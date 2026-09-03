Loto, 3 septembrie 2026. Un report de peste 1 milion de euro așteaptă câștigătorul: rezultatele extragerii
Loto. Sursa foto: Pixabay
Noi trageri Loto au avut loc joi, 3 septembrie 2026, pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerile au fost organizate după tragerile de duminică, 30 august, când Loteria Română a acordat 23.107 câștiguri, cu o valoare totală de peste 1,93 milioane de lei.
Numerele extrase la Loto pe 3 septembrie 2026
- La Joker, numerele extrase au fost 19, 26, 38, 45 și 18, iar numărul Joker a fost 18.
- La Noroc Plus, combinația câștigătoare este 8 8 9 9 0 3.
- La Loto 5 din 40, numerele extrase sunt 8, 40, 2, 14, 30 și 36.
- La Super Noroc, numărul rezultat este 6 7 9 0 6 7.
- La Noroc, combinația extrasă este 4 7 7 6 2 2 5.
- La Loto 6 din 49, numerele extrase la tragerea de joi, 3 septembrie, sunt 25, 23, 4, 17, 7 și 34.
Reporturile puse în joc la Loto 6/49 și Noroc
La Loto 6/49, categoria I, reportul ajunge la peste 3,98 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 757.700 de euro.
Pentru Noroc este disponibil un report cumulat de peste 4,49 milioane de lei, suma fiind echivalentă cu peste 854.500 de euro.
La Joker, categoria I, reportul este de peste 5,46 milioane de lei, adică mai mult de 1,03 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 575.300 de lei, respectiv peste 109.400 de euro.
La Noroc Plus, categoria I, este pus în joc un report de peste 763.700 de lei, echivalentul a mai mult de 145.200 de euro.
Sumele reportate la Loto 5/40 și Super Noroc
La Loto 5/40, categoria I, se înregistrează un report de peste 875.000 de lei, respectiv mai mult de 166.400 de euro.
Pentru categoria a II-a de la Loto 5/40, reportul este de peste 105.900 de lei, echivalentul a mai mult de 20.100 de euro.
La Super Noroc, categoria I, reportul aflat în joc este de peste 397.300 de lei, adică mai mult de 75.500 de euro.
Cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49
La tragerea Loto 6/49 din 13 august a fost înregistrat cel mai mare câștig obținut vreodată la categoria I a acestui joc. Premiul a avut o valoare de 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.
Biletul care a adus câștigul record a fost completat cu o singură variantă simplă la Loto 6/49. Pentru bilet, jucătorul a achitat 8,5 lei.
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