Pensia este mai mică după recalculare? Sute de mii de pensionari așteaptă verdictul CCR pe 25 noiembrie

Pensia recalculată în baza Legii nr. 360/2023 a provocat nemulțumiri în rândul foștilor angajați care au lucrat în condiții speciale sau deosebite. Minerii și alte categorii profesionale contestă efectele noii formule de calcul asupra drepturilor dobândite. Curtea Constituțională a României (CCR) urmează să se pronunțe pe 25 noiembrie 2026 asupra unor prevederi contestate. Decizia ar putea avea implicații pentru numeroase litigii privind recalcularea pensiilor.

Pensia recalculată potrivit Legii nr. 360/2023 se află în centrul unui conflict juridic care privește foștii angajați din sectoare industriale cu riscuri profesionale ridicate. Printre aceștia se numără minerii, lucrătorii din industria uraniului și persoanele expuse substanțelor toxice sau radioactive.

Controversa privește modul în care noua formulă de calcul valorifică perioadele lucrate în condiții speciale sau deosebite. Pensionarii contestatari consideră că modificările legislative pot afecta drepturile stabilite în baza reglementărilor anterioare.

Potrivit informațiilor publicate de Newsweek România, Curtea Constituțională a analizat, pe 22 octombrie 2026, 58 de dosare privind Legea nr. 360/2023. Actul normativ a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024.

Excepțiile de neconstituționalitate vizează articolele 83, 84, 85, 127 și 144. Aceste dispoziții reglementează calcularea pensiilor, Valoarea Punctului de Referință (VPR), punctele de stabilitate și contestarea deciziilor de pensionare. Sunt vizate și regulile aplicabile recalculării drepturilor stabilite anterior.

Judecătorii constituționali au decis conexarea celor 58 de dosare și amânarea pronunțării până pe 25 noiembrie 2026.

Decizia așteptată privește constituționalitatea prevederilor contestate. CCR nu stabilește individual cuantumul pensiei fiecărui reclamant, această atribuție revenind autorităților și instanțelor competente.

Unul dintre cazurile care au ajuns în atenția Curții Constituționale privește un fost miner din Valea Jiului. Dosarul face parte dintr-un demers juridic inițiat de un grup de pensionari nemulțumiți de recalculare.

Ștefan Adrian Jurcă, reprezentantul acestora, a explicat că grupul număra inițial 20 de persoane. Minerii s-au organizat în urmă cu aproximativ doi ani și au angajat o casă de avocatură.

Între timp, 11 dintre cei 20 de membri au decedat. Ceilalți nouă continuă demersurile pentru clarificarea drepturilor de pensie.

Reclamanții contestă efectele schimbării formulei de calcul asupra veniturilor obținute după o carieră desfășurată în condiții dificile.

Disputa juridică pornește de la diferențele dintre Legea nr. 263/2010 și Legea nr. 360/2023.

Vechea legislație prevedea stagii complete de cotizare specifice anumitor categorii profesionale. Pentru unele activități desfășurate în subteran, stagiul utilizat la stabilirea pensiei era de 20 de ani.

Noua lege utilizează un mecanism bazat pe numărul total de puncte și Valoarea Punctului de Referință. Articolul 84 stabilește regulile privind VPR, inclusiv raportarea la un stagiu mediu de 25 de ani.

Contestatarii susțin că această modificare poate reduce avantajele rezultate din valorificarea punctajelor obținute în condiții speciale de muncă.

Schimbarea mecanismului de calcul reprezintă principala nemulțumire a pensionarilor care au beneficiat anterior de stagii complete de cotizare reduse.

Un exemplu simplificat arată diferența dintre raportarea unui punctaj la 20 de ani și raportarea aceluiași punctaj la 25 de ani.

Dacă celelalte elemente rămân identice, trecerea de la un divizor de 20 la unul de 25 reduce rezultatul cu 20%.

Exemplul ilustrează exclusiv efectul matematic al modificării divizorului. El nu reprezintă un calcul complet al pensiei potrivit celor două legi.

Reclamanții consideră că noua metodă poate diminua avantajele recunoscute anterior pentru activitățile desfășurate în subteran sau în alte condiții speciale.

O altă nemulțumire privește eliminarea coeficientului de corecție reglementat prin articolul 170 din Legea nr. 263/2010. Acesta putea influența cuantumul pensiei inițiale, în funcție de situația fiecărui beneficiar.

Reprezentanții pensionarilor susțin că efectele cumulate ale modificărilor pot produce diferențe considerabile între cele două formule.

Ștefan Adrian Jurcă a indicat diferențe de până la 42% în anumite situații individuale. Procentul reprezintă o estimare prezentată de acesta, nu o reducere generală aplicabilă tuturor pensionarilor.

De asemenea, diferența dintre două cuantumuri calculate nu trebuie confundată cu reducerea efectivă a pensiei aflate în plată.

Articolul 144 alineatul (6) din Legea nr. 360/2023 prevede menținerea cuantumului mai avantajos atunci când recalcularea produce un rezultat inferior pensiei aflate anterior în plată.

Prin urmare, pensionarul nu ar trebui să încaseze automat o sumă mai mică doar pentru că noua formulă determină un cuantum inferior.

Reprezentantul minerilor atrage însă atenția asupra efectelor pe care diferența dintre cele două valori le poate produce ulterior.

Prima situație privește pensia de urmaș.

Dacă drepturile urmașului sunt stabilite prin raportare la un cuantum recalculat inferior celui menținut în plată, poate apărea o diferență financiară.

Contestatarii solicită clarificarea modului în care protecția acordată pensionarului titular influențează drepturile persoanelor care beneficiază ulterior de pensie de urmaș.

A doua problemă privește indexarea și majorarea pensiilor.

Atunci când cuantumul recalculat rămâne sub valoarea menținută în plată, o creștere aplicată bazei de calcul poate să nu majoreze imediat suma încasată.

Astfel, pensionarul poate beneficia de o creștere a cuantumului calculat fără să observe o modificare corespunzătoare a venitului lunar.

A treia situație privește recalculările efectuate după depunerea unor documente suplimentare.

De exemplu, un pensionar care continuă să lucreze poate solicita valorificarea contribuțiilor realizate după pensionare.

Dacă majorarea se aplică asupra cuantumului recalculat, inferior celui menținut în plată, venitul efectiv poate rămâne temporar neschimbat.

Cele trei situații sunt prezentate de contestatari drept posibile efecte nefavorabile ale mecanismului actual. Aplicarea lor depinde de dispozițiile legale incidente și de situația individuală.

Argumentele juridice ale pensionarilor au fost dezvoltate în concluziile scrise elaborate de CLIZA LAW OFFICE. Documentul a fost transmis Curții Constituționale în dosarul nr. 3812D/2024.

Demersul privește în special articolul 144 alineatele (1), (2) și (6), analizate împreună cu articolele 83, 84 și 85.

Una dintre criticile formulate se referă la principiul neretroactivității legii.

Articolul 15 alineatul (2) din Constituție stabilește aplicarea legii numai pentru viitor, cu excepțiile prevăzute pentru legislația penală sau contravențională mai favorabilă.

Contestatarii susțin că drepturile stabilite potrivit legislației anterioare trebuie analizate în raport cu regulile existente la momentul dobândirii lor.

Aceștia invocă punctajele realizate, contribuțiile achitate și condițiile de pensionare recunoscute înaintea intrării în vigoare a noii legi.

O altă critică privește principiul egalității în drepturi, garantat prin articolul 16 din Constituție.

Reclamanții consideră că formula actuală trebuie să reflecte diferențele obiective dintre activitățile desfășurate în condiții normale și cele realizate în medii periculoase.

Sunt invocate particularitățile muncii în subteran, ale activităților din industria uraniului și ale profesiilor care presupun expunerea la substanțe toxice.

Legislația anterioară prevedea regimuri specifice pentru asemenea categorii profesionale. Contestatarii solicită verificarea modului în care aceste particularități sunt valorificate prin noua formulă.

Documentul juridic invocă și protecția dreptului de proprietate.

Articolul 44 din Constituție și articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului protejează drepturile patrimoniale.

În această categorie pot intra și drepturile de pensie stabilite potrivit legii, în condițiile recunoscute de jurisprudență.

Protecția juridică nu exclude modificarea sistemului de pensii. Intervențiile legislative trebuie însă să respecte cerințele de legalitate, proporționalitate și securitate juridică.

Ultima critică importantă privește principiul contributivității.

Contestatarii susțin că păstrarea punctelor acumulate nu este suficientă dacă modificarea formulei afectează nejustificat valoarea drepturilor deja stabilite.

Toate aceste susțineri reprezintă argumente prezentate în procedura constituțională. Ele nu echivalează cu o constatare definitivă a neconstituționalității prevederilor contestate.

Disputa privind recalcularea pensiilor nu se limitează la foștii angajați din exploatările miniere ale Văii Jiului.

Ștefan Adrian Jurcă estimează că efectele prevederilor contestate ar putea privi peste 600.000 de persoane.

Cifra nu reprezintă un bilanț oficial al pensionarilor afectați. Este o estimare comunicată de reprezentantul grupului de mineri.

Printre categoriile profesionale menționate se numără:

Foștii salariați din exploatarea și prelucrarea uraniului;

Persoanele care au lucrat în medii radioactive;

Angajații din industria chimică și petrochimică;

Lucrătorii expuși substanțelor toxice;

Foștii salariați încadrați în grupa I și grupa a II-a de muncă;

Persoanele care au desfășurat activități în condiții speciale sau deosebite;

Foștii angajați de pe platformele marine;

Alte categorii profesionale care au beneficiat de regimuri specifice de pensionare.

Impactul concret depinde de istoricul profesional, stagiul de cotizare, punctajele realizate și reglementările aplicabile fiecărei persoane.

Potrivit informațiilor prezentate în cadrul demersului juridic, peste 4.000 de dosare ar fi ajuns la CCR. Alte câteva zeci de mii de litigii s-ar afla pe rolul instanțelor judecătorești.

Aceste cifre sunt prezentate de reprezentanții contestatarilor și nu constituie o statistică oficială verificată a cauzelor pendinte.

Pensionarii care au inițiat acțiuni împotriva deciziilor de recalculare pot solicita avocaților verificarea argumentelor și documentelor existente în dosare.

În funcție de obiectul litigiului și de etapa procedurală, pot fi necesare înscrisuri care evidențiază diferențele dintre vechea și noua formulă.

Printre documentele relevante se numără decizia inițială de pensionare, emisă în baza Legii nr. 263/2010, și decizia de recalculare potrivit Legii nr. 360/2023.

Pot fi utilizate și adeverințele care confirmă încadrarea în grupe de muncă sau desfășurarea activității în condiții speciale ori deosebite.

De asemenea, sunt importante documentele privind stagiul complet de cotizare aplicabil la data pensionării și punctajele anuale realizate.

În situațiile în care a fost aplicat un coeficient de corecție, documentele trebuie să permită identificarea acestuia.

O comparație între cuantumul inițial, cel recalculat și suma efectiv menținută în plată poate evidenția diferențele rezultate din aplicarea legislației.

Pentru anumite litigii pot fi relevante și documentele privind pensia de urmaș, indexările sau recalculările efectuate ulterior.

Reprezentanții pensionarilor recomandă analizarea individuală a fiecărui dosar împreună cu avocatul care asigură reprezentarea juridică.

Completarea argumentației și depunerea documentelor trebuie realizate cu respectarea termenelor și regulilor procedurale aplicabile fiecărei cauze.