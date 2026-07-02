Peste 2,9 milioane de tineri din UE nu au un loc de muncă. Datele Eurostat arată că rata șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani a crescut ușor
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Rata șomajului ajustată sezonier în zona euro s-a situat la 6,2% în luna mai 2026, menținându-se la același nivel înregistrat în aprilie și în scădere față de nivelul de 6,3% consemnat în mai 2025. La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a rămas stabilă la 5,9% comparativ cu luna precedentă și a fost mai redusă decât în aceeași perioadă a anului trecut, când se situa la 6,0%, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Rata șomajului ajustată sezonier în zona euro s-a situat la 6,2% în luna mai 2026
Estimările Eurostat arată că în luna mai 2026 existau 13,163 milioane de șomeri în Uniunea Europeană, dintre care 10,986 milioane în statele din zona euro. Comparativ cu luna aprilie, numărul persoanelor fără loc de muncă a scăzut cu 40.000 în UE și cu 55.000 în zona euro. Raportat la luna mai 2025, numărul șomerilor s-a redus cu 82.000 la nivelul UE și cu 158.000 în zona euro.
În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor cu vârsta sub 25 de ani, în luna mai 2026 erau înregistrați 2,918 milioane de șomeri în Uniunea Europeană, dintre care 2,313 milioane în zona euro. Rata șomajului în rândul tinerilor a crescut ușor în UE, de la 15,1% în aprilie la 15,2% în mai, în timp ce în zona euro a rămas neschimbată, la 14,7%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).
Față de luna precedentă, numărul tinerilor șomeri a crescut cu 18.000 în Uniunea Europeană
Față de luna precedentă, numărul tinerilor șomeri a crescut cu 18.000 în Uniunea Europeană și a scăzut cu 12.000 în zona euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, șomajul în rândul tinerilor s-a redus cu 8.000 de persoane în UE și cu 56.000 în zona euro.
Datele Eurostat indică, de asemenea, diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește rata șomajului. La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului în rândul femeilor a rămas stabilă la 6,2%, în timp ce rata șomajului în rândul bărbaților a scăzut de la 5,8% la 5,7%. În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor a coborât de la 6,5% la 6,4%, iar în cazul bărbaților de la 6,1% la 6,0%.
În România, rata șomajului ajustată sezonier a crescut la 6,4% în luna mai 2026, după ce în aprilie se situase la 6,3%. Comparativ cu luna mai a anului trecut, când rata șomajului era de 6,2%, se observă o deteriorare ușoară a situației de pe piața muncii.
Numărul șomerilor din România a fost estimat la 522.000 de persoane în luna mai, în creștere față de cele 512.000 de persoane înregistrate în aprilie și peste nivelul de 507.000 consemnat în mai 2025. În luna februarie 2026, România avea 516.000 de șomeri, iar în martie numărul acestora a urcat la 534.000.
În ceea ce privește distribuția pe sexe, rata șomajului în rândul bărbaților din România a crescut de la 6,2% în aprilie la 6,3% în mai, în timp ce rata șomajului în rândul femeilor a avansat de la 6,3% la 6,5%. Comparativ cu luna mai 2025, când atât femeile, cât și bărbații înregistrau o rată a șomajului de 6,2%, datele indică o deteriorare mai pronunțată în cazul populației feminine.
Eurostat nu a publicat pentru luna mai 2026 date actualizate privind rata șomajului în rândul tinerilor din România. Ultimele date disponibile arată că, în luna martie 2026, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârsta sub 25 de ani ajunsese la 28,8%, corespunzător unui număr estimat de 142.000 de tineri fără loc de muncă.
|Țară/Regiune
|Rata șomajului (%) Mai 2025
|Feb. 2026
|Mar. 2026
|Apr. 2026
|Mai 2026
|Nr. șomeri (mii) Mai 2025
|Feb. 2026
|Mar. 2026
|Apr. 2026
|Mai 2026
|Zona euro
|14,7
|15,1
|15,1
|14,7
|14,7
|2.369
|2.395
|2.377
|2.325
|2.313
|UE
|15,0
|15,5
|15,5
|15,1
|15,2
|2.926
|2.983
|2.993
|2.900
|2.918
|Belgia
|15,5
|18,7
|18,7
|–
|–
|74
|88
|88
|–
|–
|Bulgaria
|14,0
|11,5
|11,2
|11,1
|11,5
|17
|14
|14
|14
|14
|Cehia
|9,7
|10,8
|9,7
|9,6
|8,4
|31
|33
|32
|31
|27
|Danemarca
|11,0
|15,9
|15,6
|13,0
|15,5
|53
|80
|78
|65
|82
|Germania
|6,8
|7,3
|7,2
|7,1
|7,0
|311
|320
|315
|310
|305
|Estonia
|24,9
|21,9
|20,4
|21,3
|21,3
|16
|12
|12
|13
|13
|Irlanda
|11,5
|12,0
|11,3
|9,8
|9,9
|43
|43
|39
|34
|34
|Grecia
|20,7
|22,2
|24,8
|17,6
|16,8
|55
|58
|69
|46
|44
|Spania
|24,7
|24,3
|24,2
|23,7
|23,7
|455
|456
|458
|448
|452
|Franța
|19,3
|21,1
|21,2
|21,3
|21,3
|666
|726
|730
|736
|736
|Croația
|18,1
|17,1
|17,1
|–
|–
|21
|19
|19
|–
|–
|Italia
|22,4
|16,8
|17,3
|16,4
|15,1
|305
|208
|208
|201
|180
|Cipru
|15,1
|12,5
|12,5
|–
|–
|5
|4
|4
|–
|–
|Letonia
|16,4
|8,5
|7,6
|8,2
|9,2
|12
|6
|5
|6
|6
|Lituania
|14,4
|15,3
|15,7
|14,4
|13,6
|14
|16
|17
|16
|15
|Luxemburg
|18,4
|20,4
|20,1
|20,2
|19,8
|5
|5
|5
|5
|5
|Ungaria
|13,2
|13,2
|12,6
|12,8
|12,8
|40
|39
|36
|36
|36
|Malta
|7,4
|10,4
|9,7
|9,0
|8,8
|2
|3
|3
|3
|3
|Olanda
|8,8
|9,2
|8,9
|8,7
|8,7
|159
|168
|160
|157
|157
|Austria
|12,0
|11,8
|11,3
|9,5
|8,0
|61
|63
|59
|50
|42
|Polonia
|12,1
|11,9
|12,1
|12,3
|12,4
|131
|133
|136
|138
|139
|Portugalia
|19,5
|18,5
|19,0
|17,9
|19,7
|75
|70
|71
|67
|74
|România
|24,6
|28,8
|28,8
|–
|–
|128
|142
|142
|–
|–
|Slovenia
|11,3
|14,1
|14,1
|–
|–
|8
|13
|13
|–
|–
|Slovacia
|15,4
|17,1
|17,5
|17,6
|17,4
|22
|22
|23
|23
|22
|Finlanda
|21,7
|22,9
|23,1
|23,5
|23,9
|72
|77
|78
|79
|80
|Suedia
|23,9
|24,3
|24,3
|24,3
|24,4
|165
|173
|173
|173
|174
|Islanda
|9,0
|12,4
|12,6
|12,7
|–
|3
|5
|5
|5
|–
|Norvegia
|13,6
|14,5
|15,0
|11,1
|14,6
|61
|68
|68
|50
|66
|Elveția
|9,0
|8,3
|8,5
|–
|–
|55
|49
|50
|–
|–
La nivelul Uniunii Europene, cele mai reduse rate ale șomajului în luna mai 2026 au fost înregistrate în Cehia și Bulgaria
La nivelul Uniunii Europene, cele mai reduse rate ale șomajului în luna mai 2026 au fost înregistrate în Cehia și Bulgaria, ambele cu 2,9%, urmate de Cipru, cu 3,1%, și Malta, cu 3,5%. La polul opus s-au aflat Spania, cu o rată a șomajului de 10,3%, Finlanda, cu 10,6%, Suedia, cu 8,7%, Franța, cu 8,2%, și Grecia, cu 8,1%.
În rândul tinerilor, cele mai ridicate rate ale șomajului au fost consemnate în Suedia, cu 24,4%, Spania, cu 23,7%, Finlanda, cu 23,9%, Estonia, cu 21,3%, și Franța, cu 21,3%.
Datele publicate de Eurostat utilizează definiția Organizației Internaționale a Muncii privind șomajul, care include persoanele fără loc de muncă ce au căutat activ un serviciu în ultimele patru săptămâni și sunt disponibile să înceapă activitatea în următoarele două săptămâni.
|Țară/Regiune
|Bărbați Mai-25
|Feb-26
|Mar-26
|Apr-26
|Mai-26
|Femei Mai-25
|Feb-26
|Mar-26
|Apr-26
|Mai-26
|Zona euro
|6,2
|6,2
|6,1
|6,1
|6,0
|6,5
|6,6
|6,5
|6,5
|6,4
|UE
|5,8
|5,8
|5,8
|5,8
|5,7
|6,2
|6,3
|6,2
|6,2
|6,2
|Belgia
|6,7
|6,3
|6,3
|6,3
|6,4
|5,2
|6,2
|6,1
|6,1
|6,2
|Bulgaria
|3,6
|3,2
|3,1
|3,1
|3,1
|3,3
|2,7
|2,6
|2,6
|2,7
|Cehia
|2,6
|2,8
|2,7
|2,7
|2,5
|3,2
|3,6
|3,8
|3,5
|3,5
|Danemarca
|5,1
|6,5
|6,8
|7,0
|5,8
|5,6
|8,1
|6,5
|7,0
|8,1
|Germania
|4,0
|4,2
|4,1
|4,1
|4,1
|3,3
|3,5
|3,5
|3,4
|3,4
|Estonia
|8,4
|6,8
|6,6
|6,4
|6,3
|7,2
|7,1
|6,0
|6,5
|6,5
|Irlanda
|4,8
|4,8
|4,7
|4,5
|4,5
|4,4
|5,2
|5,4
|5,2
|5,3
|Grecia
|7,2
|7,1
|7,7
|5,8
|5,0
|10,6
|13,3
|13,0
|12,9
|11,7
|Spania
|9,4
|9,0
|9,0
|9,0
|9,0
|11,8
|11,8
|11,8
|11,8
|11,8
|Franța
|7,8
|8,5
|8,5
|8,6
|8,7
|7,5
|7,8
|7,7
|7,8
|7,8
|Croația
|5,3
|5,0
|4,8
|4,7
|4,7
|4,4
|3,9
|3,8
|3,8
|3,8
|Italia
|6,0
|5,0
|4,8
|4,7
|4,7
|7,2
|5,8
|5,7
|5,6
|5,4
|Cipru
|4,2
|3,4
|3,2
|3,0
|2,9
|4,9
|3,6
|3,3
|3,4
|3,3
|Letonia
|6,8
|6,9
|6,7
|6,7
|6,9
|6,4
|6,5
|6,5
|6,3
|6,2
|Lituania
|7,9
|8,1
|7,9
|8,0
|8,1
|6,0
|6,1
|6,1
|6,2
|5,9
|Luxemburg
|6,4
|6,6
|6,7
|6,7
|6,7
|6,7
|7,3
|7,3
|7,2
|7,1
|Ungaria
|4,4
|4,6
|4,5
|4,4
|4,3
|4,2
|4,6
|4,3
|4,8
|4,4
|Malta
|3,2
|3,7
|3,6
|3,5
|3,5
|2,2
|3,3
|3,3
|3,4
|3,5
|Olanda*
|3,6
|3,9
|3,8
|3,8
|3,8
|3,9
|4,2
|4,1
|4,0
|4,0
|Austria
|6,1
|5,9
|5,7
|6,1
|6,0
|4,9
|6,0
|5,7
|5,4
|5,6
|Polonia
|2,8
|2,8
|2,8
|2,9
|2,9
|3,3
|3,2
|3,2
|3,2
|3,3
|Portugalia
|5,5
|5,5
|5,5
|5,4
|5,1
|6,9
|6,4
|6,2
|6,0
|6,0
|România
|6,2
|6,3
|6,2
|6,2
|6,3
|6,2
|6,3
|6,9
|6,3
|6,5
|Slovenia
|3,5
|4,0
|4,0
|3,9
|3,8
|3,3
|4,1
|4,2
|4,4
|4,4
|Slovacia
|5,1
|5,5
|5,6
|5,5
|5,5
|5,8
|6,1
|6,1
|6,1
|6,1
|Finlanda
|10,2
|11,1
|11,1
|11,2
|11,3
|8,8
|9,8
|9,9
|9,9
|10,0
|Suedia
|8,7
|8,9
|8,8
|8,7
|8,7
|8,8
|8,6
|8,6
|8,6
|8,7
|Islanda
|4,1
|5,7
|5,7
|5,7
|–
|3,9
|5,8
|5,9
|5,9
|–
|Norvegia
|4,8
|5,4
|5,4
|5,0
|4,9
|4,2
|4,3
|4,3
|4,0
|3,9
|Elveția
|4,8
|4,9
|5,0
|–
|–
|4,9
|4,9
|5,0
|–
|–
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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