Peste 2,9 milioane de tineri din UE nu au un loc de muncă. Datele Eurostat arată că rata șomajului în rândul persoanelor sub 25 de ani a crescut ușor

Rata șomajului ajustată sezonier în zona euro s-a situat la 6,2% în luna mai 2026, menținându-se la același nivel înregistrat în aprilie și în scădere față de nivelul de 6,3% consemnat în mai 2025. La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului a rămas stabilă la 5,9% comparativ cu luna precedentă și a fost mai redusă decât în aceeași perioadă a anului trecut, când se situa la 6,0%, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Estimările Eurostat arată că în luna mai 2026 existau 13,163 milioane de șomeri în Uniunea Europeană, dintre care 10,986 milioane în statele din zona euro. Comparativ cu luna aprilie, numărul persoanelor fără loc de muncă a scăzut cu 40.000 în UE și cu 55.000 în zona euro. Raportat la luna mai 2025, numărul șomerilor s-a redus cu 82.000 la nivelul UE și cu 158.000 în zona euro.

În ceea ce privește șomajul în rândul tinerilor cu vârsta sub 25 de ani, în luna mai 2026 erau înregistrați 2,918 milioane de șomeri în Uniunea Europeană, dintre care 2,313 milioane în zona euro. Rata șomajului în rândul tinerilor a crescut ușor în UE, de la 15,1% în aprilie la 15,2% în mai, în timp ce în zona euro a rămas neschimbată, la 14,7%, arată datele publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Față de luna precedentă, numărul tinerilor șomeri a crescut cu 18.000 în Uniunea Europeană și a scăzut cu 12.000 în zona euro. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, șomajul în rândul tinerilor s-a redus cu 8.000 de persoane în UE și cu 56.000 în zona euro.

Datele Eurostat indică, de asemenea, diferențe între femei și bărbați în ceea ce privește rata șomajului. La nivelul Uniunii Europene, rata șomajului în rândul femeilor a rămas stabilă la 6,2%, în timp ce rata șomajului în rândul bărbaților a scăzut de la 5,8% la 5,7%. În zona euro, rata șomajului în rândul femeilor a coborât de la 6,5% la 6,4%, iar în cazul bărbaților de la 6,1% la 6,0%.

În România, rata șomajului ajustată sezonier a crescut la 6,4% în luna mai 2026, după ce în aprilie se situase la 6,3%. Comparativ cu luna mai a anului trecut, când rata șomajului era de 6,2%, se observă o deteriorare ușoară a situației de pe piața muncii.

Numărul șomerilor din România a fost estimat la 522.000 de persoane în luna mai, în creștere față de cele 512.000 de persoane înregistrate în aprilie și peste nivelul de 507.000 consemnat în mai 2025. În luna februarie 2026, România avea 516.000 de șomeri, iar în martie numărul acestora a urcat la 534.000.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, rata șomajului în rândul bărbaților din România a crescut de la 6,2% în aprilie la 6,3% în mai, în timp ce rata șomajului în rândul femeilor a avansat de la 6,3% la 6,5%. Comparativ cu luna mai 2025, când atât femeile, cât și bărbații înregistrau o rată a șomajului de 6,2%, datele indică o deteriorare mai pronunțată în cazul populației feminine.

Eurostat nu a publicat pentru luna mai 2026 date actualizate privind rata șomajului în rândul tinerilor din România. Ultimele date disponibile arată că, în luna martie 2026, rata șomajului în rândul persoanelor cu vârsta sub 25 de ani ajunsese la 28,8%, corespunzător unui număr estimat de 142.000 de tineri fără loc de muncă.

Țară/Regiune Rata șomajului (%) Mai 2025 Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Nr. șomeri (mii) Mai 2025 Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Zona euro 14,7 15,1 15,1 14,7 14,7 2.369 2.395 2.377 2.325 2.313 UE 15,0 15,5 15,5 15,1 15,2 2.926 2.983 2.993 2.900 2.918 Belgia 15,5 18,7 18,7 – – 74 88 88 – – Bulgaria 14,0 11,5 11,2 11,1 11,5 17 14 14 14 14 Cehia 9,7 10,8 9,7 9,6 8,4 31 33 32 31 27 Danemarca 11,0 15,9 15,6 13,0 15,5 53 80 78 65 82 Germania 6,8 7,3 7,2 7,1 7,0 311 320 315 310 305 Estonia 24,9 21,9 20,4 21,3 21,3 16 12 12 13 13 Irlanda 11,5 12,0 11,3 9,8 9,9 43 43 39 34 34 Grecia 20,7 22,2 24,8 17,6 16,8 55 58 69 46 44 Spania 24,7 24,3 24,2 23,7 23,7 455 456 458 448 452 Franța 19,3 21,1 21,2 21,3 21,3 666 726 730 736 736 Croația 18,1 17,1 17,1 – – 21 19 19 – – Italia 22,4 16,8 17,3 16,4 15,1 305 208 208 201 180 Cipru 15,1 12,5 12,5 – – 5 4 4 – – Letonia 16,4 8,5 7,6 8,2 9,2 12 6 5 6 6 Lituania 14,4 15,3 15,7 14,4 13,6 14 16 17 16 15 Luxemburg 18,4 20,4 20,1 20,2 19,8 5 5 5 5 5 Ungaria 13,2 13,2 12,6 12,8 12,8 40 39 36 36 36 Malta 7,4 10,4 9,7 9,0 8,8 2 3 3 3 3 Olanda 8,8 9,2 8,9 8,7 8,7 159 168 160 157 157 Austria 12,0 11,8 11,3 9,5 8,0 61 63 59 50 42 Polonia 12,1 11,9 12,1 12,3 12,4 131 133 136 138 139 Portugalia 19,5 18,5 19,0 17,9 19,7 75 70 71 67 74 România 24,6 28,8 28,8 – – 128 142 142 – – Slovenia 11,3 14,1 14,1 – – 8 13 13 – – Slovacia 15,4 17,1 17,5 17,6 17,4 22 22 23 23 22 Finlanda 21,7 22,9 23,1 23,5 23,9 72 77 78 79 80 Suedia 23,9 24,3 24,3 24,3 24,4 165 173 173 173 174 Islanda 9,0 12,4 12,6 12,7 – 3 5 5 5 – Norvegia 13,6 14,5 15,0 11,1 14,6 61 68 68 50 66 Elveția 9,0 8,3 8,5 – – 55 49 50 – –

La nivelul Uniunii Europene, cele mai reduse rate ale șomajului în luna mai 2026 au fost înregistrate în Cehia și Bulgaria, ambele cu 2,9%, urmate de Cipru, cu 3,1%, și Malta, cu 3,5%. La polul opus s-au aflat Spania, cu o rată a șomajului de 10,3%, Finlanda, cu 10,6%, Suedia, cu 8,7%, Franța, cu 8,2%, și Grecia, cu 8,1%.

În rândul tinerilor, cele mai ridicate rate ale șomajului au fost consemnate în Suedia, cu 24,4%, Spania, cu 23,7%, Finlanda, cu 23,9%, Estonia, cu 21,3%, și Franța, cu 21,3%.

Datele publicate de Eurostat utilizează definiția Organizației Internaționale a Muncii privind șomajul, care include persoanele fără loc de muncă ce au căutat activ un serviciu în ultimele patru săptămâni și sunt disponibile să înceapă activitatea în următoarele două săptămâni.