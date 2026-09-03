Noi drepturi pentru românii cu viză de muncă în Marea Britanie. Ce pot face dacă sunt exploatați de angajatori

Îngrijitorii, bucătarii și alți lucrători străini din Marea Britanie, inclusiv românii care dețin vize de muncă sponsorizate, vor beneficia, începând de joi, de noi măsuri de protecție împotriva angajatorilor abuzivi. Persoanele recunoscute oficial drept victime ale sclaviei moderne vor putea lucra pentru un alt angajator fără să-și piardă dreptul de ședere. Modificarea regulilor de imigrație a fost anunțată de Ministerul britanic de Interne.

Muncitorii străini recunoscuți oficial drept victime ale sclaviei moderne vor avea dreptul să lucreze pentru orice alt angajator până la expirarea vizei pe care o dețin deja, menționează The Guardian.

Anterior, dreptul de ședere al persoanelor venite în Marea Britanie cu vize pentru lucrători calificați depindea de angajatorul care le sponsoriza. Sistemul a fost introdus în 2021 de guvernul conservator condus la acea vreme de Boris Johnson, pentru a acoperi deficitul de forță de muncă produs după Brexit.

În aceste condiții, un angajat care își pierdea locul de muncă și nu reușea să găsească rapid un alt sponsor risca să fie obligat să părăsească Regatul Unit. Lucrătorii aflați pe această rută de imigrație nu beneficiază, în general, nici de acces la fonduri publice.

Organizațiile pentru protejarea drepturilor angajaților au avertizat în repetate rânduri că dependența statutului de imigrație de un singur angajator favoriza abuzurile. Printre practicile semnalate se numărau plata unor salarii mai mici decât cele promise, impunerea unui program excesiv și folosirea contractelor care nu garantau un număr minim de ore de muncă.

Noua regulă, aplicabilă de joi, elimină legătura dintre statutul de imigrație și angajatorul care sponsorizează viza, însă numai în cazul persoanelor recunoscute oficial drept victime ale sclaviei moderne.

Identificarea victimelor se realizează prin „National Referral Mechanism”, mecanismul britanic prin care autoritățile identifică și sprijină persoanele afectate de sclavie modernă și trafic de persoane.

Heather Grinsted, director adjunct pentru combaterea traficului de persoane și a sclaviei moderne în cadrul Salvation Army, a explicat importanța măsurii pentru lucrătorii care încearcă să se desprindă de un angajator abuziv.

„Faptul că supraviețuitorii vor putea lucra pentru un alt sponsor până la expirarea vizei este esențial pentru a-i ajuta să-și reconstruiască viața în siguranță și cu demnitate”, a spus ea.

Directorul Work Rights Centre, dr. Dora-Olivia Vicol, a apreciat că noua regulă „ar putea schimba radical situația”. Eficiența sa va depinde însă de accesibilitatea mecanismului destinat protejării victimelor sclaviei moderne.

„De aproape trei ani avertizăm Ministerul de Interne că sistemul de sponsorizare instituit după Brexit este o rețetă pentru exploatarea lucrătorilor și le-am cerut oficialilor să scoată vizele oamenilor de sub controlul angajatorilor”, a spus ea.

Modificarea regulilor de imigrație este introdusă după ce numărul angajatorilor sancționați pentru abuzuri și lipsiți de licențele necesare sponsorizării lucrătorilor a atins un nivel record.

De la venirea laburiștilor la putere, autoritățile britanice au retras licențele a peste 6.600 de sponsori. Mai mult de 4.400 dintre aceste sancțiuni au fost aplicate în anul încheiat în iunie 2026, ceea ce reprezintă o creștere de 140% comparativ cu anul precedent.

Sclavia modernă poate presupune condiții abuzive de muncă sau de cazare, reținerea salariilor, înșelăciune, intimidare, amenințări și violență. Limitarea libertății de mișcare și confiscarea pașapoartelor sunt, de asemenea, incluse în această categorie.

Guvernul britanic susține că noile prevederi îi vor proteja în special pe îngrijitori, bucătari, angajații din industria ospitalității și alți lucrători care au ajuns legal și cu bună-credință în Marea Britanie, dar au fost ulterior exploatați. Atunci când sunt descoperite indicii privind săvârșirea unor infracțiuni, cazurile angajatorilor vor fi sesizate poliției.

Ministrul pentru migrație și cetățenie, Jo White, a declarat că statutul de imigrație nu trebuie să împiedice o victimă să părăsească un loc de muncă abuziv.

„Nicio victimă a sclaviei moderne nu ar trebui să fie prinsă într-o relație cu un angajator abuziv din cauza statutului său de imigrație. Aceste schimbări le vor da victimelor libertatea de a pleca din locurile de muncă abuzive și de a-și reconstrui viața”, a declarat ministrul pentru migrație și cetățenie, Jo White.

Oficialul britanic a precizat că autoritățile vor continua în paralel acțiunile împotriva firmelor care își exploatează angajații străini.

„În timp ce îi sprijinim pe ei, îi urmărim și pe cei responsabili. Sponsorii care exploatează lucrătorii vor suporta întreaga forță a legii”, a adăugat ea.

Executivul de la Londra intenționează să introducă și alte modificări prin noua strategie în domeniul imigrației. Autoritățile urmăresc să simplifice schimbarea angajatorului pentru lucrătorii sponsorizați și să consolideze protecția acestora împotriva exploatării.

În absența unor garanții naționale suficiente, mai multe sindicate și consilii locale au adoptat propriile măsuri de protecție. Sindicatul Unison a colaborat cu angajați din domeniul îngrijirii și cu autorități locale pentru elaborarea unui document dedicat drepturilor lucrătorilor migranți din acest sector.

Marea Britanie a acordat anul trecut aproximativ 111.000 de vize pentru lucrători calificați. Numărul a fost cu 76% mai mic decât maximul consemnat în anul încheiat în decembrie 2023. Scăderea s-a produs după ce autoritățile au oprit, din iulie 2025, acceptarea noilor cereri depuse din străinătate pentru vize destinate lucrătorilor din domeniul îngrijirii.