Germania și Polonia se ceartă pe 6,6 miliarde de euro destinate Ucrainei. Decizia finală ar putea schimba modul în care UE își finanțează sprijinul militar

Germania și Polonia au poziții diferite privind modul în care ar trebui utilizate cele 6,6 miliarde de euro din Instrumentul European pentru Pace, sumă deblocată după ridicarea veto-ului Ungariei. Banii se află în prezent într-un cont de la Bruxelles și urmează să fie redistribuiți, însă statele membre nu au ajuns la un consens privind destinația lor.

Germania susține că fondurile ar trebui direcționate integral către Ucraina, în timp ce Polonia insistă că trebuie să își recupereze integral contribuțiile și costurile deja suportate pentru sprijinul militar acordat Kievului.

Potrivit unor informații publicate de European Pravda, Berlinul dorește ca întreaga sumă de 6,6 miliarde de euro să fie utilizată pentru sprijinirea Ucrainei. În schimb, Varșovia intenționează să își apere propriile interese financiare și să obțină rambursarea completă a aproximativ 2 miliarde de zloți, echivalentul a circa 450 de milioane de euro, pentru armamentul livrat Ucrainei prin intermediul Fondului European pentru Pace.

Viceministrul polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, a afirmat că Polonia va lupta pentru fiecare euro din această sumă. El a subliniat că reducerea acestor compensații ar însemna mai puțini bani disponibili pentru armata poloneză. În același timp, Polonia acuză Bruxelles-ul că încearcă să modifice regulile în timpul jocului.

Pe de altă parte, Germania, care a contribuit cu cea mai mare pondere la Instrumentul European pentru Pace în termeni procentuali, consideră că fondurile trebuie să rămână dedicate sprijinirii Ucrainei și nu să fie returnate bugetelor naționale. Ministerul Apărării german a transmis că reprezentantul său, Sebastian Hartmann, a cerut partenerilor europeni să se asigure că toate fondurile neutilizate sunt direcționate către sprijinul Ucrainei, subliniind că instrumentul a fost creat ca mecanism de solidaritate.

De asemenea, un diplomat european a declarat că Germania va aloca în acest an 11,5 miliarde de euro pentru Ucraina, ceea ce face ca rambursarea unor sume de ordinul a câteva sute de milioane de euro să aibă un impact redus asupra bugetului său.

În schimb, un diplomat polonez a atras atenția că statele care au fost primele care au livrat armament Ucrainei, precum Polonia și Slovacia, și ale căror contribuții au fost deja aprobate pentru decontare, nu sunt dispuse să accepte reduceri ale plăților. În opinia acestuia, statele care solicită acum astfel de ajustări sunt cele care au început să sprijine Ucraina mai târziu, inclusiv Germania.

„Țările care au fost primele care au furnizat arme, precum Polonia sau Slovacia, și ale căror donații fuseseră deja calculate și aprobate pentru plată, nu doresc să accepte plăți reduse. Țările care doresc acest lucru sunt cele care au început să ofere sprijin mai târziu, precum Germania”, a spus un diplomat polonez.

Discuțiile privind utilizarea celor 6,6 miliarde de euro au fost reluate după ce Ungaria și-a ridicat veto-ul asupra finanțării din Instrumentul European pentru Pace. Kaja Kallas a propus ca fondurile să fie distribuite printr-o rambursare parțială de 10%, prin sprijinirea misiunii de instruire a trupelor ucrainene și prin facilitarea achizițiilor comune de armament pentru Ucraina.

Anterior, Kaja Kallas a precizat că negocierile privind deblocarea fondurilor erau încă în desfășurare și că nu exista un termen clar pentru finalizarea acestora. De asemenea, oficialii europeni au discutat la o reuniune a miniștrilor apărării din UE, desfășurată în Cipru, pe 8 iunie, despre modalitățile prin care banii ar putea fi folosiți pentru sprijinirea Ucrainei, inclusiv prin rambursarea livrărilor anterioare de arme, finanțarea achizițiilor comune și susținerea inițiativelor de apărare UE-Ucraina.