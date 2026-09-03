Guvernul schimbă compensațiile pentru transportatori. Reducerea la motorină nu mai este fixă

Schimbare importantă pentru transportatori, după reducerea accizei la motorină! Guvernul renunță la compensația fixă de 85 de bani pe litru și introduce un sistem variabil, cu trei niveluri de sprijin. Valoarea ajutorului va depinde de procentul de reducere a accizei.

Guvernul a decis modificarea schemei de compensații la motorină acordate transportatorilor. În locul reducerii fixe de 85 de bani pe litru, valoarea sprijinului va fi ajustată în funcție de diminuarea accizei la combustibil. Astfel, transportatorii vor beneficia de trei niveluri de reducere, respectiv 71, 57 sau 43 de bani pe litru.

Măsura a fost aprobată joi, 3 septembrie, în ședința Guvernului de la Palatul Victoria și vine în contextul modificării mecanismului de stabilire a accizei la motorina standard comercializată pe piața internă. Noua schemă ține cont de reducerea accizei prevăzută de legislația adoptată de Parlament și urmărește adaptarea ajutorului de stat acordat transportatorilor.

Potrivit Guvernului, Legea nr. 162/2026 a introdus un mecanism dinamic prin care nivelul accizei la motorină este ajustat o dată la două săptămâni. În aceste condiții, Executivul a stabilit prin noul act normativ regulile pentru ajustarea ajutorului de stat de 85 de bani pe litru acordat transportatorilor pe durata situației de criză declarate în baza aceleiași legi.

Prin urmare, valoarea compensației nu va mai rămâne fixă, ci va fi corelată cu evoluția accizei, astfel încât sprijinul acordat transportatorilor să țină cont de reducerile aplicate deja la nivelul taxării combustibilului.

Valoarea compensației acordate transportatorilor pentru motorină va fi stabilită în funcție de procentul cu care este diminuată acciza. Astfel, în cazul unei reduceri a accizei cu 15%, ajutorul de stat va fi de 71 de bani pe litru. Dacă acciza va fi diminuată cu 20%, compensația va ajunge la 57 de bani pe litru, iar pentru o reducere a accizei cu 25%, transportatorii vor primi un ajutor de 43 de bani pe litru.

Executivul precizează că hotărârea de Guvern vine în continuarea legii adoptate de Parlament privind reducerea accizei la combustibil. În același timp, sprijinul acordat sectorului transporturilor este menținut, astfel încât să fie păstrat nivelul minim de impozitare aplicabil combustibilului.

Guvernul susține că noul mecanism are rolul de a asigura un nivel mai predictibil al sprijinului acordat transportatorilor și de a limita efectele eventualelor creșteri ale prețului motorinei asupra costurilor de operare pe perioada situației de criză.

Efectele reducerii accizei adoptate de Parlament au început să fie vizibile la stațiile de alimentare începând de marți, 1 septembrie. În urma aplicării măsurii, prețul motorinei a coborât sub pragul de 10 lei pe litru în mai multe stații.