Restricții majore de trafic în București. Trafic dat peste cap în zona DN1 – Aerogării. Se aplică din 30 mai

Începând cu 30 mai 2026, zona de nord a Capitalei intră într-o nouă etapă de reorganizare rutieră, determinată de lucrările de infrastructură pentru viitoarea Magistrală 6 de metrou și de evenimente publice programate în Sectorul 1. Măsurile vizează atât fluidizarea traficului, cât și siguranța participanților la trafic și a echipelor de execuție.

Autoritățile anunță schimbări semnificative în intersecția DN1 – Bulevardul Aerogării, unde continuă lucrările pentru stația de metrou „Aeroport Băneasa” și pentru realizarea unui pasaj pietonal subteran.

Măsurile de circulație vor fi aplicate pe o perioadă estimată de aproximativ șapte luni și presupun închiderea bretelei de acces din Bulevardul Aerogării către DN1, o intervenție necesară pentru reorganizarea zonei de șantier. În acest context, traficul rutier cu direcția Otopeni va fi redirecționat pe o bretea temporară cu două benzi, amenajată în perimetrul lucrărilor aferente Magistralei 6, în apropierea străzii Grațioasă. În același timp, pe Bulevardul Aerogării, sensul de mers către Bulevardul Ion Ionescu de la Brad va fi menținut funcțional prin organizarea circulației pe două benzi, astfel încât capacitatea de trafic din zonă să fie cât mai puțin afectată.

Aceste intervenții sunt implementate pentru a permite continuarea lucrărilor la proiectul de infrastructură subterană Magistrala 6, un obiectiv major de mobilitate urbană, considerat esențial pentru îmbunătățirea conexiunilor dintre nordul Capitalei și aeroporturile Băneasa și Otopeni.

Pe durata lucrărilor au fost implementate o serie de măsuri suplimentare de siguranță menite să protejeze atât pietonii, cât și participanții la trafic. În zona afectată au fost amenajate culoare pietonale dedicate, au fost instalate panouri de protecție în perimetrul șantierului, iar circulația rutieră a fost reorganizată prin marcaje temporare adaptate noii configurații. De asemenea, au fost create noi treceri de pietoni, astfel încât traversarea să se desfășoare în condiții de siguranță sporită, chiar și în contextul lucrărilor în desfășurare.

Toate aceste modificări au fost avizate de instituțiile competente, inclusiv CNAIR, IGPR și Brigada Rutieră București, pentru a garanta respectarea normelor de siguranță rutieră și pentru a permite gestionarea eficientă a fluxurilor de trafic în zona de intervenție.

În paralel, Societatea de Transport București STB SA anunță modificări temporare în circulația liniilor de autobuz 282 și N119, ca urmare a desfășurării evenimentului „Sectorul 1 Animat — Beller de vară”. În perioada 29 mai – 2 iunie 2026, strada Lt. Aviator Radu Beller va fi restricționată între Piața Dorobanți și strada Aviator Marin Popa, ceea ce determină devierea traseelor celor două linii de autobuz pe durata aplicării restricțiilor.

În acest context, călătorii sunt îndemnați să consulte în timp real aplicația Info TB, precum și canalele oficiale ale STB, pentru informații actualizate privind rutele și programul mijloacelor de transport public.

Lucrările la Magistrala 6 reprezintă una dintre cele mai importante investiții în infrastructura de transport public din București, având ca obiectiv reducerea presiunii pe DN1 și îmbunătățirea conectivității între zonele rezidențiale și aeroporturi.

În același timp, restricțiile temporare generate de evenimente urbane și șantiere necesită adaptarea constantă a transportului public și a rutelor rutiere.

Planificarea rutelor alternative în zona DN1 – Aerogării;

Utilizarea aplicațiilor de trafic și transport public;

Consultarea periodică a canalelor oficiale STB și ale autorităților locale;

Evitarea zonelor de șantier în orele de vârf.

Reconfigurarea traficului din nordul Bucureștiului este o etapă necesară pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pe termen lung. Deși pe termen scurt pot apărea întârzieri, proiectele precum Magistrala 6 și reorganizarea transportului public contribuie la modernizarea mobilității urbane și la creșterea siguranței rutiere.