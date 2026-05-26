Fabrica Philip Morris România, un motor al reindustrializării: investiții masive, tehnologie avansată și impact major în economia națională

Cu investiții de peste 730 milioane USD în ultimul deceniu, fabrica Philip Morris România din Otopeni s-a transformat într-una dintre cele mai moderne unități de producție din lume pentru alternative fără fum. Exportă în 54 de țări, susține mii de locuri de muncă directe și indirecte și demonstrează că România poate juca un rol strategic în industria europeană de înaltă tehnologie.

Philip Morris International este prezentă în România din 1993, iar fabrica din Otopeni funcționează din anul 2000, după o investiție inițială de 120 milioane USD.

Punctul de cotitură a venit în 2017, când compania a decis reconversia completă a unității către producția de consumabile pentru produse din tutun încălzit. De atunci, investițiile au depășit 730 milioane USD, direcționate către retehnologizare, extinderea capacității de producție, diversificarea portofoliului și formarea angajaților.

Fabrica din Otopeni este astăzi una dintre cele 21 de unități PMI din lume care produc alternative fără fum și una dintre cele mai avansate tehnologic. Alături de fabricile din Grecia și Italia, unitatea din România realizează 75% din consumabilele pentru produsele fără fum ale companiei.

Peste 90% din producție este exportată în 54 de țări, inclusiv Japonia, una dintre cele mai exigente piețe globale. Exporturile de produse fără fum au crescut de 2,6 ori între 2021 și 2023, depășind 1 miliard RON în 2023 și contribuind la reducerea deficitului comercial al României.

Impactul economic al fabricii se extinde mult dincolo de porțile unității. Între 2019 și 2023, cele două entități PMI din România au colaborat cu peste 4.000 de furnizori, generând costuri de 4 miliarde RON și susținând un lanț de aprovizionare divers și stabil.

În 2023, fabrica reprezenta 3,6% din locurile de muncă din industria manufacturieră din Ilfov, consolidându-și rolul de angajator strategic în regiune.

Unitatea se întinde pe 151.864 m², iar suprafața construită a depășit 73.000 m² în 2026. Cele mai importante secții sunt:

Primary RRP – unde frunzele de tutun sunt transformate într-o foaie continuă prin procese de măcinare, omogenizare, uscare și control al calității.

Secondary RRP – unde sunt realizate batoanele de tutun și componentele consumabilelor, prin procese de ondulare, aromatizare, asamblare și ambalare.

Digital Printing – unde sunt produse ambalajele, folosind tehnologii de imprimare digitală, lacuri, folii metalizate și embosare.

Infrastructura tehnică include pompe de căldură ecodesign de 3,2 MW, sisteme SCADA integrate, climatizare asistată de inteligență artificială, iluminat LED și roboți autonomi pentru întreținerea spațiilor verzi.

Fabrica operează sub un Sistem de Management al Calității certificat ISO 9001:2015, iar laboratorul intern este acreditat ISO 17025, garantând acuratețea analizelor. Procesele sunt monitorizate automat, pentru a preveni orice deviație care ar putea afecta calitatea produsului final.

Siguranța angajaților este tratată cu aceeași prioritate, prin evaluări permanente ale riscurilor și programe dedicate de instruire.

Transformarea fabricii a inclus și investiții majore în sustenabilitate:

certificare Zero Waste – nivel GOLD, cu 0% deșeuri la groapă

6.188 panouri solare instalate în 2025 (3,4 MWp)

unul dintre cele mai mari boilere electrice industriale din România

două stații moderne de epurare a apelor uzate

certificare Alliance for Water Stewardship, reînnoită în 2025

transport integrat pentru peste 1.100 de angajați

12 stații de încărcare pentru mașini electrice

Fabrica are aproximativ 1.200 de angajați, iar programele de formare includ:

Manufacturing Trainee – 2 ani

Technical Trainee – 1,5 ani

planuri individuale de dezvoltare

programe pentru lideri de echipe

În comunitate, compania a plantat peste 70.000 de puieți și a colectat peste 20 de tone de deșeuri între 2016 și 2025.

Transformarea fabricii Philip Morris România reprezintă dovada clară că investițiile în tehnologie, sustenabilitate și capital uman pot repoziționa România ca actor relevant în industria europeană de înaltă tehnologie.