Dragoș Dobrescu înființează Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale România-Qatar. Ce oportunități se deschid pentru companiile românești

Antreprenorul și investitorul Dragoș Dobrescu a înființat la Doha, împreună cu ceilalți membri fondatori, Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Statul Qatar. Organizația urmărește să dezvolte relațiile comerciale și investiționale dintre România și Qatar. Noua structură este independentă, apolitică și non-profit. Dobrescu va ocupa funcția de președinte.

Dragoș Dobrescu va coordona organizația creată în Qatar pentru a asigura un cadru permanent de colaborare între mediile de afaceri și instituțiile din cele două state. La această structură vor putea participa companii, investitori, antreprenori, organizații profesionale și instituții interesate să dezvolte relații comerciale și proiecte comune.

Unul dintre obiectivele principale îl reprezintă facilitarea accesului companiilor românești la ecosistemul economic din Qatar. În același timp, organizația va promova în fața investitorilor qatarezi oportunitățile existente pe piața din România.

Activitatea Uniunii va include organizarea unor delegații economice, întâlniri între reprezentanții companiilor și evenimente B2B. Structura va susține, de asemenea, schimbul de informații și stabilirea unor contacte directe între mediul privat și instituțiile relevante din România și Qatar.

„România și Qatar au interese economice complementare și un potențial de cooperare care poate fi dezvoltat mult mai mult. Obiectivul nostru este să construim un canal permanent de dialog între cele două comunități de business și să facilităm apariția unor parteneriate concrete, construite pe termen lung”, spune Dragoș Dobrescu.

Antreprenorul susține că dezvoltarea relațiilor economice bilaterale necesită continuitate, încredere și legături directe între companiile celor două țări.

„Capitalul urmează încrederea, iar încrederea se construiește prin continuitate și relații directe. Rolul Uniunii este să reducă distanța dintre companiile românești și ecosistemul economic din Qatar și, în sens invers, să prezinte investitorilor qatarezi oportunități relevante din România”, adaugă Dobrescu.

Preluarea conducerii noii organizații marchează extinderea activității lui Dragoș Dobrescu în domeniul cooperării economice și instituționale dintre România și Qatar. Antreprenorul are o experiență de peste 30 de ani în mediul de afaceri și este fondatorul grupului Monolit, cu activitate în sectorul imobiliar.

Portofoliul său a fost diversificat în ultimii ani prin dezvoltarea unor proiecte în domeniile senior living și entertainment. Printre acestea se numără Vitalitas, axat pe servicii și infrastructură destinate seniorilor, precum și Dracula Land, un proiect de entertainment și real estate pentru care este estimată o investiție de peste un miliard de euro.

Aceste proiecte reunesc investitori, operatori și parteneri internaționali, iar colaborările au contribuit la extinderea activității antreprenorului dincolo de piața imobiliară din România.

Uniunea a identificat mai multe sectoare în care România și Qatar ar putea dezvolta investiții și proiecte comune. Domeniile vizate includ industria chimică și petrochimică, metalurgia, producția industrială avansată, sectorul automotive și mobilitatea electrică.

Alte direcții de cooperare sunt inteligența artificială, tehnologiile cuantice, semiconductorii, industria farmaceutică și sectorul life sciences. Agricultura, securitatea alimentară, industriile creative și tehnologiile digitale se regăsesc, de asemenea, printre domeniile considerate relevante.

Colaborarea dintre companiile celor două state ar putea fi dezvoltată prin investiții directe, joint-venture-uri și proiecte regionale. Inițiativele pot viza producția, cercetarea, distribuția și dezvoltarea unor noi activități economice.

Pentru firmele românești, Qatar poate deveni atât o piață de desfacere, cât și un punct de sprijin pentru extinderea în regiunea Golfului, în Orientul Mijlociu și în Asia. Sunt avute în vedere proiecte de producție și cercetare-dezvoltare, deschiderea unor sedii regionale și formarea unor parteneriate comerciale.

Qatar este unul dintre centrele importante de capital și investiții din regiunea Golfului, având capital suveran, companii de stat, investitori instituționali și capital privat orientat către piețele internaționale. Acest profil economic poate susține dezvoltarea unor noi parteneriate cu România.

Consolidarea relației bilaterale urmărește două direcții majore: atragerea capitalului și a partenerilor qatarezi în proiecte realizate în România, respectiv sprijinirea companiilor românești care intenționează să intre pe piața din Qatar sau să se extindă în regiune.

România poate valorifica apartenența la Uniunea Europeană, poziționarea strategică la Marea Neagră și baza industrială existentă. Printre domeniile în care economia românească dispune de experiență și competențe se află industria automotive, tehnologia, energia, agricultura și producția industrială.

Prin înființarea Uniunii Camerelor de Comerț Bilaterale din România în Statul Qatar, membrii fondatori urmăresc să creeze un mecanism permanent de colaborare. Acesta ar urma să ajute firmele și investitorii să identifice mai ușor parteneri și oportunități, astfel încât domeniile de interes comun să fie transformate în proiecte economice concrete.