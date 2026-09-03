Ce obligații are Horațiu Potra după decizia ÎCCJ. A scăpat de arestul la domiciliu

Horațiu Potra nu mai este obligat să respecte măsura arestului la domiciliu, însă va rămâne sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în urma celei mai recente decizii pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Judecătorii instanței supreme au decis ca Horațiu Potra, aliat al lui Călin Georgescu, să fie cercetat în continuare sub control judiciar, după ce au admis contestația formulată de acesta împotriva măsurii arestului la domiciliu.

Potra a contestat măsura preventivă și a susținut în fața judecătorilor că arestul la domiciliu este excesiv de sever. El a solicitat înlocuirea acesteia cu o măsură preventivă mai blândă sau chiar ridicarea măsurii preventive.

Prin decizia luată de Înalta Curte, solicitarea sa a fost admisă, iar măsura arestului la domiciliu a fost înlocuită cu controlul judiciar, pentru următoarele 60 de zile.

Horațiu Potra, cunoscut drept aliat al lui Călin Georgescu, s-a aflat inițial în arest preventiv începând din noiembrie 2025. El fusese extrădat din Dubai înainte de a ajunge în România și de a fi supus măsurilor preventive dispuse de instanțe.

Ulterior, după mai multe luni petrecute în arest preventiv, situația sa juridică s-a modificat. La 17 iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca fostul mercenar să fie plasat în arest la domiciliu.

Măsura a fost menținută până la cea mai recentă decizie a instanței supreme, prin care Potra va rămâne, pentru o perioadă de 60 de zile, sub control judiciar.

În dosarul în care este judecat, Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea de infracțiuni împotriva ordinii constituționale, acuzație asociată cu acțiuni de destabilizare alături de Călin Georgescu.

Pe lângă acuzația privind tentativa la comiterea de infracțiuni împotriva ordinii constituționale, Horațiu Potra este acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și de constituirea unui grup infracțional organizat.

Dosarul în care este vizat fostul mercenar are legătură cu acuzațiile privind acțiuni de destabilizare asociate cu Călin Georgescu, potrivit informațiilor prezentate în materialul de față.

Înainte de a fi plasat în arest la domiciliu, Potra a petrecut mai multe luni în arest preventiv, după extrădarea sa din Dubai și revenirea în România.

În același timp, fiul și nepotul său se aflau deja sub o măsură preventivă similară. Cei doi fuseseră plasați în arest la domiciliu încă din ianuarie 2026.