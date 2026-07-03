Excedentul de cont curent al UE a urcat la 113,4 miliarde de euro în primul trimestru din 2026. România rămâne printre statele cu cele mai mari deficite

Uniunea Europeană a înregistrat în primul trimestru din 2026 un excedent al contului curent de 113,4 miliarde de euro, echivalentul a 2,4% din PIB, potrivit estimărilor publicate de Eurostat. Nivelul este superior atât celui din trimestrul al patrulea al anului 2025, când excedentul a fost de 99,2 miliarde de euro (2,1% din PIB), cât și celui din primul trimestru al anului 2025, când soldul pozitiv s-a situat la 104,9 miliarde de euro (2,3% din PIB).

Comparativ cu trimestrul al patrulea din 2025, datele ajustate sezonier arată că excedentul contului de bunuri s-a redus la 66,7 miliarde de euro, de la 89,0 miliarde de euro. În schimb, excedentul contului serviciilor a crescut la 52,1 miliarde de euro, față de 43,9 miliarde de euro în trimestrul precedent, conform datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Totodată, deficitul contului veniturilor primare s-a transformat într-un excedent de 25,3 miliarde de euro, după ce în ultimul trimestru din 2025 fusese înregistrat un deficit de 4,3 miliarde de euro. Deficitul contului veniturilor secundare s-a adâncit la 30,7 miliarde de euro, comparativ cu 29,4 miliarde de euro.

În aceeași perioadă, deficitul contului de capital al Uniunii Europene a crescut la 3,8 miliarde de euro, de la 3,2 miliarde de euro, potrivit datelor Eurostat.

Datele trimestriale arată că în primul trimestru din 2026 creditele totale ale contului curent au fost de 1.439,4 miliarde de euro, iar debitele de 1.326,0 miliarde de euro, rezultând un excedent total de 113,4 miliarde de euro.

La nivelul componentelor:

contul bunurilor a înregistrat credite de 648,0 miliarde de euro și debite de 581,3 miliarde de euro, rezultând un excedent de 66,7 miliarde de euro;

contul serviciilor a consemnat credite de 412,6 miliarde de euro și debite de 360,5 miliarde de euro, pentru un excedent de 52,1 miliarde de euro;

veniturile primare au generat un excedent de 25,3 miliarde de euro;

veniturile secundare au înregistrat un deficit de 30,7 miliarde de euro.

În zona euro, excedentul contului curent a urcat la 78,0 miliarde de euro în primul trimestru din 2026, de la 63,0 miliarde de euro în trimestrul precedent.

Excedentul comercial al bunurilor s-a redus la 60,9 miliarde de euro, comparativ cu 76,0 miliarde de euro în trimestrul al patrulea din 2025. Excedentul serviciilor a fost de 38,2 miliarde de euro, în timp ce contul veniturilor primare a trecut de la un deficit de 3,6 miliarde de euro la un excedent de 30,2 miliarde de euro.

Deficitul veniturilor secundare s-a situat la 51,2 miliarde de euro. Ca pondere în PIB, excedentul contului curent al zonei euro a crescut de la 1,6% la 1,9%.

Pe baza datelor neajustate sezonier, Uniunea Europeană a înregistrat în primul trimestru din 2026 cele mai mari excedente de cont curent în relația cu Regatul Unit, de 72,8 miliarde de euro, și cu Elveția, de 38,7 miliarde de euro.

Alte excedente importante au fost consemnate în relația cu:

Brazilia: 11,1 miliarde de euro;

Canada: 10,1 miliarde de euro;

Hong Kong: 6,9 miliarde de euro;

Rusia: 3,5 miliarde de euro;

Japonia: 3,2 miliarde de euro.

În schimb, cele mai mari deficite au fost înregistrate în relația cu:

China: minus 66,3 miliarde de euro;

Statele Unite: minus 15,8 miliarde de euro;

centrele financiare offshore: minus 1,5 miliarde de euro;

India: minus 1,1 miliarde de euro.

Comparativ cu primul trimestru din 2025, excedentul total al UE în relațiile externe a crescut de la 72,1 miliarde la 81,9 miliarde de euro.

Excedentul comercial al UE pentru bunuri a scăzut de la 109,4 miliarde de euro în primul trimestru din 2025 la 61,2 miliarde de euro în primul trimestru din 2026.

În relația cu principalele economii:

excedentul cu Regatul Unit a crescut de la 47,0 la 50,8 miliarde de euro;

excedentul cu SUA s-a redus de la 96,0 la 41,2 miliarde de euro;

excedentul cu Elveția a crescut de la 5,5 la 13,3 miliarde de euro;

deficitul cu China s-a adâncit de la 62,6 la 76,3 miliarde de euro;

relația cu Rusia a trecut de la un deficit de 0,9 miliarde la un excedent de 2,8 miliarde de euro;

excedentul cu Canada a crescut la 6,1 miliarde de euro;

deficitul cu India s-a redus la 1,2 miliarde de euro.

Excedentul UE în comerțul cu servicii a crescut de la 15,1 miliarde de euro în primul trimestru din 2025 la 26,2 miliarde de euro în primul trimestru din 2026.

În relația cu principalii parteneri:

excedentul cu Regatul Unit a crescut la 11,1 miliarde de euro;

deficitul cu SUA s-a redus de la 55,1 la 48,4 miliarde de euro;

excedentul cu Elveția a urcat la 16,7 miliarde de euro;

excedentul cu Japonia a crescut la 6,1 miliarde de euro;

deficitul cu India s-a redus la 2,2 miliarde de euro;

relația cu centrele financiare offshore a trecut de la un deficit de 3,2 miliarde de euro la un excedent de 2,5 miliarde de euro.

Datele privind contul financiar arată că, în primul trimestru din 2026, activele aferente investițiilor directe ale UE au crescut cu 27,1 miliarde de euro, iar pasivele cu 30,4 miliarde de euro.

Ca urmare, Uniunea Europeană a fost beneficiar net de investiții directe din restul lumii, cu intrări nete de capital de 3,3 miliarde de euro.

În aceeași perioadă:

investițiile de portofoliu au înregistrat intrări nete de 128,8 miliarde de euro;

alte investiții au consemnat ieșiri nete de 123,1 miliarde de euro;

instrumentele financiare derivate și opțiunile pe acțiuni ale angajaților au înregistrat un sold negativ de 31,4 miliarde de euro;

activele de rezervă au crescut cu 31,3 miliarde de euro.

La nivelul partenerilor principali, investițiile directe nete au indicat:

un excedent de 18,2 miliarde de euro în relația cu Regatul Unit;

un deficit de 59,4 miliarde de euro în relația cu SUA;

un deficit de 7,8 miliarde de euro în relația cu Elveția;

un excedent de 3,5 miliarde de euro în relația cu Japonia;

un excedent de 11,0 miliarde de euro în relația cu centrele financiare offshore.

Din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, 16 au înregistrat excedente de cont curent în primul trimestru din 2026, iar 10 au raportat deficite. Datele pentru Franța nu sunt încă disponibile și vor fi publicate pe 8 iulie 2026.

Cele mai mari excedente au fost înregistrate de:

Germania: 61,8 miliarde de euro;

Țările de Jos: 26,3 miliarde de euro;

Irlanda: 17,4 miliarde de euro;

Danemarca: 9,2 miliarde de euro;

Spania: 8,9 miliarde de euro;

Suedia: 8,8 miliarde de euro;

Austria: 7,3 miliarde de euro.

Cele mai mari deficite au fost consemnate de:

Grecia: minus 6,6 miliarde de euro;

România : minus 5,3 miliarde de euro;

: minus 5,3 miliarde de euro; Croația: minus 3,4 miliarde de euro;

Bulgaria: minus 2,4 miliarde de euro.

În cazul României, deficitul de cont curent s-a redus față de trimestrul al patrulea din 2025, când ajunsese la 8,3 miliarde de euro, însă țara continuă să se numere printre statele membre cu cele mai mari dezechilibre externe.

În ceea ce privește balanța serviciilor, România a înregistrat în primul trimestru din 2026 un excedent de 3,7 miliarde de euro, în creștere față de 3,1 miliarde de euro în trimestrul precedent și peste nivelul de 3,6 miliarde de euro consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.