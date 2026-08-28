Bilanțul catastrofei din Nepal. Aproape 600 de persoane au murit, iar 2.500 sunt în continuare date dispărute

Echipele de salvare continuă vineri căutările în Nepal și China, la două zile după viitura devastatoare care a lovit regiunea de frontieră din Himalaya. Aproape 600 de persoane au murit, iar aproximativ 2.500 sunt în continuare date dispărute, în timp ce autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește semnificativ.

Mii de salvatori acționează de ambele părți ale frontierei dintre Nepal și China. Până acum au fost recuperate 584 de cadavre, dintre care 579 în Nepal și cinci pe teritoriul Chinei.

Numărul persoanelor dispărute se apropie de 2.500. Autoritățile nepaleze indică 1.924 de persoane dispărute, iar în China sunt căutate alte 558.

Printre cei despre care nu mai există informații se află sute de turiști și pelerini străini. Agenția nepaleză pentru situații de urgență a precizat că 517 dintre persoanele dispărute în Nepal sunt cetățeni străini.

Bilanțurile diferă însă între instituții. Poliția nepaleză anunța vineri dimineață cel puțin 547 de morți și 1.473 de răniți. Diferențele apar în condițiile în care infrastructura și comunicațiile au fost grav afectate, iar numeroase zone sunt greu accesibile.

Operațiunile de salvare au fost complicate de apariția unui nou pericol. Poliția din Nepal a emis vineri dimineață o alertă după ce a primit informații despre ruperea unui lac format miercuri, în urma prăbușirii unei bucăți dintr-un ghețar.

Salvatorilor și locuitorilor li s-a cerut să rămână în alertă și să se retragă imediat în zone sigure.

Autoritatea nepaleză pentru gestionarea situațiilor de urgență a raportat și o ușoară creștere a debitului râului care ieșise din matcă miercuri.

Alerta a fost ridicată la începutul după-amiezii, fără să fie raportată o nouă inundație majoră. În Tibet, autoritățile chineze au transmis că riscul de rupere a lacului se reduce treptat.

Accesul în regiunea devastată rămâne una dintre marile probleme. Un prim grup format din 21 de pompieri chinezi și un câine de salvare a reușit să ajungă vineri după-amiază în zona punctului de frontieră Gyirong.

Operațiunile de salvare din această zonă, suspendate anterior din cauza pericolului, au fost reluate.

Președintele chinez Xi Jinping a convocat vineri o reuniune specială și a transmis că Beijingul este pregătit să ofere ajutor Nepalului.

„China este pregătită să ajute activ Nepalul în eforturile sale de salvare şi să ofere tot sprijinul şi asistenţa de care dispune”, a transmis Xi Jinping într-un mesaj adresat președintelui nepalez Ram Chandra Paudel.

În Nepal, armata încearcă să localizeze și să evacueze aproximativ 100 de muncitori rămași blocați într-un tunel de pe șantierul unui baraj pentru o centrală hidroelectrică.

Alți 350 de muncitori și locuitori au fost deja evacuați din zona șantierului, în condiții descrise de autorități drept foarte riscante.

Ananay Sharma, un inginer indian în vârstă de 29 de ani, se afla la centrala electrică în momentul producerii dezastrului.

„Mă aflam la centrala electrică când am auzit un zgomot asurzitor”, a povestit acesta. „Când am ieşit, totul dispăruse, cu excepţia râului.”

Regiunea afectată atrage în mod obișnuit turiști, alpiniști și pelerini din întreaga lume. Zona Himalaya este vizitată atât pentru ascensiunile montane, inclusiv cele spre Everest, cât și pentru locurile de pelerinaj ale hindușilor și budiștilor tibetani.

O femeie din India aflată într-un pelerinaj în jurul muntelui Kailash a relatat că două dintre cele trei autobuze în care călătorea grupul său de 57 de persoane au fost luate de alunecarea de noroi.

Pasagerii din autobuzul în care se afla aceasta au reușit să iasă și să se refugieze deasupra drumului. Celelalte vehicule au dispărut.

Printre persoanele căutate se numără și cetățeni americani. Departamentul de Stat al SUA a transmis că 90 de americani sunt încă dați dispăruți, iar cinci au fost evacuați în siguranță.

Potrivit Institutului de Studii Geologice al Statelor Unite, valul uriaș care a devastat regiunea a fost provocat de prăbușirea unei părți dintr-un ghețar.

Fenomenul a fost atât de puternic încât a fost înregistrat ca un seism cu magnitudinea 5,2 și a declanșat numeroase alunecări de teren.

Forța viiturii a transportat victime pe distanțe foarte mari. Șapte cadavre despre care autoritățile cred că ar putea aparține unor persoane surprinse de dezastru au fost descoperite la câteva zeci de kilometri în aval, în statul indian Uttar Pradesh.

Evaluarea dimensiunii dezastrului este îngreunată de distrugerea infrastructurii și de imposibilitatea salvatorilor de a ajunge rapid în toate zonele afectate.

David Fisher, reprezentant al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie în Nepal, estimează că aproximativ 93.000 de persoane ar putea fi afectate.

„Trauma va fi enormă”, a avertizat acesta.

Catastrofa este cea mai gravă din Nepal după cutremurul din 2015, în urma căruia au murit aproximativ 9.000 de persoane. În 1993, inundațiile istorice din țară au provocat peste 1.300 de decese.