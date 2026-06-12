Giorgia Meloni, premierul Italiei, îndeamnă NATO să își revizuiască politica privind cheltuielile de apărare deoarece, spune ea, războiul din Ucraina și utilizarea dronelor schimbă modul de luptă. Ea a făcut apelul într-un discurs în Parlament, joi, și a anunțat că va relua tema la Summitul NATO de la Ankara, Turcia.

Italia îndeamnă NATO să-și reconsidere politica privind cheltuielile de apărare. Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat că Italia va crește bugetul apărării la 2,8% din PIB în acest an. Ea a spus că o parte importantă din acești bani va fi folosită și pentru securitatea internă, inclusiv pentru activități care țin de poliție.

Meloni a mai spus că războiul din Ucraina ne arată că nu mai este suficient să te bazezi doar pe arme clasice, cum sunt tancurile, deoarece dronele joacă un rol tot mai important pe front. Ea a subliniat că securitatea nu mai înseamnă doar armament și că lumea se schimbă rapid. Ea a explicat că, în prezent, se discută mult despre cât se cheltuiește, dar prea puțin despre cum sunt folosiți banii. Meloni a precizat că această problemă ar trebui discutată la nivelul NATO și că o va aduce din nou în discuție la următorul Summit de la Ankara, Turcia.

„Se vorbește în continuare despre cheltuieli, dar nu există nicio dezbatere serioasă privind destinația acestora, dincolo de o linie pe care Italia a contribuit la adoptarea ei. Astăzi, problema securității depășește cu mult domeniul armamentului. Trebuie să acceptăm faptul că lumea se schimbă: în Ucraina, frontul nu avansează deoarece este complet înconjurat de drone. Un tanc care costă milioane de euro poate fi distrus de o dronă care costă 20 de mii de euro. (…) Acea dezbatere trebuie purtată la nivelul summitului NATO și este o problemă la care voi reveni și eu la summitul NATO (de la Ankara – n.r.)”, a spus Meloni în discursul adresat Parlamentului de la Roma, joi, 11 iunie 2026.

Meloni a cerut, totodată, Uniunii Europene să relaxeze regulile fiscale pentru ca guvernele să poată face față mai ușor problemelor economice provocate de războiul din Iran și de scumpirea energiei.

Într-o scrisoare trimisă Ursulei von der Leyen, președintele Comisiei Europene, Meloni a scris că ar trebui ca banii folosiți pentru măsuri de urgență și investiții legate de criza energetică să nu fie incluși în regulile stricte ale pactului de stabilitate și creștere. Acest pact spune că statele membre ale UE nu trebuie să aibă un deficit bugetar mai mare de 3% din PIB.

Meloni a explicat că tensiunile din Orientul Mijlociu și din zona Strâmtorii Ormuz, împreună cu efectele războiului din Ucraina, au dus la creșteri mari și inegale ale prețurilor la energie, ceea ce afectează atât populația, cât și firmele. Ea a mai spus că, la fel cum unele cheltuieli pentru apărare nu sunt incluse în aceste limite bugetare, și cheltuielile pentru energie ar trebui tratate la fel. În opinia ei, securitatea energetică este acum o prioritate importantă pentru Europa.

Meloni a avertizat că Italia ar avea dificultăți să justifice participarea la programul SAFE dacă nu există aceeași flexibilitate și pentru cheltuielile din domeniul energiei. În final, ea a propus ca așa-numita „clauză de salvgardare” a UE, care în prezent se aplică investițiilor în apărare, să fie extinsă temporar și la cheltuielile de urgență pentru energie.