Meseriile uitate de România, căutate cu disperare în Germania. Salariile pot urca la mii de euro

În Germania, meseriile tehnice pe care tot mai puțini români aleg să le practice au ajuns să fie intens căutate de angajatori. Electricienii, instalatorii, zidarii și alți specialiști calificați sunt solicitați în special în construcții, un sector care se confruntă cu un deficit tot mai mare de personal.

Salariile diferă în funcție de calificare, experiență, regiune și nivelul de responsabilitate. Pentru anumite poziții din construcții, veniturile pot ajunge la 7.000 de euro brut pe lună, însă acest nivel nu reprezintă câștigul obișnuit pentru un electrician, instalator sau zidar.

Meseriile tehnice pentru care România pregătea înainte de 1989 numeroase generații de elevi prin școli profesionale și licee industriale au ajuns să fie căutate pe piața europeană a muncii. Germania se confruntă cu un deficit estimat la aproximativ 150.000 de lucrători calificați.

Cererea este deosebit de ridicată în construcții, unde angajatorii găsesc tot mai greu persoane care dețin calificarea și experiența necesare pentru a executa lucrările independent.

Datele Institutului Economic German indică faptul că unul din trei angajatori din sectorul construcțiilor are posturi vacante. Printre profesioniștii căutați se numără electricienii, instalatorii, zidarii, tâmplarii, dulgherii și zugravii, dar și specialiștii în sisteme de încălzire sau muncitorii care se ocupă de montarea schelelor.

Pentru multe dintre aceste locuri de muncă sunt necesare calificări tehnice și experiență practică, fără ca studiile universitare să fie o condiție obligatorie. Angajatorii caută în special persoane care își cunosc meseria și pot realiza lucrările fără supraveghere permanentă.

Deficitul de personal este influențat și de îmbătrânirea forței de muncă. O parte importantă dintre meseriașii cu experiență se apropie de pensionare, în timp ce numărul tinerilor care aleg formarea profesională nu este suficient pentru a acoperi necesarul companiilor.

Situația menține o cerere ridicată pentru muncitorii calificați, în special în domeniile în care experiența practică este importantă pentru desfășurarea activităților de zi cu zi.

Veniturile oferite în Germania diferă în funcție de pregătirea profesională, experiență, regiunea în care se află locul de muncă, companie și responsabilitățile asumate. Un muncitor necalificat poate primi între 1.900 și 2.500 de euro brut pe lună, în timp ce un muncitor calificat poate ajunge la 2.600–3.400 de euro brut lunar.

Pentru electricienii calificați, veniturile pot varia aproximativ între 2.800 și 3.800 de euro brut pe lună. Niveluri comparabile pot fi întâlnite și în cazul instalatorilor sau al specialiștilor în sisteme de încălzire.

Suma de 7.000 de euro nu reprezintă salariul obișnuit pentru aceste meserii. Veniturile de acest nivel sunt asociate posturilor care presupun experiență profesională, coordonarea altor angajați și un grad mai ridicat de responsabilitate.

Un șef de echipă poate câștiga între 3.800 și 5.000 de euro brut lunar, în timp ce pentru un șef de șantier venitul poate varia între 4.500 și 7.000 de euro brut pe lună. Salariul minim din Germania este de 13,90 euro pe oră în 2026. Pentru persoanele care au o calificare tehnică și experiență practică, veniturile pot fi însă mai mari decât nivelul minim.

Înainte de 1989, electricianul, strungarul, sudorul, lăcătușul, instalatorul, tâmplarul și zidarul se numărau printre meseriile pentru care România pregătea numeroși tineri prin școli profesionale și licee industriale.

După 1990, restructurarea industriei, precum și orientarea tot mai mare a elevilor către liceele teoretice și studiile universitare au dus la reducerea interesului pentru o parte dintre aceste calificări. Între timp, deficitul de personal tehnic a readus meseriile practice în atenția angajatorilor din România și din statele vest-europene.

Pe piața muncii există cerere și pentru sudori, operatori CNC, mecanici, tehnicieni HVAC și instalatori specializați. În aceste domenii, pregătirea practică și experiența profesională pot avea un rol important la angajare.

Necesitatea de personal calificat este legată și de proiectele care presupun lucrări tehnice specializate. Companiile caută persoane capabile să execute astfel de intervenții pe baza calificării și a experienței acumulate.

Pentru muncitorii care dețin deja o specializare tehnică, oferta de locuri de muncă din Germania include astfel atât posturi de execuție, cât și poziții cu atribuții de coordonare și responsabilități suplimentare.

Germania are nevoie de personal calificat atât pentru lucrările de construcții obișnuite, cât și pentru proiectele de eficientizare energetică. Montarea pompelor de căldură, modernizarea instalațiilor electrice și renovarea energetică a clădirilor necesită intervenția unor specialiști cu pregătire tehnică.

Pentru românii care analizează posibilitatea de a ocupa un astfel de loc de muncă este importantă verificarea tuturor condițiilor din ofertă înainte de acceptarea postului. Valoarea salariului brut nu este aceeași cu suma care ajunge efectiv la angajat.

La calcularea venitului disponibil trebuie luate în considerare salariul net estimat și costurile asociate traiului în localitatea respectivă. Chiria, programul de lucru, plata orelor suplimentare și eventuala cazare oferită de angajator pot influența situația financiară a angajatului.

Contează, de asemenea, cunoașterea limbii germane și recunoașterea calificării profesionale, în funcție de cerințele postului și de tipul de activitate desfășurată, potrivit RTV.