Florin Cîțu acuză Guvernul Bolojan că a renunțat la reforme și a ales majorarea taxelor: Creșteri de taxe, dar reformele nu s-au putut face

Fostul premier Florin Cîțu susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan a abandonat reformele structurale și încearcă să reducă deficitul bugetar prin majorări de taxe. Acesta afirmă că măsurile fiscale încep deja să afecteze economia și mediul de afaceri.

Florin Cîțu a declarat într-un interviu acordat publicației Gândul că actualul Guvern nu și-a respectat angajamentele privind reforma administrației și reducerea cheltuielilor publice.

„Nu s-au făcut reforme și este încă la guvern”, a declarat fostul premier.

Fostul premier a afirmat că restructurarea aparatului administrativ nu a produs rezultatele anunțate și a dat ca exemplu reorganizarea Senatului, unde, potrivit acestuia, doar o persoană ar fi părăsit instituția. În opinia sa, acesta nu poate fi considerat rezultatul unei reforme reale.

„Știți câți oameni au plecat de la Senat? O persoană. Asta e marea reformă (a lui Bolojan – n.r.)?”, a spus Cîțu.

Florin Cîțu a susținut că Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament de trei ori pentru măsuri care au vizat creșterea taxelor, fără ca reformele promise să fie implementate.

„Au fost trei asumări în Parlamentul României, toate cu creșteri de taxe. Dar reformele nu s-au putut face”, a afirmat acesta.

Acesta a comparat actuala guvernare cu perioada în care a condus Partidul Național Liberal și a afirmat că, în mandatul său, nu au fost majorate taxele, deși PNL se afla la guvernare alături de PSD. În opinia sa, acest lucru era posibil dacă exista voință politică.

Fostul lider liberal consideră că actualul Executiv a adoptat măsuri fiscale incompatibile cu valorile asumate de un guvern de dreapta.

El a susținut că majorarea TVA la 21% și creșterea impozitului pe dividende reprezintă decizii care merg împotriva electoratului și a ideologiei promovate de actuala coaliție.

„Este un guvern care a crescut TVA-ul la 21% și impozitul pe dividende. A mers exact împotriva propriului electorat și împotriva ideologiei”, a spus fostul lider liberal.

Totodată, Florin Cîțu a respins ideea că majorările de taxe reprezentau singura soluție pentru reducerea deficitului bugetar, apreciind că existau și alte variante.

Florin Cîțu a afirmat că efectele noilor taxe încep deja să fie vizibile în economie și a invocat date din Raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României.

Potrivit acestuia, creșterea ratei creditelor neperformante în rândul companiilor arată că economia începe să încetinească, iar șocul fiscal provocat de majorarea taxelor va avea efecte negative asupra mediului de afaceri.

„A început să crească rata creditelor neperformante la companii. Asta înseamnă că economia începe să gâfâie. Este clar că șocul de taxe va avea un efect negativ”, a afirmat Cîțu.

În cadrul interviului, fostul premier a criticat și modul în care Guvernul invocă agențiile de rating pentru a justifica majorările de taxe.

Acesta a apreciat că Executivul folosește avertismentele agențiilor de rating pentru a susține măsurile fiscale și a susținut că, dacă situația ar fi fost atât de gravă, acestea ar fi transmis deja semnale suplimentare investitorilor.

Florin Cîțu a declarat că este puțin probabil ca România să ajungă oficial în categoria „junk”, însă a afirmat că piețele financiare tratează deja țara ca pe o economie aflată în această situație, argumentând că statul român se împrumută de mai mulți ani la costuri mai ridicate decât unele economii încadrate în această categorie.