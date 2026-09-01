Tot mai mulți români își mută viața din orașe în sate. Ce arată cifrele despre condițiile de trai de la țară

Tot mai mulți români aleg să părăsească orașele și să se stabilească în sate. În 2025, populația de cel puțin 16 ani din mediul rural a crescut pentru prima dată în ultimii trei ani, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Aproximativ 76.000 de persoane s-au mutat la țară, iar numărul locuitorilor din mediul rural a ajuns la 7,4 milioane. Datele arată însă diferențe importante între condițiile de locuire din mediul rural și cele existente în orașe.

Numărul persoanelor de peste 16 ani care locuiesc în sate a crescut în 2025, întrerupând evoluția descendentă înregistrată în ultimii trei ani. Aproximativ 76.000 de români au părăsit mediul urban pentru a se stabili la țară, conform datelor Institutului Național de Statistică prezentate de economica.net.

Populația rurală a ajuns astfel la 7,442 milioane de persoane, reprezentând 47,4% din totalul locuitorilor României incluși în această categorie de vârstă. Ponderea arată că aproape jumătate dintre rezidenții țării cu vârsta de cel puțin 16 ani aveau reședința obișnuită într-o localitate rurală.

În 2024, locuitorii de la sate reprezentau 46,7% din populația analizată. Proporția era de 47,8% în 2023 și de 48,1% în 2022, ceea ce evidențiază scăderea înregistrată înainte de schimbarea de tendință din 2025.

În total, România avea în 2025 aproximativ 15,7 milioane de locuitori cu vârsta de cel puțin 16 ani. Dintre aceștia, 8,2 milioane de persoane, respectiv 52,6%, aveau reședința obișnuită în mediul urban, în timp ce 7,442 milioane de persoane, adică 47,4%, locuiau în mediul rural.

Condițiile de trai din mediul rural continuă să fie influențate de nivelul redus de dezvoltare a infrastructurii publice, în special a rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate. Aproape un sfert dintre gospodăriile de la țară nu dispun de baie sau duș în interiorul locuinței.

Datele arată că numai 75,5% dintre gospodăriile rurale beneficiază de o baie sau de un duș amenajat în casă. O situație asemănătoare este înregistrată în cazul grupurilor sanitare, prezente în interiorul a 75% dintre locuințele de la sate.

Lipsa rețelelor de alimentare cu apă afectează și posibilitatea gospodăriilor de a utiliza anumite aparate electrocasnice. Deși acestea sunt răspândite în majoritatea locuințelor, indiferent de mediul de rezidență, diferențele dintre orașe și sate rămân vizibile.

Ponderea gospodăriilor rurale care au o mașină de spălat rufe este cu 10,6 puncte procentuale mai mică decât cea consemnată în mediul urban. În orașe, 98,5% dintre familii dispun de un asemenea aparat electrocasnic.

Locuințele din mediul rural oferă, în general, mai mult spațiu decât cele din orașe, însă numeroase gospodării se confruntă cu deficiențe structurale. Potrivit datelor prezentate, 69,7% dintre gospodăriile de la sate au probleme cu igrasia la nivelul fundației sau al pereților.

Infiltrațiile prin acoperiș reprezintă o altă dificultate importantă și afectează 40% dintre gospodăriile rurale. Aceste probleme sunt asociate și cu tipul predominant de locuință, deoarece casele individuale reprezintă 96,5% din totalul proprietăților rezidențiale de la țară.

Structura fondului locativ este diferită în mediul urban, unde blocurile de apartamente reprezintă 72,5% dintre locuințe. Diferența explică o parte dintre vulnerabilitățile întâlnite în zonele rurale, în care proprietarii trebuie să întrețină integral fundația, pereții și acoperișul caselor.

Viața în sate prezintă însă avantaje în privința confortului fonic și a percepției asupra siguranței. Numai 9,4% dintre locuitorii mediului rural declară că sunt deranjați de zgomotul produs de traficul rutier sau feroviar, comparativ cu 16,1% dintre persoanele care trăiesc în orașe.

Zgomotul provocat de vecini este raportat mai rar la țară. Totodată, teama de furturi sau agresiuni se menține la niveluri mai reduse în mediul rural decât în localitățile urbane.