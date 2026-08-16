Incendii devastatoare pe o insulă din Grecia. Două persoane au murit, iar sute de localnici și turiști au fost evacuați pe mare

Două incendii puternice de vegetație au izbucnit aproape simultan pe insula grecească Salamina, aflată la vest de Atena. Două persoane au murit, iar aproximativ 380 de localnici și turiști au fost evacuați pe mare după ce flăcările s-au apropiat de zonele locuite.

Incendiile au provocat primele victime în așezarea de coastă Peristeria, unde a fost semnalat și primul focar. Pompierii au descoperit trupurile carbonizate a două persoane.

Cel puțin cinci persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri de urgență. Alte nouă persoane au primit asistență medicală la fața locului, transmite presa din Grecia.

Primul incendiu a fost raportat în jurul orei 14:40. Vântul puternic a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor spre zonele rezidențiale, iar mai multe case au fost avariate.

Situația a determinat autoritățile să declanșeze operațiuni ample de intervenție și evacuare.

Paza de Coastă elenă a mobilizat cinci ambarcațiuni de patrulare, alături de zeci de bărci private, pentru evacuarea persoanelor aflate în zonele amenințate.

Poliția a solicitat suplimentar două feriboturi pentru transportarea localnicilor și turiștilor în siguranță.

În total, aproximativ 380 de persoane au fost evacuate pe mare din calea incendiilor.

Operațiunea s-a desfășurat într-o perioadă în care insula este foarte aglomerată. Sărbătoarea de Sfânta Maria atrage numeroși vizitatori, iar mii de atenieni își petrec vacanța în această zonă.

Autoritățile au cerut evacuarea imediată a persoanelor aflate în Peristeria, Kolones, Saterli, Selinia, Perani și Kaki Vigla.

Amploarea pericolului este indicată și de frecvența avertizărilor transmise populației. Autoritățile au emis șase mesaje de alertă într-un interval de aproximativ 40 de minute, cele mai multe dintre acestea solicitând evacuarea diferitelor zone ale insulei.

Vântul puternic a complicat intervenția și a contribuit la deplasarea rapidă a focului spre localități.

Pentru stingerea incendiilor au fost mobilizați aproape 200 de pompieri și aproximativ 50 de autospeciale.

Echipajele încearcă atât să controleze focarele, cât și să împiedice extinderea acestora către alte zone rezidențiale ale insulei.

Cele două incendii au izbucnit aproape simultan, iar răspândirea rapidă a flăcărilor a determinat autoritățile să acorde prioritate evacuării populației din zonele expuse.

Salamina se află la vest de Atena, iar numărul mare de persoane aflate pe insulă în această perioadă a complicat operațiunile. Evacuarea pe mare a fost folosită pentru scoaterea rapidă din zonele amenințate a sutelor de turiști și localnici.