Unde se află cei mai bogați tineri din Europa? Media averii în zona euro este de 24.600 de euro

Tinerii europeni pornesc în viața adultă cu șanse financiare foarte diferite, iar averea lor depinde adesea de țara în care trăiesc. Un nou sondaj al Băncii Centrale Europene ne arată că averea netă mediană a celor cu vârste între 16 și 34 de ani este de 24.600 de euro în zona euro.

Averea netă mediană a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 34 de ani variază foarte mult, situându-se la 24.600 euro în zona euro. Un expert subliniază rolul sprijinului familial și al deținerii unei locuințe în diferențele la nivel de țară. Tinerii europeni se confruntă cu o realitate financiară dificilă. Chiriile mari, locuințele scumpe și creșterea costurilor vieții îngreunează economisirea, investițiile sau cumpărarea primei case pentru multe persoane sub 35 de ani. În unele țări, salariile mai mari, locuințele accesibile sau sprijinul familial ajută gospodăriile mai tinere să acumuleze avere mai devreme. În altele, oportunitățile limitate de angajare și costurile mari ale locuințelor îi lasă pe mulți cu puțin mai mult decât economii modeste.

Așadar, unde sunt cei mai bogați tineri din Europa? Și câtă avere dețin tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 34 de ani? Averea netă mediană a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 34 de ani în zona euro este de 24.600 euro, conform sondajului privind finanțele și consumul gospodăriilor al Băncii Centrale Europene, publicat la mijlocul anului 2026. Aceasta reprezintă doar 18% din averea netă mediană totală de 140.100 euro. Averea netă mediană variază de la 5.700 euro în Finlanda la 257.500 euro în Malta, în cele 22 de țări europene cu date disponibile.

„Pentru adulții tineri, diferențele de avere sunt deosebit de revelatoare deoarece persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani nu au avut de obicei mult timp să acumuleze active substanțiale din propriul venit din muncă. Așadar, atunci când vedem dețineri mari de avere în rândul gospodăriilor tinere, ar trebui să fim precauți în a le interpreta doar ca rezultat al disciplinei individuale de economisire.”, a declarat pentru Euronews Business prof. Fabian Pfeffer de la LMU München și director fondator al Centrului Internațional de Cercetare a Inegalității în Piatră din München.

În afară de Malta, o excepție evidentă, averea netă în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani depășește 100.000 euro doar în Luxemburg (135.000 euro). Belgia se situează pe locul trei, foarte aproape de acest nivel, la aproximativ 97.200 euro.

Croația urmează cu 82.000 euro. Această cifră este surprinzător de mare, având în vedere poziția sa în clasamentul veniturilor nete anuale. Câștigul net anual pentru o persoană singură fără copii a fost de 17.256 euro în Croația în 2025, potrivit Eurostat. Aceasta acoperă media națională, nu doar persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani.

Averea netă mediană în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani este, de asemenea, ridicată în Slovacia (74.600 euro), Estonia (62.200 euro), Cehia (59.900 euro) și Lituania (59.600 euro), în ciuda faptului că veniturile nete anuale din aceste țări sunt mult sub media UE.

Printre cele mai mari patru economii ale UE, averea netă mediană a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani este cea mai mare în Italia, la 53.500 de euro. Aceasta este semnificativ mai mare decât în ​​Franța (27.700 de euro) și Spania (23.700 de euro). Persoanele sub 35 de ani dețin cea mai mică avere netă din Germania, la doar 17.600 de euro. Aceasta înseamnă că tinerii italieni dețin o avere de trei ori mai mare decât semenii lor germani.

Grecia (9.900 euro) urmează Finlanda (5.700 euro) la capătul inferior al clasamentului. Austria (13.400 euro) și Letonia (16.900 euro) rămân, de asemenea, sub Germania (17.600 euro), a cincea cea mai mică valoare în clasamentul general.

Averea netă mediană a persoanelor cu vârste cuprinse între 16 și 34 de ani este de 23.900 euro în Irlanda, 36.200 euro în Portugalia, 36.300 euro în Ungaria și 40.900 euro în Olanda.

Pfeffer a subliniat că averea timpurie ne spune adesea mai puțin despre ceea ce tinerii adulți au câștigat deja și mai mult despre structurile din jurul lor. Acestea includ accesul la locuințe, credit ipotecar, sprijin familial, cadouri, moșteniri și datorii.

„La această vârstă, averea privată ridicată nu este adesea doar o poveste de realizare individuală. Este, de asemenea, o poveste de familie și o poveste instituțională”, a spus el.

Fabian Pfeffer a remarcat că proprietatea unei locuințe timpurii este adesea momentul în care tinerii adulți trec de la a avea niște economii la a deveni adevărați deținători de avere. Cu toate acestea, accesul pe scara locuinței necesită de obicei mai mult decât disciplină și o foaie de calcul bună.

„Este nevoie de acces la credite, venituri stabile, prețuri accesibile și, foarte des, părinți care pot ajuta cu un avans sau pot transfera proprietatea direct. Aici este locul în care averea familiei devine un mecanism de sortare discret, dar puternic”, a spus el.

Pfeffer a subliniat că la vârste fragede, averea substanțială este foarte adesea legată de resursele părinților. Desigur, tinerii adulți pot economisi și economisesc din propriile câștiguri. Dar există limite în ceea ce privește cantitatea de avere care poate fi acumulată în mod realist până la vârsta de 30 de ani doar prin salarii, în special pe piețele imobiliare scumpe.

El a afirmat că transferurile de avere permit unor tineri adulți să înceapă viața de adult cu câțiva pași înainte, uneori cu un avans pentru o ipotecă, alteori cu un apartament moștenit, alteori pur și simplu cu siguranța de a ști că ajutorul familiei este disponibil dacă este nevoie.