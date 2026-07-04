SUA, unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai României. Numeroși giganți americani au dezvoltat operațiuni semnificative pe piața locală

SUA reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai României, iar numeroase companii americane au dezvoltat, de-a lungul ultimelor decenii, operațiuni semnificative pe piața locală. Investițiile americane acoperă o gamă largă de domenii, de la tehnologia informației și industria farmaceutică, până la agricultură, energie, construcții și servicii financiare.

Printre cele mai importante companii americane prezente în România se numără giganți globali care au contribuit la dezvoltarea economiei locale prin investiții, locuri de muncă și transfer de tehnologie, potrivit unei liste publicate de Ambasada României în Statele Unite ale Americii.

În sectorul sănătății și farmaceutic, Abbott Laboratories România este unul dintre jucătorii importanți, compania fiind specializată în produse medicale, dispozitive pentru diagnostic și soluții farmaceutice. Alături de aceasta, Pfizer România desfășoară activități în domeniul cercetării și comercializării medicamentelor inovatoare, fiind unul dintre cei mai mari producători farmaceutici la nivel mondial. De asemenea, General Electric Healthcare furnizează echipamente și tehnologii medicale utilizate în sistemul sanitar.

Sectorul financiar este reprezentat de nume importante precum AIG Capital Management, activ în domeniul asigurărilor și serviciilor financiare, Citibank și Citi România, care oferă servicii bancare și produse financiare pentru companii și instituții.

În industria bunurilor de consum, Amway România Marketing activează în domeniul vânzărilor directe și al produselor de larg consum, în timp ce Colgate-Palmolive comercializează produse pentru îngrijire personală și igienă orală. Coca-Cola România este unul dintre cei mai mari producători și distribuitori de băuturi răcoritoare din țară, iar Kraft Foods România, parte a unui grup alimentar internațional, activează în sectorul produselor alimentare.

În domeniul construcțiilor, Bechtel International a devenit cunoscută în România prin implicarea în proiecte majore de infrastructură, inclusiv în construcția Autostrăzii Transilvania.

Agricultura și industria alimentară beneficiază de prezența unor companii americane importante precum Cargill, unul dintre cei mai mari traderi de produse agricole la nivel global, Pioneer Hi-Bred România, specializată în semințe și tehnologii agricole, precum și Smithfield România, unul dintre cei mai mari producători de carne de porc din țară.

IBM România operează centre de servicii și dezvoltare software, Microsoft România coordonează activități de software, cloud și inteligență artificială, iar Oracle România a dezvoltat unul dintre cele mai mari centre tehnologice din regiune. Intel Corporation este prezentă prin operațiuni dedicate industriei IT și semiconductorilor, în timp ce Dell România activează în domeniul serviciilor și tehnologiei informației.

În sectorul consultanței și serviciilor profesionale, Deloitte România, Ernst & Young și PwC România oferă servicii de audit, consultanță fiscală și financiară, fiind printre cele mai importante companii de profil din piața locală.

Industria producătoare este reprezentată de Emerson, companie care operează facilități importante la Cluj-Napoca și produce echipamente industriale și soluții de automatizare. Lufkin Industries, prezentă în Prahova, activează în producția de echipamente industriale, în special pentru industria petrolieră, iar Timken România produce componente și sisteme pentru industria mecanică și de prelucrare.

În domeniul energiei și al infrastructurii industriale, General Electric International desfășoară activități în sectorul energetic, dezvoltând soluții pentru producția și distribuția de energie.

Industria echipamentelor și tehnologiilor industriale este reprezentată și de Honeywell România, companie specializată în sisteme de automatizare, control și tehnologii industriale avansate.

În sectorul apărării și securității, Lockheed Martin Global Inc. este unul dintre cei mai importanți parteneri industriali ai României, compania fiind implicată în proiecte strategice și tehnologii de apărare.

Industria petrolieră și de gaze este reprezentată de Cameron Drilling and Production Systems, producător de componente și echipamente pentru sectorul oil & gas, cu operațiuni desfășurate la Câmpina.

În domeniul marketingului și publicității activează companii globale precum McCann Erickson și Saatchi & Saatchi România, două dintre cele mai cunoscute agenții de publicitate și comunicare de pe piața locală.

Sectorul alimentar și al restaurantelor este reprezentat de McDonald’s România, unul dintre cei mai mari operatori de restaurante de tip fast-food din țară, cu o rețea extinsă de unități la nivel național.

Industria tutunului este reprezentată de Philip Morris România, companie care operează atât sediul central din București, cât și una dintre cele mai importante fabrici ale grupului din regiune, situată la Otopeni.

În domeniul telecomunicațiilor, UPC România a fost unul dintre principalii furnizori de servicii de televiziune și internet, contribuind la dezvoltarea infrastructurii de comunicații.

Serviciile logistice și de curierat sunt reprezentate de UPS România, subsidiara unuia dintre cei mai mari operatori de transport și logistică din lume.

În sectorul tehnologiilor pentru managementul documentelor și imprimare, Xerox România furnizează soluții pentru digitalizare, automatizare și administrarea documentelor.