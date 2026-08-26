Inundațiile au provocat un dezastru în Nepal. Zeci de oameni au murit, iar sute de turiști sunt dați dispăruți

Cel puțin 19 persoane au murit miercuri în Nepal, după ce torenți de apă și de noroi au lovit mai multe zone ale țării. În același timp, 384 de turiști sunt dați dispăruți, potrivit autorităților locale. Situația este gravă și de cealaltă parte a frontierei, în Tibet, unde presa de stat chineză anunță numeroase victime și persoane dispărute.

Imaginile difuzate de Poliția nepaleză surprind apele revărsate care au ieșit din matca unui râu și au distrus mai multe case. Fotografii realizate de AFP arată amploarea dezastrului, inclusiv o locuință al cărei ultim etaj abia mai este vizibil deasupra unui teren acoperit cu noroi, conform AFP.

În localitatea Nuwakot, profesorul Suman Chalise, în vârstă de 34 de ani, a relatat că a văzut torenții luând cu ei opt sau nouă camioane, precum și case și oameni. El a descris situația drept extrem de gravă și a spus că nu mai asistase niciodată la o asemenea amploare a distrugerilor.

Poliția nepaleză a anunțat că până în prezent au fost recuperate 19 cadavre. Totodată, numeroși membri ai forțelor de ordine nu mai pot fi contactați.

Biroul Național pentru Turism din Nepal a transmis că o primă numărătoare realizată cu ajutorul companiilor de turism și al agențiilor de voiaj a identificat 384 de turiști care sunt dați dispăruți în zonele afectate. Dintre aceștia, 291 sunt cetățeni străini, iar 93 sunt nepalezi.

Autoritățile locale încearcă să verifice locurile în care se aflau turiștii pentru a stabili situația acestora.

Poliția nepaleză a publicat pe rețelele de socializare imagini cu un val uriaș de apă care a lovit o vale din Himalaya, într-un district aflat la granița cu China.

Viitura a afectat Syabrubesi, punctul de plecare al celebrului traseu de drumeție Langtang. Zona este frecventată și de călătorii care participă la pelerinajul hindus către Kailash Mansarovar.

Armata nepaleză a mobilizat soldați și elicoptere pentru intervențiile din regiunile afectate. Evaluarea pagubelor este în desfășurare, în timp ce autoritățile încearcă să determine amploarea distrugerilor și să localizeze persoanele dispărute.

Agenția pentru gestionarea electricității a raportat, la rândul său, avarii la mai multe instalații locale. Problemele afectează în special barajele și centralele solare, iar autoritățile au anunțat și producerea unor pene de curent.

Prim-ministrul Nepalului, Balendra Shah, a anunțat că a convocat o reuniune de urgență a Autorității Naționale pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență.

Guvernul nepalez a început operațiunile necesare în colaborare cu echipele medicale, echipele de căutare și Crucea Roșie.

Dezastrul s-a extins și în China, unde o scurgere de noroi a provocat numeroase victime și persoane dispărute la postul de frontieră din Gyirong, în regiunea Tibet din nord-vestul țării.

Gyirong se află în Himalaya și reprezintă unul dintre principalele puncte de trecere terestră dintre China și Nepal.

Imaginile difuzate de televiziunea publică chineză CCTV arată ape puternice care transportă crengi și numeroase resturi, precum și un drum inundat.

Autoritățile chineze și presa oficială nu au prezentat până acum un bilanț exact al victimelor din Tibet.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a cerut mobilizarea tuturor resurselor disponibile pentru căutarea și salvarea persoanelor dispărute, evacuarea și relocarea locuitorilor aflați în pericol, acordarea rapidă de îngrijiri medicale răniților și reducerea cât mai mult posibil a numărului victimelor.

Faptul că Xi Jinping s-a exprimat public în legătură cu dezastrul este relevant în condițiile în care președintele chinez face, de regulă, astfel de declarații după producerea unor dezastre doar atunci când bilanțul uman este grav.

Inundațiile și alunecările de teren sunt fenomene frecvente în Nepal și în întreaga regiune a Asiei de Sud în perioada musonului de vară, care se desfășoară în general între lunile iunie și septembrie.

Nepalul și zonele montane din apropierea frontierei cu China au mai fost afectate de astfel de fenomene. În iulie 2025, 17 persoane au fost date dispărute în urma unei alunecări de teren produse în apropiere de Gyirong, potrivit informațiilor publicate atunci de agenția de presă China Nouă.