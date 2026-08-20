Goldman Sachs: Inteligența artificială începe să lovească piața muncii. Angajații aflați la început de carieră, cei mai vulnerabili

Inteligența artificială începe să schimbe piața muncii, iar primele semnale sunt tot mai greu de ignorat. În timp ce companiile accelerează investițiile în tehnologie și reduc mii de posturi, angajații aflați la început de carieră sunt printre cei mai expuși. Fenomenul este vizibil deja în mai multe industrii și economii dezvoltate.

Potrivit unei analize Goldman Sachs, inteligența artificială începe să reducă cererea de forță de muncă în unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii, iar angajații aflați la început de carieră par să fie cei mai vulnerabili.

Cele mai vizibile efecte apar în call-centere, software, consultanță de management și publicitate, unde ocuparea forței de muncă a coborât semnificativ sub tendințele istorice.

Goldman Sachs a analizat evoluția piețelor muncii din mai multe economii dezvoltate și a constatat că sectoarele cu o expunere mai mare la automatizarea prin AI au înregistrat, în general, o creștere mai lentă a numărului de locuri de muncă disponibile începând cu a doua jumătate a anului 2022. Legătura dintre utilizarea AI și încetinirea angajărilor este deosebit de vizibilă în Germania, Australia și SUA.

Unul dintre sectoarele cele mai afectate este cel al serviciilor de informare și comunicații. Creșterea numărului de angajați din acest domeniu a încetinit în aproape toate marile economii dezvoltate începând din 2022. În afara SUA, ocuparea forței de muncă rămâne însă în apropierea sau peste tendința sa pe termen lung.

Situația este mult mai evidentă în anumite industrii în care tehnologia poate prelua deja o parte importantă din activitatea oamenilor. Call-centerele se remarcă prin cele mai mari diferențe față de tendințele istorice. Numărul angajaților din acest sector este cu 39% sub tendință în SUA, cu 33% în Canada și cu 27% în Germania.

Goldman consideră că aceste date indică faptul că presiunile generate de AI asupra locurilor de muncă au devenit deja vizibile în domeniile în care există instrumente capabile să automatizeze o parte semnificativă a sarcinilor.

Impactul este mai puternic în cazul persoanelor care încearcă să intre pe piața muncii. Goldman Sachs a analizat peste 800 de ocupații și a constatat că efectele negative asociate AI sunt cele mai pronunțate în rândul angajaților entry-level. Un efect negativ, dar mai redus, apare și în profesiile considerate foarte vulnerabile la înlocuirea prin inteligență artificială.

La nivelul întregii piețe a muncii, impactul este încă relativ redus. O expunere de 10% a unei ocupații la AI este asociată cu o diminuare de numai 0,1 puncte procentuale a ritmului anual de creștere a numărului de angajați în Franța, Canada și SUA. Pentru angajații aflați la început de carieră, efectul este însă mult mai mare: depășește 0,6 puncte procentuale în Australia și 0,2 puncte procentuale în SUA.

Concluzia Goldman Sachs este că efectele AI asupra angajărilor pot fi deja identificate în datele globale, dar sunt deocamdată concentrate într-un număr relativ restrâns de industrii și categorii de angajați.

Presiunile asupra pieței muncii apar pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde rapid. Goldman Sachs a combinat rezultatele a 11 sondaje privind adoptarea AI și estimează că rata de utilizare în principalele economii dezvoltate se situează deja la aproximativ 15%-20%. Franța, SUA, Olanda și Marea Britanie se află printre liderii adoptării inteligenței artificiale, în timp ce Italia, Japonia și Noua Zeelandă se situează la niveluri mai reduse. În marile economii emergente, rata estimată de adoptare a AI este de aproximativ 10%-15%.

Companiile tehnologice din SUA au concediat deja, în acest an aproape 140.000 de angajați, investind masiv în AI. Sectorul tehnologic reprezintă peste o treime din concedierile anunțate în SUA în această perioadă, potrivit analizei Financial Times bazate pe rapoartele companiilor și a datelor furnizate de firma de reorientare profesională Challenger, Gray and Christmas.

Dintre cele 140 de mii de posturi eliminate, Amazon, Oracle, Meta și Microsoft sunt responsabile pentru desființarea a aproape 50 de mii de locuri de muncă, adică aproximativ 6% din totalul forței de muncă a acestor companii. Concedierile în masă au devenit o practică obișnuită în Silicon Valley de la începutul pandemiei de Covid-19, când companiile și-au intensificat angajările, mizând pe o cerere susținută de servicii digitale.

În același timp, deși companiile susțin că disponibilizările sunt pentru creșterea eficienței, analiștii consideră că acestea urmăresc corectarea angajărilor excesive din anii anteriori și finanțarea dezvoltării AI. În acest context, Rishi Jaluria, analist la RBC, a afirmat că firmele din domeniul tehnologiei reduc personalul pentru a compensa valurile anterioare de angajări și pentru a elibera capital destinat investițiilor în AI.

Multe dintre companii au continuat să reducă numărul de angajați, în timp ce au investit substanțial în infrastructura AI. Deși ritmul angajărilor a încetinit după pandemie, rata șomajului din SUA rămâne scăzută, la 4,2%, conform datelor Biroului de Statistică a Muncii.

Amazon, Alphabet, Meta și Microsoft estimează că vor aloca în total 725 de miliarde de dolari în cheltuieli de capital în acest an pentru infrastructura centrelor de date. Între timp, Oracle intenționează să investească 70 de miliarde de dolari în facilități similare pentru a oferi servicii clienților precum OpenAI.

Oracle a încheiat anul fiscal 2026 cu 21 de mii de angajați mai puțini decât cu un an în urmă, în urma reducerilor de personal din luna martie. Acestea au avut loc pe fondul presiunilor tot mai mari bilanțului companiei. În această lună, S&P a retrogradat ratingul de credit al companiei la un nivel cu o treaptă peste categoria “junk”, invocând un flux de numerar mai slab și incertitudinea privind rentabilitatea investițiilor în IA.

Pe lângă cheltuielile dedicate inteligenței artificiale, sectorul tehnologic a început restructurarea unor unități de afaceri considerate anterior oportunități de creștere. De exemplu, Microsoft a eliminat 4.800 de posturi la începutul acestei luni, majoritatea din divizia de jocuri Xbox, în cadrul unei reorganizări la doar trei ani după achiziționarea Activision Blizzard, companie americană de jocuri video, pentru 75 de miliarde de dolari.

Unele companii din domeniul tehnologiei au atribuit reducerile de personal creșterii productivității generate de capacitățile AI. Potrivit Challenger, din mai 2023, aproape 170 de mii de locuri de muncă din sectorul corporativ au fost asociate cu această tehnologie.

În luna mai, directorul executiv al companiei americane de tehnologie financiară Block, Jack Dorsey, a concediat aproape jumătate din cei zece mii de angajați ai companiei, afirmând într-un mesaj adresat angajaților că AI schimbă cerințele privind efectivul de personal.

Cu toate acestea, oamenii de știință au pus la îndoială această justificare, susținând că reducerile legate de inteligența artificială sunt un pretext pentru ca directorii executivi să rectifice greșelile din trecut.

„Atitudinea tipică a directorilor executivi din domeniul tehnologic a fost aceea de a afirma că IA ne permite să câștigăm în eficiență, în loc să recunoască că au angajat prea mult personal”, a declarat Enrico Moretti, profesor de economie la Universitatea din California, Berkeley.

Pentru a-și dezvolta inteligența artificială, care presupune investiții masive în centre de date și specialiști, marile companii americane de tehnologie apelează la disponibilizări ca să reducă cheltuielile în alte părți. Meta, Oracle, Microsoft și alte companii de tehnologie din Statele Unite au anunțat recent disponibilizări masive. Meta va pune pe liber aproximativ 8.000 de oameni, Oracle va da afară mai multe mii de angajați, iar Microsoft încearcă să mascheze disponibilizările printr-un program „voluntar de pensionare”.

În total, conform Layoffs.fyi, 45.800 de angajați au fost anunțați ca disponibilizați de companiile americane de tehnologie în luna martie, care a fost luna cu cele mai multe concedieri din cel puțin ultimii doi ani.

Avansurile în inteligența artificială și disponibilizările făcute paralel par să fi declanșat o cursă în care companiile de tehnologie încearcă să vadă cât de mult pot realiza cu cât mai puține resurse, pentru ca economiile făcute astfel să fie investite în cipuri și alte resurse necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Asta nu face decât să accentueze percepția conform căreia inteligențe artificială nu este un leac minune, ci un „ucigaș de joburi”. Această percepție, la rândul ei, afectează deja adopția AI-ului, prin reticența multor oameni și lupta comunităților locale, mai ales în mediul rural, împotriva construirii centrelor de date.

La asta se adaugă și investițiile foarte mari în AI, care creează îngrijorare inclusiv în ceea ce privește giganții din tehnologie, precum Google, Microsoft și Meta.