă negocierile sunt dificile.

Guvernatorul BNR a amintit inclusiv de perioada în care a fost premier și a susținut că politica presupune inevitabil compromisuri. Din perspectiva sa, fiecare formațiune trebuie să facă acele concesii care sunt necesare pentru ca țara să poată merge mai departe.

Isărescu a explicat că problema nu ține neapărat de pierderea credibilității României, deoarece deciziile luate până acum au fost corecte. Incertitudinea este legată mai degrabă de ceea ce urmează.

Investitorii, agențiile de rating, Comisia Europeană și instituțiile financiare internaționale nu ar avea în prezent o imagine suficient de clară asupra direcției pe care România o va urma.

Guvernatorul BNR a insistat și asupra modului în care partidele politice își gestionează disputele.

El consideră normal ca negocierile politice să fie dure și chiar a amintit că, în perioada în care a condus Guvernul, a asistat la asemenea „păruieli”. Aceste confruntări ar trebui însă să rămână în interiorul încăperii în care au loc negocierile.

După încheierea discuțiilor, conflictele nu ar trebui continuate în spațiul public, consideră Mugur Isărescu. În opinia sa, asemenea dispute publice sunt inutile și nu aduc beneficii niciunuia dintre partidele implicate.

Mesajul guvernatorului vine în contextul în care stabilitatea politică este urmărită inclusiv de instituțiile care evaluează capacitatea României de a-și respecta angajamentele financiare.

Mugur Isărescu a vorbit și despre recentele decizii ale agențiilor internaționale de rating. El a respins ideea că păstrarea României în categoria recomandată investițiilor ar reprezenta o concesie făcută țării.

Guvernatorul BNR a susținut că deciziile agențiilor au fost corecte și că România a realizat o corecție fiscală majoră. Faptul că țara nu a fost retrogradată reflectă, în această interpretare, măsurile adoptate până acum.

În ultimele două săptămâni, Fitch Ratings și Moody’s au decis să mențină România în categoria recomandată investițiilor. Fitch a păstrat ratingul la „BBB minus”, iar Moody’s la „Baa3”.

Ambele agenții au menținut însă perspectiva negativă, ceea ce păstrează presiunea asupra autorităților în privința evoluțiilor fiscale, economice și politice din perioada următoare.