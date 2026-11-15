Ce pot verifica casele de pensii în adeverințele de muncă. Înalta Curte a stabilit reguli clare

Adeverințele de muncă eliberate de angajatori sau deținătorii legali de arhive trebuie respectate de casele teritoriale de pensii. Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat, pe 9 noiembrie 2026, condițiile în care pot fi verificate aceste documente. Decizia privește inclusiv încadrarea în fostele grupe I și a II-a de muncă. Verificările rămân permise în situațiile prevăzute expres de legislație.

Adeverințele de muncă emise de angajatori sau deținătorii legali de arhive nu pot fi înlăturate exclusiv prin aprecierea caselor teritoriale de pensii. Aceasta este interpretarea stabilită de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) prin Decizia nr. 13/2026.

Hotărârea a fost pronunțată pe 9 noiembrie 2026, în cadrul unui recurs în interesul legii, potrivit informațiilor publicate de Juridice.ro.

Această procedură este utilizată atunci când instanțele judecătorești interpretează diferit aceleași dispoziții legale. Înalta Curte intervine pentru a stabili modul unitar de aplicare a legislației.

În cazul analizat, judecătorii au clarificat atribuțiile caselor de pensii în evaluarea adeverințelor care atestă încadrarea profesională.

Soluția privește aplicarea dispozițiilor relevante din Legea nr. 263/2010 și din normele sale de aplicare.

Astfel, instituțiile teritoriale nu pot înlocui încadrarea consemnată într-o adeverință cu propria evaluare, în afara procedurilor permise de lege.

Casele teritoriale de pensii pot verifica documentele justificative atunci când există suspiciuni privind legalitatea încadrării în fostele grupe I și a II-a de muncă. Această posibilitate reprezintă o excepție de la obligația respectării mențiunilor din adeverințe.

Verificările trebuie efectuate în condițiile prevăzute de legislație. Instituțiile pot solicita documentele care au stat la baza eliberării adeverinței și a încadrării profesionale.

Dacă verificările confirmă încălcarea dispozițiilor legale, perioadele respective nu mai sunt valorificate ca activitate desfășurată în grupele superioare de muncă.

Aceeași consecință intervine dacă documentele justificative solicitate nu sunt prezentate. În aceste situații, perioadele sunt luate în calcul în condiții normale de muncă.

Prin urmare, decizia Înaltei Curți nu elimină dreptul instituțiilor de a verifica legalitatea încadrării. Ea delimitează situațiile în care aceste verificări pot conduce la nevalorificarea mențiunilor din adeverințe.

Persoanele care depun adeverințe de muncă pentru stabilirea drepturilor de pensie beneficiază de clarificarea modului în care instituțiile pot evalua documentele.

Casele teritoriale nu pot respinge încadrarea profesională atestată doar pentru că apreciază diferit activitatea desfășurată de solicitant.

În schimb, instituțiile pot efectua verificări atunci când sunt îndeplinite condițiile legale privind suspiciunile asupra încadrării în grupele de muncă.

Prezentarea unei adeverințe nu determină automat recunoașterea tuturor drepturilor solicitate. Persoana trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de legislația pensiilor.

De asemenea, documentele trebuie să poată fi valorificate potrivit normelor aplicabile perioadelor de activitate atestate.

Decizia nr. 13/2026 clarifică interpretarea dispozițiilor analizate din Legea nr. 263/2010 și din normele de aplicare. Aceasta privește limitele verificărilor efectuate de casele de pensii asupra încadrării profesionale consemnate în adeverințe.