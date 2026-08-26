Meta plătește până la 18 miliarde de dolari într-un proces privind siguranța copiilor. Facebook și Instagram vor avea noi restricții pentru adolescenți

Meta a ajuns la un acord de până la 18 miliarde de dolari cu 29 de state americane, în urma acuzațiilor privind efectele Facebook și Instagram asupra copiilor. Înțelegerea prevede introducerea unor restricții suplimentare pentru conturile adolescenților, inclusiv limite zilnice de utilizare și blocarea implicită a aplicațiilor pe timpul nopții.

Meta a acceptat să plătească până la 18 miliarde de dolari pentru soluționarea acuzațiilor formulate de 29 de state din SUA privind siguranța copiilor pe platformele sale.

Procesul susținea că gigantul tehnologic ar fi conceput în mod deliberat platforme precum Instagram și Facebook astfel încât să creeze dependență în rândul copiilor, deși compania ar fi cunoscut potențialele efecte negative asupra utilizatorilor tineri.

Statele au acuzat Meta și că ar fi colectat în mod conștient date de la copii fără știrea părinților, încălcând Children’s Online Privacy Protection Act, legea americană cunoscută sub acronimul COPPA.

Prin acceptarea acordului, Meta nu recunoaște acuzațiile formulate împotriva sa. Înțelegerea permite însă companiei să evite continuarea litigiului în fața unui juriu, precizează TechCrunch.

Acordul, care mai trebuie aprobat de instanță, presupune aplicarea timp de zece ani a unei serii de măsuri destinate protejării adolescenților.

Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea implicită a unei limite zilnice de două ore, calculată cumulat pentru Facebook și Instagram.

După 60 și 90 de minute de utilizare, adolescenții vor primi avertismente privind timpul petrecut în aplicații. Meta va introduce și notificări la intervale de 15 minute pentru a încuraja o utilizare mai conștientă a platformelor.

Între miezul nopții și ora 06:00 va fi activat implicit un sistem denumit „Night Mode”, care va bloca accesul adolescenților la aplicațiile Meta. În plus, notificările vor fi dezactivate între orele 08:00 și 15:00, interval asociat programului școlar.

Mesajele directe nu vor intra însă în limita zilnică și nici în perioadele în care notificările sunt dezactivate. Meta susține că această excepție este necesară pentru ca adolescenții să poată păstra legătura cu familia și prietenii.

Noile reguli prevăd și ascunderea implicită pentru adolescenți a numărului de aprecieri și reacții. Restricția se va aplica atât propriilor postări, cât și conținutului publicat de alte persoane.

Meta va bloca și accesul adolescenților la ceea ce compania descrie drept filtre de machiaj „extrem”. Măsura completează restricțiile existente asupra filtrelor care simulează efectele unor intervenții de chirurgie estetică.

Compania promite și investiții suplimentare în tehnologii pentru verificarea vârstei. Sistemele ar trebui să identifice mai ușor conturile care ar putea aparține copiilor sub 13 ani, precum și situațiile în care un adolescent și-a creat contul folosind o dată de naștere specifică unui adult.

Facebook și Instagram folosesc deja implicit conturi private pentru adolescenți. Meta susține că va lua măsuri suplimentare pentru a împiedica adulții să găsească, să urmărească și să interacționeze cu utilizatorii minori. Compania promite și îmbunătățirea instrumentelor de control parental și reducerea timpului de răspuns la sesizările adolescenților privind conținutul periculos.

Suma de până la 18 miliarde de dolari va fi distribuită statelor americane pe parcursul a zece ani. O parte importantă a acordului este însă condiționată de acțiunile concurenților Meta.

Aproximativ 30% din valoarea acordului, echivalentul a circa 5,3 miliarde de dolari, ar urma să fie plătită numai dacă TikTok și YouTube implementează la rândul lor o limită zilnică de o oră, un sistem de tip „Night Mode” și măsuri pentru verificarea vârstei utilizatorilor. Cele două platforme ar trebui, de asemenea, să accepte plata unei sume corespunzătoare procentului de 30%.

Meta susține că adolescenții folosesc numeroase aplicații și că, din acest motiv, problema necesită o soluție aplicată la nivelul întregii industrii. Directorul juridic al companiei, C.J. Mahoney, a cerut TikTok și YouTube să adopte rapid noul cadru.

Meta estimează că va înregistra în trimestrul al treilea o cheltuială juridică de 10 miliarde de dolari în legătură cu acordul. Suma va afecta cheltuielile și profitul companiei în perioada respectivă.