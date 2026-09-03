Cifrele donațiilor răstoarnă așteptările în Europa. România, înaintea unor state bogate

Irlanda și România se află printre cele mai generoase țări din Europa, potrivit celui mai recent raport privind donațiile realizat de Fundația pentru Ajutor Caritabil (CAF). Analiza ia în calcul atât proporția persoanelor care donează bani, cât și ponderea medie din venituri direcționată către diferite cauze.

Aproape șase din zece europeni au oferit bani unor cauze în 2025. Donațiile au fost făcute fie direct către persoane aflate în nevoie, fie către organizații caritabile, fie către organizații sau cauze religioase.

Datele provin din cel mai recent Raport Mondial privind Donațiile al CAF. Pentru această ediție au fost chestionate 60.443 de persoane din 105 țări, în perioada 5 ianuarie – 18 februarie 2026.

Întrebările au vizat donațiile efectuate pe parcursul anului 2025, iar eșantioanele au fost reprezentative la nivel național și au cuprins, în general, între 250 și 1.000 de adulți.

Potrivit rezultatelor, Irlanda și România se numără printre țările europene care se remarcă prin nivelul donațiilor. Atunci când sunt analizate exclusiv contribuțiile către organizații caritabile, Irlanda și Olanda au înregistrat cele mai mari proporții de persoane care au donat în acest scop.

România se află, la rândul său, printre țările cu o pondere ridicată a veniturilor direcționate către donații caritabile. În Irlanda, Olanda și România, acestea au reprezentat, în medie, aproximativ 0,4% din venituri.

În Irlanda, peste două treimi dintre persoane au declarat că au făcut donații caritabile în 2025. Proporția a fost ușor mai mare decât în Olanda.

Situația României este diferită atunci când este analizat numărul persoanelor care donează. Doar 27% dintre români au oferit bani organizațiilor caritabile, însă valoarea medie a acestor donații a reprezentat 0,4% din venituri.

Dacă sunt luate în calcul toate tipurile de donații, inclusiv cele către cauze religioase și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie, România urcă pe primul loc în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene. Donațiile au reprezentat, în medie, 0,9% din veniturile românilor.

Croația s-a situat pe poziția următoare, cu o proporție de 0,8%, în timp ce Irlanda a înregistrat o medie de 0,7% din venituri. La polul opus, cele mai mici donații totale raportate ca procent din venituri au fost înregistrate în Letonia. Pentru donațiile făcute în mod specific către organizații caritabile, cele mai mici proporții au fost raportate în Ungaria și Slovacia.

Niciun stat membru al Uniunii Europene nu se regăsește în primele 10 țări din lume în funcție de generozitate. În Germania, Franța și Italia, cele mai mari trei economii ale blocului comunitar, donațiile totale au reprezentat în medie 0,4% din venituri în 2025.

La nivel continental, Europa a avut cea mai mică pondere medie a donațiilor raportată la venituri, deși majoritatea statelor europene sunt economii cu venituri ridicate. Europenii au donat în medie 0,6% din veniturile lor, în timp ce media mondială a fost de 1%.

În afara Uniunii Europene, Ucraina se remarcă printr-o proporție mai ridicată a donațiilor. Acolo, 61% dintre persoane au declarat că au oferit bani, iar donațiile au reprezentat, în medie, 1,2% din venituri.

Raportul indică și o legătură puternică între nivelul donațiilor și sentimentul de apartenență la comunitatea locală. În țările în care peste 80% din populație declară un sentiment puternic de apartenență, oamenii oferă în medie de trei ori mai mult decât în statele unde mai puțin de jumătate dintre locuitori simt această legătură.

În Europa, cea mai răspândită formă de donație în 2025 a fost contribuția către organizații caritabile. Un procent de 38% dintre persoane au declarat că au donat în acest mod.

Alți 26% au oferit bani direct persoanelor aflate în nevoie. În același timp, 14% dintre europeni au donat către organizații religioase sau din motive religioase.

La nivel mondial, donațiile directe către persoanele aflate în nevoie au fost cea mai frecventă formă de sprijin. În total, 36% dintre participanții la sondaj au declarat că au oferit bani direct unor persoane.

Organizațiile caritabile care activează în mai multe țări au primit sprijin din partea a 22% dintre donatori. Organizațiile internaționale sunt preferate în special în unele state europene.

Norvegia și Suedia sunt singurele țări din Europa în care mai mult de jumătate dintre donatori au declarat că au susținut organizații care desfășoară activități la nivel internațional.

În ceea ce privește domeniile susținute, cauza copiilor și tinerilor a fost cea mai populară în rândul donatorilor europeni. Aceasta a fost menționată de 29% dintre persoanele care au oferit bani.

Clasamentul global arată diferențe importante între țările cu cele mai mari și cele mai mici niveluri de donații. Opt dintre primele 10 cele mai generoase state din lume se află în Africa, iar două sunt în Asia.

În aceste țări, aproximativ 80% dintre persoane au declarat că au donat bani, față de media mondială de 61%. În plus, donațiile au reprezentat în medie 2,1% din venituri, mai mult decât dublul mediei globale de 1%.

Nigeria s-a clasat pe primul loc la nivel mondial. Potrivit raportului, oamenii din această țară au donat în medie 2,8% din veniturile lor către organizații caritabile, cauze religioase sau direct către persoane aflate în nevoie.

Toate cele 10 țări din fruntea clasamentului mondial sunt state cu venituri mici sau medii-inferioare. În același timp, Europa a înregistrat cea mai scăzută medie a donațiilor raportate la venituri dintre toate continentele.

În țările aflate în topul mondial, donațiile directe au avut o pondere importantă. Aproape jumătate dintre contribuții, respectiv 45%, au fost oferite direct persoanelor și familiilor aflate în nevoie.

La cealaltă extremă a clasamentului se află Japonia. Locuitorii acestei țări au donat în medie 0,2% din venituri, cea mai mică proporție înregistrată în cele 105 state analizate.

Diferența economică dintre Japonia și Nigeria este semnificativă. PIB-ul nominal pe cap de locuitor al Japoniei este de aproximativ 28 de ori mai mare decât cel al Nigeriei.

Japonia a avut și cel mai scăzut nivel de încredere în organizațiile caritabile dintre țările incluse în studiu, cu un scor mediu de cinci puncte din 10. Doar 15% dintre japonezi au declarat că au făcut donații în mod specific către organizații caritabile în 2025.

La nivelul întregului studiu, două din cinci persoane care nu au donat au spus că motivul a fost lipsa posibilităților financiare. Acesta a fost cel mai frecvent motiv invocat, menționat de 39% dintre cei care nu au oferit bani.

Persoanele care trăiesc în țări cu venituri ridicate au fost cele mai predispuse să spună că nu își permit să doneze. Proporția a fost de 44%, comparativ cu 37% în celelalte țări analizate.

Al doilea motiv cel mai des menționat pentru lipsa donațiilor financiare a fost preferința pentru acordarea sprijinului în alte forme, indicată de 17% dintre respondenți. Dintre persoanele care au ales această variantă, majoritatea au spus că au contribuit prin donații de bunuri, activități de voluntariat sau strângeri de fonduri.