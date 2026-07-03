Ursula von der Leyen avertizează că bugetul UE poate pierde 40%. Statele membre sunt presate să găsească rapid noi surse de finanțare

Ursula von der Leyen le-a transmis vineri liderilor Uniunii Europene că viitorul buget comunitar pentru perioada 2028-2034 riscă reduceri masive dacă statele membre nu acceptă noi surse de venit. Președinta Comisiei Europene a avertizat că, în lipsa unei soluții privind finanțarea, bugetul propus de Bruxelles ar putea fi diminuat cu până la 40%. Declarațiile au fost făcute la Cork, în Irlanda, în contextul negocierilor privind următorul cadru financiar multianual al UE.

Ursula von der Leyen a lansat unul dintre cele mai ferme avertismente de până acum privind viitorul finanțării Uniunii Europene, susținând că blocul comunitar nu poate menține nivelul propus al bugetului fără identificarea unor noi resurse proprii sau fără majorarea contribuțiilor statelor membre.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la Cork, alături de premierul irlandez Micheál Martin, șefa Comisiei Europene a explicat că alternativa la noile surse de finanțare ar însemna reduceri de amploare ale viitorului buget european.

„Dacă nu se dorește creșterea contribuțiilor naționale și nu există noi resurse proprii, atunci vor trebui făcute reduceri. Iar dacă trebuie să reducem pentru a compensa aproximativ 66 de miliarde de euro pe an, aceasta înseamnă o reducere de 40% față de propunerea noastră. Acest lucru arată cât de importantă și crucială este nevoia de noi resurse proprii”, a declarat Ursula von der Leyen.

Întrebată dacă Uniunea Europeană își va putea finanța prioritățile în cazul unor reduceri importante ale bugetului, solicitate de Germania, Olanda, Austria și statele nordice, președinta Comisiei Europene a evitat să propună noi taxe. Ea a reamintit însă că Executivul european a prezentat deja o serie de variante pentru creșterea veniturilor proprii, printre care taxe aplicate emisiilor poluante, deșeurilor electronice nereciclate, produselor din tutun și unor categorii de companii.

În paralel, Parlamentul European a susținut introducerea unor noi surse de finanțare prin impozitarea marilor companii din sectorul digital, a activelor cripto și a platformelor de jocuri de noroc online, însă aceste propuneri nu au obținut până acum sprijinul necesar.

Negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene s-au complicat după ce Germania a solicitat diminuarea cu aproximativ 400 de miliarde de euro a bugetului de peste 2.000 de miliarde de euro propus de Comisia Europeană pentru perioada 2028-2034.

Potrivit unui document guvernamental consultat de Reuters, autoritățile de la Berlin consideră că proiectul prezentat de Bruxelles este „nesustenabil”.

Germania, principalul contributor net la bugetul Uniunii Europene, atrage atenția asupra creșterii semnificative a cheltuielilor comunitare. Propunerea Comisiei Europene depășește pragul de 2.000 de miliarde de euro, față de aproximativ 1.300 de miliarde de euro cât reprezintă actualul buget aferent perioadei 2021-2027.

Potrivit calculelor autorităților germane, chiar și după reducerea solicitată de 400 de miliarde de euro, viitorul buget european ar rămâne cu aproximativ 27% peste nivelul actual, iar contribuția anuală a Germaniei ar depăși 50 de miliarde de euro.

Ursula von der Leyen a anunțat că liderii statelor membre vor relua negocierile asupra unei noi variante de buget în cadrul summitului european programat în luna octombrie și le-a cerut acestora să ajungă la o poziție comună privind finanțarea viitorului cadru financiar multianual.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a solicitat încheierea unui acord până la finalul acestui an, argumentând că amânarea negocierilor ar putea genera blocaje instituționale în 2027, când în Franța, Polonia și Italia sunt programate alegeri importante.

Premierul irlandez Micheál Martin a transmis că președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene își propune finalizarea negocierilor înainte de sfârșitul anului.