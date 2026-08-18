Transportatorii cer intervenția Parlamentului în piața carburanților. FORT: „Legea 162 nu plafonează adaosul comercial”

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT), organizație membră IMM România, cere Parlamentului să modifice Legea nr. 162/2026 și să introducă un mecanism efectiv de control al adaosului comercial practicat pe piața carburanților. Transportatorii susțin că actualele prevederi permit distribuitorilor să majoreze prețurile și reclamă faptul că reducerea costurilor nu este reflectată suficient la pompă. Organizația solicită, în paralel, Consiliului Concurenței să analizeze modul în care s-au format prețurile și marjele comerciale.

Președintele FORT, Beniamin Lucescu, a declarat marți, într-o conferință, că intervenția legislativă trebuie făcută de Parlament. Organizația solicită modificarea articolului 2, punctul 11, din Legea nr. 162/2026, act normativ care reglementează ajustarea temporară a accizei la carburanți în funcție de evoluțiile pieței.

În opinia reprezentanților transportatorilor, actuala formulă nu stabilește în realitate o limită pentru adaosul comercial practicat de companiile care distribuie și comercializează carburanți.

„Legea 162 nu plafonează adaosul comercial. De aceea, comercianţii, distribuitorii de carburanţi, pot ridica cât vor ei preţul. Solicităm pe această cale Parlamentului, nu Guvernului, care nu poate da ordonanţă, să modifice legislaţia şi să corecteze articolul 2, punctul 11 din Legea 162 pe 2026 pentru a introduce adevăratul control pe plafonarea adaosului comercial”, a spus preşedintele FORT.

Demersul transportatorilor nu se limitează la modificarea legislației. FORT s-a adresat și Consiliului Concurenței, căruia îi solicită să verifice structura prețurilor carburanților și marjele practicate pe piață.

Perioada pentru care organizația cere verificări este 1 iulie – 1 august 2026. Solicitarea vine în contextul în care conducerea autorității de concurență a indicat că un raport privind această problemă ar urma să fie făcut public până la sfârșitul lunii.

Beniamin Lucescu a precizat că Federația a cerut Consiliului Concurenței „să verifice componenţa preţurilor şi marjele în perioada 1 iulie – 1 august 2026”.

Transportatorii cer autorităților să analizeze rapid mecanismele prin care s-au format prețurile din ultima perioadă. În centrul criticilor se află diferența dintre evoluția costurilor și nivelurile pe care carburanții au ajuns să le atingă la pompă.

FORT solicită atât normalizarea prețurilor, cât și a marjelor de profit, argumentând că acestea trebuie să urmărească mai fidel condițiile reale de pe piață.

„FORT solicită normalizarea preţurilor şi a marjelor de profit din domeniul carburanţilor, astfel încât acestea să reflecte evoluţia reală a pieţei şi să nu afecteze economia românească. Oare unde se duc aceste profituri excesive? Solicităm Parlamentului, Guvernului şi Consiliului Concurenţei: analizarea urgentă a modului de formare a preţurilor speculative la carburanţi, pe ultimele 20 de zile; măsuri pentru creşterea transparenţei şi a concurenţei reale pe piaţă”, a spus Beniamin Lucescu.

Prin aceste solicitări, organizația cere practic intervenții pe două paliere: modificarea cadrului legislativ privind adaosul comercial și verificarea modului concret în care companiile din piață își stabilesc prețurile.

Una dintre principalele nemulțumiri ale FORT vizează motorina. Transportatorii susțin că prețul acesteia a ajuns la niveluri istorice în România, în condițiile în care cotația barilului de petrol se situează sub maximele înregistrate în timpul conflictului din Orientul Mijlociu.

Din perspectiva organizației, evoluția costurilor din piață ar fi trebuit să producă efecte mai vizibile și asupra sumelor achitate de șoferi la benzinării.

„Costurile au scăzut, însă acest lucru nu se regăseşte în preţul de la pompă. În schimb, transportatorii români, firmele şi milioane de consumatori suportă costuri tot mai mari, iar întreaga economie pierde competitivitate”, explică reprezentanţii FORT.

Problema este una importantă în special pentru industria transporturilor, unde carburantul reprezintă una dintre componentele majore ale costurilor de operare. Scumpirea motorinei poate ajunge astfel să influențeze nu numai transportatorii, ci și prețurile bunurilor și serviciilor pentru care transportul reprezintă o componentă relevantă.

Disputa privind adaosurile comerciale apare într-o perioadă în care statul a activat mecanismul de reducere temporară a accizei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, acciza pentru motorina standard este diminuată temporar cu 20% în perioada 16-31 august 2026.

Decizia a fost luată în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți în mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026. Măsura are drept scop limitarea efectelor produse de creșterea semnificativă a cotațiilor internaționale și a prețurilor carburanților asupra populației și economiei.

FORT consideră însă că intervenția asupra accizei trebuie însoțită de un control efectiv asupra modului în care evoluează adaosurile comerciale, astfel încât măsurile fiscale să se reflecte și în prețurile achitate de consumatori.

Solicitările formulate de FORT mută astfel discuția de la nivelul taxelor aplicate carburanților către structura prețului final.

Transportatorii vor ca Parlamentul să modifice legislația pentru a introduce ceea ce organizația numește un control real al plafonării adaosului comercial. În același timp, Consiliului Concurenței i se cere să stabilească modul în care au evoluat marjele și componentele prețurilor în perioada în care carburanții s-au scumpit.

Rezultatul analizei autorității de concurență ar putea deveni relevant pentru următoarele decizii privind piața, în condițiile în care reducerea cu 20% a accizei la motorină este, în forma actuală, o măsură temporară, aplicabilă până la 31 august.