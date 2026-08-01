Criza migranților din Ceuta ia amploare. Liderii din 22 de țări cer măsuri urgente

Criza din Ceuta provoacă noi tensiuni în interiorul Uniunii Europene, după pătrunderea în masă a migranților din Maroc în enclava spaniolă din nordul Africii. Liderii din 22 de state membre solicită convocarea de urgență a miniștrilor de interne pentru stabilirea unui răspuns comun. În același timp, Spania respinge criticile venite din partea unor parteneri europeni, iar Italia și Franța au anunțat deja măsuri suplimentare de control la frontiere.

Ceuta a devenit din nou centrul unei crize europene privind migrația, după ce zeci de mii de persoane au trecut din Maroc în enclava spaniolă. În acest context, liderii din 22 de state membre ale Uniunii Europene solicită organizarea unei reuniuni de urgență a miniștrilor de interne, pentru identificarea unor măsuri comune de gestionare a situației.

Potrivit Euronews, solicitarea a fost transmisă printr-o scrisoare inițiată de Italia și Danemarca, adresată președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, precum și prim-ministrului Irlandei, Micheál Martin.

Documentul avertizează că actuala situație poate crea un precedent periculos pentru întreaga Uniune Europeană.

„Nu putem permite ca traversările în masă necontrolate, instrumentalizarea migrației sau alte amenințări hibride să creeze impresia că intrarea ilegală în Uniunea Europeană este posibilă. O astfel de percepție ar încuraja noi încercări, ar submina încrederea în politica noastră comună în materie de migrație și ar avea repercusiuni asupra tuturor statelor membre”, se menționează în scrisoare, potrivit AFP.

Scrisoarea nu a fost semnată de președintele Franței, Emmanuel Macron, de premierul Portugaliei, Luís Montenegro, și nici de prim-ministrul Luxemburgului, Luc Frieden.

Autoritățile spaniole afirmă că au acționat rapid pentru limitarea efectelor crizei și susțin că aproape toți cei aproximativ 50.000 de migranți care au trecut joi din Maroc în Ceuta au fost deja repatriați. Cu toate acestea, îngrijorările exprimate de mai multe capitale europene continuă să alimenteze dezbaterea privind securizarea frontierelor externe ale Uniunii.

Premierul Pedro Sánchez a criticat reacția unor state membre, apreciind că răspunsul european a fost inegal și că unele guverne au preferat să acuze Spania în loc să manifeste solidaritate.

„Majoritatea ne-au arătat sprijinul și solidaritatea lor și ne-au oferit asistență. Alții, însă, au ales să atace Spania și să solicite excluderea temporară a acesteia din spațiul Schengen”, a subliniat Sanchez într-un mesaj adresat Ursulei von der Leyen.

Șeful executivului de la Madrid a indicat Italia drept exemplu de stat care s-a confruntat în ultimii ani cu presiuni puternice generate de migrația ilegală din Africa, sugerând că situația actuală necesită un răspuns coordonat la nivel european.

Pe fondul evoluției situației din Ceuta, guvernul italian a decis suspendarea temporară a aplicării regulilor Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania. Măsura a fost anunțată vineri de premierul Giorgia Meloni, care a precizat că aceasta va rămâne în vigoare atât timp cât autoritățile vor considera necesar.

Explicând decizia adoptată de executivul italian, premierul a transmis următorul mesaj pe platforma X:

„Guvernul a decis să suspende temporar regimul de liberă circulație din cadrul spațiului Schengen pentru legăturile maritime și aeriene cu Spania, reinstituind controalele la frontieră. Este vorba de o măsură extraordinară, adoptată pentru a proteja securitatea națională și a preveni eventualele repercusiuni asupra națiunii noastre. Măsura va rămâne în vigoare doar atât timp cât va fi necesar, acordându-se o atenție deosebită limitării oricărui impact asupra fluxurilor turistice de vară”, a scris Meloni pe X.

Franța a adoptat, la rândul său, măsuri suplimentare. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a anunțat intensificarea controalelor la frontiera cu Spania și a precizat că la aceste operațiuni vor participa atât polițiști, cât și militari.

Autoritățile franceze justifică decizia prin riscul ca migranții ajunși în număr mare în Ceuta să se deplaseze ulterior liber în interiorul spațiului Schengen, ceea ce ar putea avea efecte asupra securității și gestionării frontierelor interne ale Uniunii Europene.