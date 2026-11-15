Rezultate Loto 15 noiembrie 2026. Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri la 6/49. Ce sume sunt în joc
SURSA FOTO: Dreamstime - Loto 6/49
Duminică, 15 noiembrie 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Joker, Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri la categoria I a jocului 6/49 cu 250.000 de lei. La Joker, reportul depășește 1,75 milioane de lei. Extragerea numerelor câștigătoare a fost transmisă în direct, începând cu ora 18:30.
Rezultate Loto 15 noiembrie 2026. Numerele extrase la toate cele șase jocuri
Rezultatele Loto din 15 noiembrie 2026 au fost anunțate în cadrul emisiunii „Românii au noroc”, difuzată de România TV. Tragerile au început la ora 18:30 și au inclus toate cele șase jocuri organizate de Loteria Română.
Numerele extrase duminică, 15 noiembrie 2026, sunt următoarele:
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Loto 6/49: 37, 25, 9, 3, 33, 7
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Joker: 9/44, 42, 31, 2, 6
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Noroc: 0 6 3 0 0 5 5
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Noroc Plus: 3 2 9 1 4 8
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Loto 5/40: 13, 2, 40, 16, 10, 18
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Super Noroc: 9 0 4 2 3 9
Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri la 6/49 cu 250.000 de lei
Loteria Română a majorat fondul de câștiguri destinat categoriei I la Loto 6/49, după acordarea marelui premiu din 12 noiembrie. Suma suplimentară alocată pentru tragerea de duminică, 15 noiembrie, a fost de 250.000 de lei.
La Joker, reportul înregistrat la categoria I depășește 1,75 milioane de lei, echivalentul a peste 328.900 de euro.
Pentru jocul Noroc, reportul cumulat anunțat înaintea extragerii depășește 1,06 milioane de lei. Valoarea corespunde unei sume de peste 199.800 de euro.
La Noroc Plus, categoria I, suma reportată este de peste 80.500 de lei.
Premiul reportat la categoria I a jocului Loto 5/40 depășește 527.700 de lei, echivalentul a peste 98.700 de euro. La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul este de peste 41.700 de lei.
La Super Noroc, reportul pentru categoria I ajunge la peste 540.900 de lei, reprezentând mai mult de 101.100 de euro.
Toate aceste valori reprezintă reporturile anunțate înaintea tragerilor din 15 noiembrie, nu câștigurile confirmate după extrageri.
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 a fost câștigat pe 13 august
Loto 6/49 a înregistrat, pe 13 august 2026, cel mai mare premiu de categoria I din istoria jocului. Valoarea câștigului a fost de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.
Numerele care au adus premiul record au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.
Biletul câștigător a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Participarea la extragere a costat doar 8,5 lei.
Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 12 noiembrie
Cel mai recent premiu de categoria I la Loto 6/49, anterior tragerii de duminică, a fost acordat pe 12 noiembrie 2026. Câștigul a avut o valoare de 5,2 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.
La extragerea respectivă, combinația câștigătoare a fost formată din numerele 4, 33, 20, 41, 39 și 3.
După acordarea acestui premiu, fondul categoriei I a fost suplimentat cu 250.000 de lei pentru tragerea din 15 noiembrie 2026.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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