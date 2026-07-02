România primește cea mai mare finanțare din noua tranșă a Fondului pentru Modernizare: 636,9 milioane de euro pentru stocarea energiei

Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au anunțat, joi, 2 iulie, alocarea unei noi tranșe de 2,5 miliarde de euro din Fondul pentru Modernizare. România primește cea mai mare finanțare, de 636,9 milioane de euro, pentru dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice.

România va beneficia de o finanțare de 636,9 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, cea mai mare alocare din noua tranșă de 2,5 miliarde de euro aprobată de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) și anunțată joi, 2 iulie. Fondurile vor fi direcționate către dezvoltarea unor instalații independente de stocare a energiei electrice în baterii, investiție care face parte din strategia Uniunii Europene de modernizare a sistemelor energetice.

Noua tranșă de finanțare este susținută din veniturile generate prin Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Odată cu această alocare, valoarea totală a finanțărilor acordate prin Fondul pentru Modernizare ajunge la 23,2 miliarde de euro, începând din ianuarie 2021.

Pe lângă România, fonduri vor fi alocate și altor state membre beneficiare. Ungaria va primi 552,3 milioane de euro, Cehia 516,8 milioane de euro, Grecia 233,9 milioane de euro, Polonia 180 de milioane de euro, Lituania 169 de milioane de euro, Croația 109 milioane de euro, Portugalia 81,4 milioane de euro, Estonia 44,8 milioane de euro, Letonia 40 de milioane de euro și Slovenia 20,2 milioane de euro.

Potrivit Comisiei Europene, investițiile finanțate prin această tranșă vor contribui la modernizarea sistemelor energetice prin creșterea eficienței energetice în sectoarele energiei, industriei și transporturilor, precum și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, Fondul pentru Modernizare sprijină statele membre cu venituri mai reduse în atingerea obiectivelor climatice și energetice și în implementarea Planurilor Naționale Integrate privind Energia și Schimbările Climatice.

Noua finanțare are și rolul de a consolida competitivitatea industriei europene prin dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne și reziliente, extinderea capacităților de producție și stocare a energiei regenerabile, stimularea inovării și reducerea dependenței Uniunii Europene de importurile de combustibili fosili.

Cele 51 de proiecte aprobate prin noua tranșă de finanțare din Fondul pentru Modernizare sunt orientate în principal către dezvoltarea producției și utilizării energiei regenerabile, modernizarea rețelelor energetice și creșterea eficienței energetice în statele beneficiare.

Investițiile vizează proiecte adaptate nevoilor fiecărei țări. În Cehia vor fi finanțate proiecte pentru decarbonizarea sistemelor centralizate de încălzire, iar în Estonia vehiculele diesel vor fi înlocuite cu troleibuze electrice. Grecia va moderniza procese industriale cu un potențial ridicat de economisire a energiei, în timp ce Ungaria va investi în digitalizarea și extinderea rețelei electrice.

În Croația, fondurile vor susține dezvoltarea energiei geotermale pentru sistemele centralizate de încălzire, iar în Letonia vor fi înlocuite autobuzele diesel cu autobuze electrice, în paralel cu dezvoltarea infrastructurii de încărcare. Lituania va utiliza finanțarea pentru decarbonizarea industriei și înlocuirea tehnologiilor poluante.

În Polonia, investițiile vor fi direcționate către sisteme de stocare a energiei termice și creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din mediul rural, în timp ce Portugalia va implementa programe de eficiență energetică pentru clădirile publice.

În România, finanțarea va fi utilizată pentru dezvoltarea unor instalații independente de stocare a energiei electrice în baterii, iar în Slovenia vor fi extinse capacitățile de producție și stocare a energiei regenerabile, concomitent cu modernizarea rețelelor electrice.

Fondul pentru Modernizare este finanțat din veniturile obținute prin licitarea certificatelor de emisii în cadrul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Acesta reprezintă un instrument de solidaritate al Uniunii Europene, creat pentru a sprijini tranziția energetică în cele 13 state membre cu venituri sub media europeană: Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Slovacia.

Prin intermediul acestui fond sunt finanțate investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, creșterea eficienței energetice, dezvoltarea capacităților de stocare a energiei, modernizarea rețelelor electrice și a sistemelor centralizate de încălzire, precum și proiecte care susțin o tranziție justă în regiunile dependente de combustibili fosili.

Fondul pentru Modernizare completează alte instrumente europene de finanțare destinate tranziției verzi și dezvoltării economice, precum politica de coeziune, Mecanismul de Redresare și Reziliență și Fondul pentru o Tranziție Justă.

Următoarele termene pentru depunerea proiectelor sunt stabilite pentru 11 august 2026, în cazul investițiilor non-prioritare, și pentru 8 septembrie 2026, în cazul investițiilor prioritare. Acestea din urmă reprezintă peste 90% din portofoliul Fondului pentru Modernizare și sunt orientate în principal către modernizarea sistemelor energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și creșterea eficienței energetice.