RCA se scumpește din nou. Cât vor plăti în plus proprietarii de mașini. Anunț ASF

Piața asigurărilor auto obligatorii RCA continuă să înregistreze ajustări în 2026, potrivit celui mai recent raport semestrial publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Datele indică o creștere generalizată a tarifelor de referință, pe fondul scumpirii reparațiilor auto și al creșterii valorii despăgubirilor.

Conform raportului ASF, evoluția tarifelor de referință este următoarea:

+12,3% pentru autoturisme

+11,7% pentru autovehicule de transport bunuri

+9,9% pentru autoturismele persoanelor juridice

+10% pentru transport marfă (persoane juridice)

Aceste valori confirmă o tendință de creștere moderată, dar constantă, a costului de risc în asigurările RCA.

ASF explică majorările printr-un cumul de factori economici și actuariali:

Nr. Factor Descriere Impact principal 1 Costuri mai mari cu reparațiile auto Piesele auto și manopera au devenit mai scumpe Creșterea valorii despăgubirilor RCA 2 Creșterea severității daunelor Valoarea medie a daunelor a urcat cu până la 5,8% la autoturisme Accidente mai costisitoare pentru asigurători 3 Frecvență ușor în creștere a accidentelor Frecvența daunelor a crescut cu până la 1,9%, în funcție de segment Mai multe despăgubiri plătite în piață 4 Cheltuieli administrative mai mari Ponderea costurilor a crescut de la 18,1% la 20,8% Presiune suplimentară pe tarifele RCA

Deși tendința generală este de creștere, există și scăderi punctuale ale tarifelor:

-5,4% pentru șoferi peste 60 de ani din București–Ilfov cu mașini de peste 300 kW

-3,4% pentru șoferi sub 30 de ani în aceeași categorie de putere

Aceste variații confirmă caracterul strict actuarial al calculului RCA, unde fiecare profil de risc este evaluat separat.

Un element esențial subliniat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este faptul că tarifele de referință nu au caracter obligatoriu și nu reprezintă prețuri comerciale aplicate în piață. De asemenea, acestea nu sunt stabilite ca un tarif unic impus de autoritate. În realitate, ele au exclusiv un rol statistic și orientativ, fiind utilizate ca instrument de transparență și analiză comparativă în piața asigurărilor RCA.

Tarifele de referință sunt calculate pe baza unor date agregate din ultimii cinci ani, iar metodologia de calcul are la bază două componente esențiale ale riscului: frecvența daunelor, adică modul în care este cuantificat cât de des se produc accidentele, și severitatea daunelor, care reflectă costul mediu al reparațiilor și al despăgubirilor.

Modelul utilizat este unul actuarial de tip GLM (Generalized Linear Model), care integrează o serie de factori de risc relevanți, precum vârsta șoferului, tipul vehiculului, puterea motorului și zona geografică. În plus, calculul include și elemente economice precum inflația costurilor de reparație, cheltuielile administrative ale asigurătorilor, precum și marja de profit aferentă activității de subscriere.

Analiza realizată de ASF indică un tablou mixt al pieței RCA, în care diferențele dintre segmente sunt semnificative. În anumite cazuri, primele practicate pe piață se situează sub nivelul tarifului de referință, în timp ce în alte segmente acestea depășesc acest reper. Această variație reflectă atât strategiile comerciale diferite ale asigurătorilor, cât și structura distinctă a portofoliilor de clienți, în funcție de profilul de risc și expunerea fiecărei companii.

Pentru consumatori, tariful de referință funcționează ca:

indicator de comparație între oferte RCA

instrument de evaluare a riscului personal

reper pentru înțelegerea variațiilor de preț din piață

De asemenea, este utilizat în mecanismul „asiguratului cu risc ridicat”, gestionat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).