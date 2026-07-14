Românii contribuie masiv la economia din Spania. Numărul cotizanților depășește 350.000

Românii își consolidează poziția pe piața muncii din Spania, unde se numără în continuare printre cei mai importanți contribuabili la sistemul de asigurări sociale. Potrivit datelor oficiale pentru luna iunie 2026, 353.974 de cetățeni români sunt înregistrați ca salariați și cotizanți. Totodată, autoritățile spaniole au raportat un nou nivel record al numărului de lucrători străini înscriși în sistem.

Spania a ajuns, în luna iunie 2026, la un nou maxim în ceea ce privește numărul lucrătorilor străini înregistrați în sistemul de asigurări sociale. Potrivit datelor publicate de Ministerul Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, media a urcat la 3,45 milioane de angajați, în creștere cu 86.630 față de luna mai.

După țara de origine, cei mai numeroși contribuabili sunt cetățenii din Maroc, cu aproximativ 422.000 de cotizanți. România ocupă poziția a doua, cu 353.974 de lucrători înregistrați, fiind urmată de Venezuela, cu 239.892 de contribuabili, Italia, cu 223.500, China, cu 133.098, Peru, cu 122.633 și Ucraina, cu 84.020.

Datele evidențiază și evoluția spectaculoasă a comunității venezuelene, al cărei număr de contribuabili s-a multiplicat de zece ori în ultimii zece ani. Totodată, statisticile arată că 28,5% dintre toți contribuabilii străini la sistemul de asigurări sociale din Spania provin din state membre ale Uniunii Europene.

Comparativ cu luna iunie a anului trecut, numărul lucrătorilor străini înregistrați în sistemul de asigurări sociale din Spania a crescut cu 350.163 de persoane, ceea ce reprezintă un avans anual de 11,31%, peste ritmul mediu general al ocupării forței de muncă, de 2,8%.

În contextul acestor rezultate, autoritățile spaniole subliniază rolul pe care îl au angajații străini în funcționarea unor domenii-cheie ale economiei.

„Forţa de muncă străină susţine sectoare strategice precum îngrijirea, agricultura, construcţiile, industria ospitalităţii, transporturile şi asistenţa medicală, iar acest lucru este reflectat în datele privind ocuparea forţei de muncă specifice sectorului”, a explicat ministrul Incluziunii, Elma Saiz.

Creșterea din ultimele luni este influențată și de procesul extraordinar de regularizare a imigranților, care a adus în sistemul de Securitate Socială încă 159.097 de persoane până la 30 iunie. Potrivit datelor oficiale, 83,4% dintre contribuabilii străini sunt înregistrați în cadrul schemei generale de asigurări sociale, iar contractele pe durată nedeterminată reprezintă forma dominantă de angajare, cu o pondere de 77,3%.

Cele mai multe noi înregistrări rezultate din procesul de regularizare au fost consemnate în industria ospitalității, cu 38.776 de persoane, urmată de comerțul cu amănuntul, cu 20.195 de angajați, activitățile administrative, cu 19.327 de persoane, și sectorul construcțiilor, cu 18.310 noi contribuabili.

Imigranții reprezintă în prezent 15,4% din totalul lucrătorilor înregistrați în sistemul de asigurări sociale din Spania, însă ponderea lor este semnificativ mai mare în anumite domenii. În industria ospitalității, aceștia asigură 31,5% din forța de muncă, în agricultură 28,9%, iar în construcții 25,9%. În sistemul special destinat lucrătorilor casnici, cetățenii străini reprezintă aproape jumătate dintre contribuabili, respectiv 45,5%.