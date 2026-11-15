Rezultate Loto 15 noiembrie 2026. Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri la 6/49. Ce sume sunt în joc

Duminică, 15 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri la categoria I a jocului 6/49 cu 250.000 de lei. La Joker, reportul depășește 1,75 milioane de lei. Extragerea numerelor câștigătoare a fost transmisă în direct, începând cu ora 18:30.

Rezultatele Loto din 15 noiembrie 2026 au fost anunțate în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, difuzată de România TV. Tragerile au început la ora 18:30 și au inclus toate cele șase jocuri organizate de Loteria Română.

Numerele extrase duminică, 15 noiembrie 2026, sunt următoarele:

Loto 6/49: 37, 25, 9, 3, 33, 7

Joker: 9/44, 42, 31, 2, 6

Noroc: 0 6 3 0 0 5 5

Noroc Plus: 3 2 9 1 4 8

Loto 5/40: 13, 2, 40, 16, 10, 18

Super Noroc: 9 0 4 2 3 9

Loteria Română a majorat fondul de câștiguri destinat categoriei I la Loto 6/49, după acordarea marelui premiu din 12 noiembrie. Suma suplimentară alocată pentru tragerea de duminică, 15 noiembrie, a fost de 250.000 de lei.

La Joker, reportul înregistrat la categoria I depășește 1,75 milioane de lei, echivalentul a peste 328.900 de euro.

Pentru jocul Noroc, reportul cumulat anunțat înaintea extragerii depășește 1,06 milioane de lei. Valoarea corespunde unei sume de peste 199.800 de euro.

La Noroc Plus, categoria I, suma reportată este de peste 80.500 de lei.

Premiul reportat la categoria I a jocului Loto 5/40 depășește 527.700 de lei, echivalentul a peste 98.700 de euro. La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul este de peste 41.700 de lei.

La Super Noroc, reportul pentru categoria I ajunge la peste 540.900 de lei, reprezentând mai mult de 101.100 de euro.

Toate aceste valori reprezintă reporturile anunțate înaintea tragerilor din 15 noiembrie, nu câștigurile confirmate după extrageri.

Loto 6/49 a înregistrat, pe 13 august 2026, cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului. Valoarea câștigului a fost de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Numerele care au adus premiul record au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

Biletul câștigător a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Participarea la extragere a costat doar 8,5 lei.

Cel mai recent premiu de categoria I la Loto 6/49, anterior tragerii de duminică, a fost acordat pe 12 noiembrie 2026. Câștigul a avut o valoare de 5,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

La extragerea respectivă, combinația câștigătoare a fost formată din numerele 4, 33, 20, 41, 39 și 3.

După acordarea acestui premiu, fondul categoriei I a fost suplimentat cu 250.000 de lei pentru tragerea din 15 noiembrie 2026.