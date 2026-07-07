Florin Cîțu acuză Guvernul Bolojan că a renunțat la reforme și a ales majorarea taxelor: Creșteri de taxe, dar reformele nu s-au putut face
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Fostul premier Florin Cîțu susține că Guvernul condus de Ilie Bolojan a abandonat reformele structurale și încearcă să reducă deficitul bugetar prin majorări de taxe. Acesta afirmă că măsurile fiscale încep deja să afecteze economia și mediul de afaceri.
Florin Cîțu susține că reformele promise de Guvern nu au fost puse în aplicare
Florin Cîțu a declarat într-un interviu acordat publicației Gândul că actualul Guvern nu și-a respectat angajamentele privind reforma administrației și reducerea cheltuielilor publice.
„Nu s-au făcut reforme și este încă la guvern”, a declarat fostul premier.
Fostul premier a afirmat că restructurarea aparatului administrativ nu a produs rezultatele anunțate și a dat ca exemplu reorganizarea Senatului, unde, potrivit acestuia, doar o persoană ar fi părăsit instituția. În opinia sa, acesta nu poate fi considerat rezultatul unei reforme reale.
„Știți câți oameni au plecat de la Senat? O persoană. Asta e marea reformă (a lui Bolojan – n.r.)?”, a spus Cîțu.
Fostul premier acuză Executivul că a preferat majorarea taxelor în locul reformelor
Florin Cîțu a susținut că Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament de trei ori pentru măsuri care au vizat creșterea taxelor, fără ca reformele promise să fie implementate.
„Au fost trei asumări în Parlamentul României, toate cu creșteri de taxe. Dar reformele nu s-au putut face”, a afirmat acesta.
Acesta a comparat actuala guvernare cu perioada în care a condus Partidul Național Liberal și a afirmat că, în mandatul său, nu au fost majorate taxele, deși PNL se afla la guvernare alături de PSD. În opinia sa, acest lucru era posibil dacă exista voință politică.
Cîțu afirmă că actualele măsuri fiscale contravin principiilor unei guvernări de dreapta
Fostul lider liberal consideră că actualul Executiv a adoptat măsuri fiscale incompatibile cu valorile asumate de un guvern de dreapta.
El a susținut că majorarea TVA la 21% și creșterea impozitului pe dividende reprezintă decizii care merg împotriva electoratului și a ideologiei promovate de actuala coaliție.
„Este un guvern care a crescut TVA-ul la 21% și impozitul pe dividende. A mers exact împotriva propriului electorat și împotriva ideologiei”, a spus fostul lider liberal.
Totodată, Florin Cîțu a respins ideea că majorările de taxe reprezentau singura soluție pentru reducerea deficitului bugetar, apreciind că existau și alte variante.
Fostul premier invocă raportul BNR și avertizează că economia începe să încetinească
Florin Cîțu a afirmat că efectele noilor taxe încep deja să fie vizibile în economie și a invocat date din Raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României.
Potrivit acestuia, creșterea ratei creditelor neperformante în rândul companiilor arată că economia începe să încetinească, iar șocul fiscal provocat de majorarea taxelor va avea efecte negative asupra mediului de afaceri.
„A început să crească rata creditelor neperformante la companii. Asta înseamnă că economia începe să gâfâie. Este clar că șocul de taxe va avea un efect negativ”, a afirmat Cîțu.
Cîțu susține că piețele tratează deja România ca pe o economie din categoria „junk”
În cadrul interviului, fostul premier a criticat și modul în care Guvernul invocă agențiile de rating pentru a justifica majorările de taxe.
Acesta a apreciat că Executivul folosește avertismentele agențiilor de rating pentru a susține măsurile fiscale și a susținut că, dacă situația ar fi fost atât de gravă, acestea ar fi transmis deja semnale suplimentare investitorilor.
Florin Cîțu a declarat că este puțin probabil ca România să ajungă oficial în categoria „junk”, însă a afirmat că piețele financiare tratează deja țara ca pe o economie aflată în această situație, argumentând că statul român se împrumută de mai mulți ani la costuri mai ridicate decât unele economii încadrate în această categorie.
„Dacă erau serioase agențiile de rating, ar fi venit. Pentru că astăzi. Guvernul României, nu poate să facă nici rectificarea bugetară și nu poate să dea legea bugetului”, a precizat fostul premier PNL.
„Orice agenție de rating normală care vrea să avertizeze investitorii care vin în România, trebuia deja să semnaleze acest lucru”, a transmis acesta.
„Cred că e foarte greu să ajungem la junk, având în vedere agenția de rating. Va fi foarte complicat, având în vedere și relația României și a Comisia Europene cu agenția de rating”, a afirmat Cîțu. „Dar nu trebuie să ne uităm la agențiile de rating”, a adăugat fostul premier liberal.
„Uitați-vă la piață. România se împrumută de ani buni. Mai scump decât o economie care este la junk”, a explicat acesta.
„Deja, piețele au dat verdictul. România este în junk. Și este tratată ca o economie în junk la frontieră”, a conchis Florin Cîțu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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