Tot mai mulți români, fără un loc de muncă. Datele INS arată că rata șomajului a crescut semnificativ în rândul tinerilor

Rata șomajului în România, calculată conform standardelor Biroului Internațional al Muncii (BIM), a ajuns la 6,4% în luna mai 2026, în formă ajustată sezonier, înregistrând o creștere de 0,1 puncte procentuale față de nivelul din aprilie 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

Datele provizorii arată că numărul șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat la 522.100 de persoane în luna mai 2026. Acest nivel este mai ridicat atât comparativ cu luna precedentă, când erau înregistrați 512.100 de șomeri, cât și față de aceeași perioadă a anului trecut, când numărul șomerilor era estimat la 506.900 de persoane.

Potrivit INS, rata șomajului în rândul femeilor a fost mai mare cu 0,2 puncte procentuale decât în cazul bărbaților. Astfel, rata șomajului în rândul populației feminine a ajuns la 6,5%, în timp ce pentru bărbați a fost de 6,3%.

Statisticile arată că șomajul în rândul tinerilor continuă să reprezinte o problemă majoră. În perioada ianuarie-martie 2026, rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani a fost de 28,8%, menținându-se la un nivel ridicat. În cazul tinerilor de sex masculin, rata șomajului a fost de 27,0%, iar în cazul tinerelor, aceasta a ajuns la 31,6%.

Pentru categoria de vârstă 25-74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,9% în luna mai 2026. În cazul bărbaților din această categorie, rata șomajului s-a situat la 4,9%, iar în cazul femeilor la 5,0%.

Datele INS mai arată că persoanele cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani reprezentau 72,4% din totalul șomerilor estimați în luna mai 2026.

Evoluția ratei șomajului din ultimele luni indică o tendință de creștere față de începutul anului. După nivelurile de 6,3% înregistrate în ianuarie și februarie 2026, rata șomajului a urcat la 6,5% în martie, a scăzut la 6,3% în aprilie și a revenit la 6,4% în luna mai.

Institutul Național de Statistică precizează că rata șomajului reprezintă ponderea șomerilor în populația activă. Datele privind șomajul în sens BIM sunt obținute prin Ancheta asupra forței de muncă în gospodării (AMIGO). Statisticile pentru luna mai 2026 sunt provizorii, conform politicii de revizuire a datelor aplicate de instituție.

Datele detaliate vor fi disponibile în baza de date TEMPO începând cu 2 iulie 2026, iar următorul comunicat privind estimările pentru luna iunie 2026 va fi publicat la data de 30 iulie 2026.