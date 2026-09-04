Ajutorul pentru motorină se schimbă! Cât primesc transportatorii în funcție de reducerea accizei?

Transportatorii primesc în continuare sprijin pentru motorină, însă valoarea ajutorului de stat se schimbă în funcție de reducerea temporară a accizei. Ministerul Finanțelor a ajustat schema astfel încât cele două mecanisme să funcționeze împreună, în limitele legislației europene.

Ministerul Finanţelor a ajustat schema de ajutor de stat acordat transportatorilor pentru motorină, astfel încât aceasta să fie corelată cu mecanismul dinamic de reducere temporară a accizei, introdus prin Legea nr. 162/2026. Proiectul privind modificarea schemei a fost adoptat joi, în şedinţa Guvernului.

Potrivit Ministerului Finanţelor, transportatorii pot beneficia în continuare de ambele forme de sprijin: reducerea temporară a accizei, aplicată la nivelul întregii pieţe, şi restituirea unei părţi din acciză acordată sectorului de transport.

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat că ajustarea urmăreşte să atenueze efectele volatilităţii de pe piaţa produselor petroliere asupra transporturilor, sector considerat esenţial pentru funcţionarea economiei şi pentru mobilitatea bunurilor şi serviciilor la nivel naţional şi european.

Valoarea restituirii de acciză este corelată cu nivelul reducerii accizei aplicate la nivel naţional. Astfel, în cazul unei reduceri a accizei cu 15%, ajutorul de stat este de 71 de bani pe litru. Pentru o reducere de 20%, sprijinul este de 57 de bani pe litru, iar pentru o reducere de 25%, ajutorul ajunge la 43 de bani pe litru.

Nazare a precizat că prin ajustarea schemei au fost realizate modificările tehnice necesare pentru ca transportatorii să poată beneficia în continuare de cele două forme de sprijin. Cele două mecanisme sunt corelate astfel încât sprijinul cumulat să rămână la nivelul maxim permis de legislaţia europeană, cu respectarea nivelului minim obligatoriu de impozitare stabilit la nivelul Uniunii Europene.

Potrivit lui, măsura contribuie la limitarea impactului costurilor de operare asupra companiilor de transport şi, implicit, la stabilitatea lanţurilor de aprovizionare, menţinerea fluxurilor comerciale şi evitarea transferării integrale a majorărilor de cost către economie şi consumatorii finali. Schema urmăreşte să sprijine păstrarea locurilor de muncă din sector şi capacitatea operatorilor români de a concura pe piaţa europeană a transporturilor.

Ministerul Finanţelor precizează că măsura ţine cont de situaţia de criză declarată pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere şi respectă nivelul minim obligatoriu de impozitare stabilit la nivelul Uniunii Europene prin Directiva 2003/96/CE.



În prezent, Autoritatea Rutieră Română, administratorul schemei de ajutor de stat, soluţionează cererile depuse de transportatori pentru trimestrul al doilea din 2026.

Mecanismul prevăzut de Legea nr. 162/2026 a intrat în vigoare în luna august. În perioada 16 august-31 august, acciza a fost redusă cu 20%, iar ajutorul acordat transportatorilor pentru alimentările cu combustibil a fost de 57 de bani pe litru.

Pentru perioada 1 septembrie-15 septembrie, reducerea accizei este de 25%, iar valoarea ajutorului acordat transportatorilor este de 43 de bani pe litru.