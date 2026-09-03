Copiii, tot mai expuși riscurilor din mediul digital. Maia Sandu și Mirabela Grădinaru cer măsuri de protecție

Copiii și adolescenții petrec tot mai mult timp în mediul digital, iar efectele asupra sănătății mintale și siguranței lor îi preocupă atât pe părinți, cât și pe autorități. Maia Sandu și Mirabela Grădinaru au pledat, la o conferință internațională organizată la Chișinău, pentru implicarea instituțiilor, școlilor, sistemului medical și companiilor care administrează platformele digitale în protejarea minorilor.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că obiectivul autorităților este ca fiecare copil să poată crește sănătos, liber și în siguranță într-o perioadă în care lumea fizică și cea digitală se întrepătrund tot mai mult.

Siguranța copiilor și sănătatea lor mintală în era digitală au fost stabilite la începutul acestui an drept o temă prioritară.

„Mediul digital le deschide oportunități extraordinare, dar le influențează și atenția, emoțiile, relațiile și felul în care se văd pe ei înșiși”, a afirmat Maia Sandu.

În opinia sa, copiii și adolescenții trebuie ajutați să folosească tehnologia inteligent, echilibrat și responsabil, să gândească critic și să profite de noile instrumente fără să devină dependenți de acestea.

Maia Sandu consideră că este necesar un efort comun al familiilor, școlilor, sistemului medical, autorităților, societății civile și companiilor care administrează platformele digitale. Printre măsurile necesare a menționat sprijinul practic pentru părinți și profesori, proceduri clare pentru prevenirea și raportarea incidentelor și acces rapid și confidențial la ajutor pentru copiii aflați în dificultate.

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a atras atenția că granița dintre lumea fizică și cea digitală devine tot mai greu de delimitat pentru copii.

„Un copil poate fi cu noi în aceeași cameră, în aceeași sală, dar în același timp foarte departe, pentru că este într-o lume pe care ne este din ce în ce mai greu să o înțelegem și să o controlăm”, a declarat aceasta.

Ea a susținut că responsabilitatea pentru siguranța online a minorilor nu poate fi transferată exclusiv părinților. Familiile au nevoie de sprijin din partea instituțiilor, școlilor, serviciilor medicale și comunităților.

„O mamă sau un tată nu poate fi în același timp și părinte, profesor, psiholog sau expert în tehnologie. Nu este realist să ne așteptăm ca fiecare familie să țină pasul de una singură cu riscuri și cu schimbări pe care nici instituțiile și nici reglementatorii nu reușesc să le anticipeze”, a explicat Mirabela Grădinaru.

Aceasta a pledat și pentru asocierea alfabetizării digitale cu educația în domeniul sănătății mintale, astfel încât copiii să poată recunoaște conținutul dăunător, comportamentele nesănătoase și situațiile în care activitatea online începe să le afecteze starea de bine.

Directorul pentru sisteme de sănătate al Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa, Natasha Azzopardi Muscat, a atras atenția asupra dimensiunii problemelor de sănătate mintală în rândul minorilor.

„Unul din șapte copii, unul din cinci adolescenți trăiesc cu o condiție anumită de sănătate mentală. Noi vedem acum sănătatea mentală ca o problemă de sănătate publică”, a declarat aceasta.

În acest context, sistemele medicale trebuie să fie pregătite să ofere sprijin atât prin serviciile de asistență medicală primară, cât și, atunci când este necesar, prin servicii specializate.

Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Alexandru Gasnaș, a susținut la rândul său că responsabilitatea nu trebuie pusă integral pe familii. El a descris confruntarea pentru atenția utilizatorilor drept una „asimetrică”, în condițiile în care tehnologiile și sistemele informatice sunt concepute pentru a concura pentru timpul și atenția oamenilor.

Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piorko, a afirmat că minorii au nevoie de servicii digitale adaptate vârstei și de mecanisme puternice de protecție.

Potrivit datelor prezentate de aceasta, tinerii petrec între patru și șase ore pe zi în fața ecranelor. Ea a afirmat, de asemenea, că aproape 60% dintre copii s-au confruntat deja cu probleme psihosociale în mediul online.

Piorko a precizat că Uniunea Europeană va continua să sprijine Republica Moldova în dezvoltarea măsurilor prin care copiii să poată beneficia de oportunitățile oferite de tehnologie fără a-și compromite siguranța, drepturile, sănătatea mintală și bunăstarea.

Conferința internațională „Siguranța online și determinanții digitali ai sănătății mintale și bunăstării emoționale a copiilor și adolescenților” a fost organizată de Ministerul Sănătății și Biroul Regional al OMS pentru Europa, sub auspiciile Președinției Republicii Moldova și cu cofinanțarea Uniunii Europene. La eveniment au participat și experți din Franța, Belgia, Finlanda, Polonia și Republica Cehă, care au prezentat soluții aplicate în Europa pentru crearea unui mediu digital mai sigur pentru copii.