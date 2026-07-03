Românii sunt cel mai activ grup de migranți din Marea Britanie. Au contribuit cu 2,4 miliarde de lire la bugetul britanic (raport)

Peste 1,3 milioane de români cu statut de ședere în Marea Britanie contribuie semnificativ la economia și serviciile publice britanice, arată un raport realizat de ACORD UK și Universitatea Bournemouth, lansat pe 2 iulie 2026 în Parlamentul de la Londra. Documentul evidențiază impactul comunității asupra pieței muncii, antreprenoriatului și finanțelor publice.

Un nou raport realizat de Advisory Council on Romanian Diaspora in the UK (ACORD UK), în colaborare cu Universitatea Bournemouth, arată că peste 1,3 milioane de români dețin o formă de statut de ședere în Marea Britanie. Documentul evidențiază rolul important pe care comunitatea românească îl are atât în economia britanică, cât și în funcționarea serviciilor publice, prin contribuțiile aduse prin muncă, plata taxelor, antreprenoriat, activitatea din cadrul sistemului public de sănătate (NHS), serviciile de asistență socială și sectorul construcțiilor.

Raportul, intitulat „Contribuțiile diasporei românești la economia britanică și societatea britanică”, a fost lansat joi, 2 iulie 2026, în Parlamentul britanic, în cadrul unui eveniment găzduit de Gareth Thomas MP, președintele Grupului Parlamentar pentru România (APPG for Romania). În cadrul lansării au susținut intervenții E.S. Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit, Ana-Maria Geană, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, și Robert Marin, consulul general al României la Londra. În aceeași zi, raportul a fost prezentat și la Consulatul General al României din Londra, în prezența membrilor comunității românești.

Raportul integral poate fi consultat pe site-ul www.acord.uk. Printre concluziile sale se numără faptul că, potrivit Recensământului din 2021, adulții născuți în România și Bulgaria au înregistrat cea mai ridicată rată de ocupare a forței de muncă și de activitate independentă (persoană fizică autorizată), de 80,4%, în Anglia și Țara Galilor.

Documentul citează și cele mai recente date publicate de Fiscul britanic (HMRC), potrivit cărora cetățenii români angajați au plătit, numai în anul fiscal 2019–2020, aproximativ 2,399 miliarde de lire sterline sub formă de impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale. Autorii raportului subliniază că această valoare reprezintă, cel mai probabil, o estimare conservatoare, deoarece nu include TVA, taxele locale pe proprietate, contribuțiile sociale și de sănătate achitate de angajatori, impozitul pe profit și cheltuielile de consum realizate în economia britanică.

Potrivit raportului, contribuția fiscală a românilor este probabil și mai mare în prezent, având în vedere că datele recente ale HMRC arată o creștere de aproximativ 45% a salariului median lunar al angajaților români față de perioada analizată. De asemenea, statisticile nu includ contribuțiile fiscale ale românilor care desfășoară activități independente sau lucrează în regim de self-employed, întrucât acestea nu sunt colectate de autoritățile fiscale britanice în funcție de naționalitate.

„Migrația românească în Regatul Unit a fost frecvent discutată în principal prin prisma temerilor și stereotipurilor despre românii necalificați care vin să ia britanicilor locurile de muncă. Datele arată acum o realitate foarte diferită, aproape complet ignorată în discursul public din Marea Britanie: românii sunt o comunitate tânără și extrem de activă, care muncesc, plătesc taxe și impozite, deschid afaceri, asigură funcționarea serviciilor esențiale precum sănătate, transport, construcții și consolidează relația dintre Regatul Unit și România. Provocarea pentru factorii de decizie este să recunoască această contribuție în mare parte invizibilă și să elimine barierele care împiedică valorificarea deplină a competențelor și spiritului antreprenorial românesc în sprijinul creșterii economice.”, a declarat dr. Alina Dolea, Conf. Univ. Dr. în cadrul Universității Bournemouth, care a coordonat raportul de politici publice, potrivit unui comunicat de presă.

Raportul arată că românii reprezintă cel mai activ grup de migranți din punct de vedere economic din Regatul Unit. Totodată, documentul contrazice percepția potrivit căreia românii desfășoară în principal activități manuale și slab calificate, evidențiind faptul că antreprenorii și oamenii de afaceri români sunt din ce în ce mai prezenți în sectoare strategice pentru economia britanică. Aceștia dezvoltă afaceri în domenii precum robotica, inteligența artificială, tehnologia financiară (fintech), securitatea cibernetică, energia și startup-urile bazate pe cercetare și inovare.

Potrivit raportului, aproape 80% dintre persoanele născute în România și rezidente în Regatul Unit au vârste cuprinse între 20 și 49 de ani. În contextul îmbătrânirii populației britanice, această structură demografică plasează comunitatea românească într-o poziție favorabilă pentru a acoperi deficitul de competențe din numeroase sectoare, inclusiv din sistemul public de sănătate (NHS) și din domeniul asistenței sociale.

Numărul românilor angajați în NHS s-a dublat în ultimul deceniu, crescând de la 3.098 în iunie 2016 la 6.575 în iunie 2025. Aceste cifre plasează România pe locul al cincilea între statele membre ale Uniunii Europene în ceea ce privește numărul de angajați din cadrul NHS England și pe locul al nouălea între toate naționalitățile non-britanice. Cei mai mulți români lucrează ca personal clinic, inclusiv tehnicieni de laborator, radiologi, fizioterapeuți și farmaciști, dar și ca asistenți medicali, moașe, personal auxiliar tehnic și medici.

Contribuția românilor pe piața muncii este susținută și de studenții români din Regatul Unit. Datele Recensământului din 2021 arată că aproape trei sferturi dintre aceștia sunt angajați, ceea ce reflectă gradul ridicat de participare la activitatea economică.

Un alt domeniu în care comunitatea românească are o contribuție semnificativă este sectorul construcțiilor. Raportul citează o analiză a Construction Industry Training Board (CITB), potrivit căreia România reprezintă cea mai importantă sursă externă de forță de muncă în construcții pentru Regatul Unit. Românii asigură aproximativ 5% din totalul forței de muncă din acest sector la nivel național, în condițiile în care nicio altă naționalitate nu depășește pragul de 1%. În Londra, ponderea muncitorilor români din construcții ajunge la aproximativ 19%.

„Există o puternică poveste ce trebuie spusă despre modul în care românii construiesc, îmbogățesc și îngrijesc Marea Britanie, aspecte ce nu sunt niciodată cuprinse în statisticile și datele oficiale, și care adesea rămân invizibile. Putem înțelege amploarea acestor contribuții dacă ne întrebăm ce s-ar întâmpla dacă 100.000 de români ar pleca brusc din Marea Britanie. Impactul s-ar resimți imediat în construcții, sănătate, logistică, servicii publice, comerț local și în contribuții fiscale”, a adăugat dr. Dolea. „Românii din întregul Regat consolidează zilnic legăturile dintre țările noastre prin munca lor, comunitățile pe care le formează și prezența lor culturală. Ei aduc competențe, energie și reziliență, îmbogățind în același timp structura socială și culturală a societății britanice moderne. Acum, pentru prima dată, avem dovezi solide și date concrete care ne permit să demonstrăm și să celebrăm această contribuție”, a subliniat Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România. „Timp de mulți ani, discuțiile despre migrație s-au concentrat adesea pe cifre. Această cercetare ne ajută să depășim percepțiile și să ajungem la o înțelegere mai bine fundamentată pe dovezi a rolului pe care românii îl joacă în societatea britanică… O mai bună înțelegere a comunităților conduce la politici mai bune, instituții mai puternice și societăți mai reziliente”, a afirmat Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit.

Raportul formulează o serie de recomandări menite să valorifice mai eficient contribuția comunității românești din Regatul Unit. Printre acestea se numără îmbunătățirea modului de colectare a datelor privind forța de muncă și activitatea persoanelor care desfășoară activități independente (PFA), astfel încât impactul economic al românilor să poată fi evaluat mai precis.

De asemenea, autorii raportului recomandă recunoașterea și valorificarea mai eficientă a competențelor și calificărilor deținute de românii din Regatul Unit, precum și adoptarea unor măsuri specifice pentru acoperirea deficitului de personal din sectoarele care se confruntă cu lipsa forței de muncă. Totodată, documentul subliniază importanța consolidării relațiilor economice și de afaceri dintre Regatul Unit și România, precum și a dezvoltării unei colaborări mai strânse cu organizațiile comunității românești.

Raportul evidențiază și o serie de indicatori care reflectă integrarea și contribuția economică a românilor din Regatul Unit. Potrivit datelor HMRC, salariul median lunar al angajaților români a ajuns la 2.427 de lire sterline, în creștere cu aproximativ 45% față de 2019. Valoarea este apropiată de salariul median lunar la nivelul întregului Regat Unit, estimat la 2.555 de lire sterline.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, datele HMRC colectate prin intermediul statelor de plată arată că, în luna decembrie 2025, în Regatul Unit erau înregistrați 349.700 de salariați români. Totodată, raportul arată că o treime dintre adulții români din Anglia și Țara Galilor dețin studii universitare sau calificări superioare, ceea ce reprezintă un avantaj important pentru economia britanică și evidențiază potențialul diasporei românești de a genera valoare economică suplimentară.

Documentul subliniază și intensificarea relațiilor comerciale dintre Regatul Unit și România. Volumul schimburilor comerciale dintre cele două state a ajuns la 10,3 miliarde de lire sterline în cele patru trimestre încheiate cu trimestrul al patrulea din 2025, nivel care reprezintă o dublare față de cel înregistrat în urmă cu un deceniu. În același timp, exporturile britanice către România susțin aproximativ 23.500 de locuri de muncă în Regatul Unit.

Potrivit datelor Recensământului din 2021, românii formează a patra cea mai mare comunitate de persoane născute în străinătate din Regatul Unit. De asemenea, limba română este cea mai vorbită limbă străină din Londra și a doua cea mai vorbită limbă străină din Anglia și Țara Galilor, după limba poloneză.