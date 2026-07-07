Iulie și august domină turismul în România. Țara noastră depășește media europeană

România se numără printre țările din Uniunea Europeană în care turismul este concentrat în special în lunile de vară. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, aproape o treime din nopțile de cazare din UE au fost înregistrate în iulie și august, iar România s-a situat peste media europeană din acest punct de vedere.

România s-a situat peste media Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește concentrarea nopților de cazare turistică în cele mai aglomerate două luni ale anului 2025, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. La nivelul UE, 31,1% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare turistică au fost înregistrate în iulie și august, acestea fiind cele mai aglomerate luni pentru turism în toate statele membre.

Sezonalitatea turismului este influențată de factori de mediu, precum condițiile climatice și poziția geografică, dar și de factori sociali și culturali, cum sunt vacanțele școlare. Aceste elemente determină concentrarea fluxurilor turistice în perioada verii, cu diferențe semnificative între statele membre.

Cea mai pronunțată sezonalitate a fost înregistrată în Croația, unde 54,5% din totalul înnoptărilor din 2025 au avut loc în iulie și august. Pe următoarele locuri s-au situat Bulgaria, cu 43,4%, și Grecia, cu 41,6%. România face parte din grupul statelor în care între 30% și 40% din nopțile de cazare s-au concentrat în aceste două luni, alături de Franța, Slovenia, Italia, Suedia, Danemarca și Luxemburg. Totodată, România se situează peste țări precum Cipru, Letonia, Irlanda, Ungaria, Spania, Cehia, Polonia, Belgia, Portugalia, Slovacia, Austria, Finlanda, Germania și Malta în ceea ce privește ponderea înnoptărilor din sezonul estival.

La polul opus, cele mai reduse niveluri ale sezonalității au fost consemnate în Malta, unde doar 21,9% din înnoptările anuale au avut loc în iulie și august, urmată de Germania, cu 24%, și Finlanda, cu 24,1%.

August a fost cea mai aglomerată lună pentru sectorul turistic european în 2025. La nivelul UE, numărul înnoptărilor din această lună a fost de peste 3,6 ori mai mare decât în ianuarie, cea mai slabă lună a anului. În unele state, diferențele au fost mult mai accentuate: în Croația, numărul nopților de cazare din august a fost de 41,1 ori mai mare decât cel din ianuarie, iar în Grecia raportul a fost de 20,5. Datele fac parte din analiza Eurostat privind sezonalitatea în sectorul unităților de cazare turistică.

Între ianuarie și martie 2026, un total de 144,3 milioane de nopți de cazare au fost petrecute în unități de cazare rezervate prin intermediul celor 3 platforme online care partajează date cu Eurostat. Aceasta reprezintă o creștere de 9,7% față de același trimestru din 2025. În timp ce UE, în ansamblu, a înregistrat o creștere de 9,7% de la an la an a numărului de nopți de cazare petrecute în trimestrul 1 al anului 2026, ritmul a variat între țări.

Malta a înregistrat cea mai accentuată creștere (+30,5%), urmată de Slovenia (+24,7%), Slovacia (+23,5%) și Cipru (+22,3%). Creșteri de două cifre au fost înregistrate și în Finlanda (+19,1%), Cehia (+18,4%), Irlanda (+15,7%), Croația (+15,6%), Grecia și Germania (ambele +14,9%), Italia (+14,7%), Suedia (+13,3%), Polonia (+11,9%) și Estonia, Letonia și Lituania (toate +11,3%).

Toate statele membre ale UE au raportat creșteri față de trimestrul 1 din 2025. Natura generalizată a acestor câștiguri subliniază o expansiune puternică și susținută a cazărilor de scurtă durată în întreaga UE, deși ritmul relativ a diferit în continuare între destinații.

În cele 7 țări ale UE cele mai vizitate în primul trimestru – Franța, Spania, Italia, Germania, Polonia, Austria și Portugalia – numărul de nopți de cazare a crescut în trimestrul 1 din 2026 în fiecare caz. Germania (+14,9%), Italia (+14,7%) și Polonia (+11,9%) au înregistrat o creștere de două cifre. Celelalte 4 au înregistrat creșteri de o singură cifră: Franța (+8,1%), Spania (+6,5%), Portugalia (+4,9%) și Austria (+4,0%).

În trimestrul 4 al anului 2025, destinațiile populare de iarnă și cele urbane, alături de regiunile cu climat mai blând, au fost cele mai vizitate destinații pentru cazare pe termen scurt rezervată prin intermediul platformelor online. Numărul mare de nopți de cazare a fost vizibil concentrat în regiuni spaniole precum Canarias și Andalucía, regiuni franceze precum Île-de-France și Rhône-Alpes și regiuni alpine, inclusiv Tirolul din Austria.

Principalele destinații care au înregistrat un turism semnificativ pe platforme în timpul celui de-al patrulea trimestru au inclus regiuni importante de capitală precum Île-de-France (Franța) și Lazio (Italia), regiuni mai calde și de coastă precum Canarias Andalucía și Cataluña (Spania), precum și regiuni cheie de iarnă și muntoase precum Rhône-Alpes (Franța), Tirolul (Austria) și Lombardia (Italia).

Termenul „turism pe platforme” se referă în mod specific la închirierile pe termen scurt (cum ar fi apartamentele) rezervate prin intermediul acestor platforme. Exclude formele mai tradiționale de cazare, cum ar fi hotelurile sau campingurile.

După un declin temporar în timpul anilor de pandemie, turismul pe platforme nu numai că s-a redresat, ci a depășit cu mult nivelurile anterioare pandemiei. Această redresare puternică a continuat până în 2024 și în 2025.

În 2025, oaspeții au rezervat 952 de milioane de nopți prin intermediul platformelor – în creștere de la 854 de milioane în 2024, 719 milioane în 2023, 597 de milioane în 2022 și 364 de milioane în 2021. Aceasta marchează o creștere de 11,4 % față de 2024 și reflectă o dinamică robustă continuă. Nopțile de oaspeți se situează acum cu mult peste cele 512 milioane înregistrate în 2019.

În special, 2025 este primul an de referință care reflectă date de la 3 platforme (Airbnb, Booking și Expedia) în loc de 4, după ieșirea publică a Tripadvisor din această linie de afaceri la sfârșitul anului 2024.

În 2025, un total de 951,6 milioane de nopți de oaspeți petrecute în UE și în țările AELS au fost rezervate prin intermediul platformelor online – echivalentul a 2,61 milioane de oaspeți pe noapte, în medie. Indicatorul de noapte pentru oaspeți reflectă atât durata șederii, cât și numărul de persoane din fiecare petrecere de călătorie.

Mai mult de o cincime din toate nopțile de oaspeți în 2025 au fost petrecute în Franța, care a înregistrat 213 milioane de rezervări. Acesta a fost urmat de Spania (189 de milioane), Italia (139 de milioane), Germania (68 de milioane) și Grecia (52 de milioane), completând primele 5. Alte țări cu peste 10 milioane de nopți de oaspeți au inclus Portugalia (50 de milioane), Polonia (44 de milioane), Croația (42 de milioane), Austria (25 de milioane), Belgia (13 milioane), Ungaria (13 milioane), Cehia (12 milioane), Țările de Jos (12 milioane), Elveția (11 milioane) și România (10 milioane).

După vârful de 512 milioane de nopți de oaspeți înregistrat înainte de pandemie în 2019, numărul de rezervări prin intermediul platformelor a scăzut brusc în 2020, ajungând la 272 de milioane. Piața s-a redresat puternic în următorii ani, ajungând la 854 de milioane în 2024 și continuându-și expansiunea în 2025, ajungând la 952 de milioane de nopți de oaspeți – o creștere de 11,4% față de anul precedent.

Această tendință ascendentă este valabilă și în cele mai populare țări (a se vedea figura 2). În 2025, creșterea de la an la an a depășit rata globală a UE în Polonia (+13,8 %) și Germania (+13,0 %) și a corespuns îndeaproape acesteia în Spania (+11,1 %) și Franța (+10,5 %).

În UE, 6 din 10 nopți de oaspeți în 2025 au fost petrecute de turiști internaționali – un total de 591,7 milioane de nopți de oaspeți sau 62,2 %. Această pondere a rămas stabilă în comparație cu 2024. În 8 dintre cele 31 de țări din UE și AELS care au făcut obiectul analizei, oaspeții internaționali au reprezentat peste 90 % din totalul nopților rezervate pe platforme. În 3 țări – Liechtenstein, Islanda și Malta – această pondere a fost egală sau mai mare de 96%.

O altă valoare cheie este numărul de sejururi – adică rezervări individuale, indiferent de durata și numărul de oaspeți. În 2025, cele 951,6 milioane de nopți de oaspeți înregistrate în UE corespundeau unui număr de 85,4 milioane de șederi. În medie, adică 162 de sejururi rezervate în fiecare minut, sau 234 de mii în fiecare zi. Franța a înregistrat cel mai mare număr de șederi (20,4 milioane), urmată de Spania (12,8 milioane) și Italia (12,7 milioane). Împreună, aceste trei țări au reprezentat peste jumătate din totalul șederilor în 2025.

În 2025, fiecare rezervare în UE a corespuns unei medii de 11 nopți pentru oaspeți. Această măsură – care reflectă atât numărul de oaspeți, cât și durata șederii – nu trebuie confundată cu durata medie a șederii, ceea ce exclude dimensiunea grupului. Cele mai mari nopți de cazare per sejur au fost înregistrate în țările din sud: Malta a condus cu 21, urmată de Cipru (18), Croația și Spania (15 fiecare) și Portugalia (14). La celălalt capăt al scalei, rezervările în Estonia, Lituania și Letonia au generat în medie doar 6 nopți de oaspeți.