RCA devine un lux pentru șoferi. Cât a ajuns polița medie în octombrie și ce sumă au plătit asigurătorii

Piața asigurărilor din România a crescut cu 15% în primul semestru al anului 2026, până la un volum total al primelor brute subscrise de aproximativ 14,2 miliarde de lei, potrivit celor mai recente date publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Evoluția reflectă extinderea activității atât a societăților autorizate să opereze pe piața locală, cât și a sucursalelor unor companii externe.

Creșterea volumului de prime a avut loc pe fondul unei majorări continue a activității de asigurare. În același timp, rezultatele diferă între segmente, iar asigurările de răspundere civilă auto (RCA) continuă să fie afectate de presiuni asupra costurilor.

Volumul primelor subscrise pe segmentul RCA a ajuns la 6 miliarde de lei în primele șase luni ale anului. Cu toate acestea, rata combinată a daunei a trecut de pragul de 100%, ceea ce arată presiunea exercitată de nivelul despăgubirilor și al cheltuielilor operaționale asupra rezultatelor tehnice ale asigurătorilor.

ASF indică drept factori principali „inflația daunelor”, precum și creșterea prețurilor pentru piesele și serviciile auto. Deși numărul dosarelor de daună deschise în primul semestru a scăzut ușor, cu mai puțin de 1%, costul despăgubirilor pentru pagube materiale a continuat să crească.

Dauna medie plătită de asigurători pentru pagube materiale a fost mai mare cu 14% față de perioada similară a anului precedent. Majorarea costului despăgubirilor a contribuit la creșterea cu aproximativ 18% a costului mediu al indemnizațiilor la nivelul întregului sector.

În paralel cu majorarea volumului de subscrieri, indemnizațiile brute plătite de societățile de asigurări au crescut cu 16% în raport cu primul semestru al anului anterior. Valoarea totală a sumelor achitate către asigurați și păgubiți a ajuns astfel la 6,7 miliarde de lei.

Cea mai mare parte a plăților provine din zona asigurărilor generale. Acestea au reprezentat peste 82% din totalul indemnizațiilor achitate, în timp ce polițele de viață au avut o pondere de 18%.

În același timp, indicatorii de solvabilitate și lichiditate ai companiilor de asigurări s-au menținut la niveluri considerate stabile, similare celor înregistrate în anul precedent. Evoluția acestor indicatori vine în paralel cu majorarea rezervelor tehnice constituite potrivit regimului Solvabilitate II.

Rezervele tehnice au crescut cu 24% în primul semestru din 2026 și au ajuns la aproximativ 30 de miliarde de lei. Acestea sunt constituite pentru acoperirea obligațiilor viitoare asumate de companiile de asigurări față de clienți și beneficiari.

Datele ASF arată astfel o creștere simultană a volumului de prime brute subscrise și a sumelor plătite sub formă de indemnizații. Evoluția diferită a acestor componente se reflectă în special pe segmentul RCA, unde rata combinată a daunei rămâne peste pragul de 100%.

Pe partea de distribuție, brokerii continuă să aibă o pondere importantă în piața asigurărilor din România. Companiile de brokeraj au intermediat aproximativ 68% din totalul primelor brute subscrise în primele șase luni ale anului.

Valoarea polițelor gestionate prin intermediul brokerilor a ajuns la 9,7 miliarde de lei. Gradul de intermediere a atins 84% pe segmentul asigurărilor generale, unde canalul de brokeraj continuă să dețină o pondere ridicată.

Ponderea ridicată a brokerilor în distribuția polițelor se menține, astfel, în special pe segmentul asigurărilor generale. Nivelul de intermediere indică o dependență importantă a acestui sector de canalul de brokeraj.

Evoluția din primul semestru arată o piață a asigurărilor aflată pe creștere în ceea ce privește volumul primelor brute subscrise. În același timp, datele referitoare la despăgubiri evidențiază majorarea costurilor suportate de asigurători, în special pentru daunele materiale.

Pe segmentul RCA, creșterea primei medii a despăgubirilor și menținerea ratei combinate peste 100% continuă să exercite presiuni asupra rezultatului tehnic. Numărul dosarelor de daună a avut o evoluție ușor descendentă, însă costul mediu al despăgubirilor a crescut.

La nivelul întregii piețe, primele brute subscrise au ajuns la 14,2 miliarde de lei, indemnizațiile brute plătite au atins 6,7 miliarde de lei, iar rezervele tehnice au urcat la 30 de miliarde de lei în primele șase luni ale anului 2026.