Fondatorul Evergrande a fost condamnat la închisoare pe viață în China. Compania are datorii de aproximativ 300 de miliarde de dolari

Fondatorul grupului chinez Evergrande, unul dintre cei mai îndatorați dezvoltatori imobiliari din lume, a fost condamnat joi la închisoare pe viață de o instanță din China. Sentința vine la cinci ani după prăbușirea companiei, eveniment care a afectat puternic economia și piețele financiare ale țării.

Hui Ka Yan, care a fost la un moment dat cel mai bogat om din Asia, a pledat vinovat în luna aprilie la opt capete de acuzare. Printre acestea se numără folosirea necorespunzătoare a fondurilor, frauda în atragerea de fonduri, atragerea ilegală de depozite publice, acordarea ilegală de împrumuturi, emiterea frauduloasă de valori mobiliare și luarea de mită.

Evergrande, cândva unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari din China, nu și-a mai putut achita cea mai mare parte a obligațiilor financiare, care se ridicau la aproximativ 300 de miliarde de dolari. Problemele companiei au devenit un simbol al crizei prelungite din sectorul imobiliar chinez, care a afectat economia țării, a doua cea mai mare economie a lumii, notează Reuters.

Sentința a fost pronunțată în orașul Shenzhen, din sudul Chinei, și include confiscarea tuturor bunurilor personale ale lui Hui Ka Yan. Decizia pune capăt parcursului său de la o copilărie modestă la statutul de miliardar, însă este puțin probabil să aducă o satisfacție semnificativă creditorilor Evergrande din China și din străinătate.

Lichidatorii Evergrande au refuzat să comenteze sentința. Reuters nu a reușit să ia legătura cu reprezentanții juridici ai lui Hui, care nu a mai fost văzut în public de la reținerea sa de către autoritățile chineze, în 2023, după intrarea Evergrande în incapacitate de plată.

În imaginile publicate de instanță, Hui Ka Yan, în vârstă de 67 de ani și cu părul cărunt, apare între doi ofițeri. El purta o cămașă bleumarin, cu mânecă lungă și guler, în momentul în care instanța i-a comunicat sentința.

Instanța a precizat că faptele penale comise de Evergrande Group, Hengda Real Estate și Hui Ka Yan au implicat sume extrem de mari, au avut circumstanțe deosebit de grave, au provocat pierderi economice foarte importante și au produs prejudicii sociale serioase. Din aceste motive, instanța a considerat că se impun sancțiuni severe.

Pe rețelele sociale, proprietarii de locuințe Evergrande au reacționat la sentință. Printre nemulțumirile exprimate s-au numărat ideea că oamenii obișnuiți au suportat costurile crizei și întrebările privind recuperarea banilor pierduți.

Pe lângă condamnarea lui Hui Ka Yan, instanța a anunțat o amendă de 8,82 miliarde de yuani, echivalentul a aproximativ 1,31 miliarde de dolari, pentru Evergrande. Principala sa filială, Hengda, a fost amendată cu 7 miliarde de yuani.

Alți cinci directori de rang înalt au primit pedepse constând în amenzi și închisoare, condamnările acestora variind între șase și 18 ani. În total, 56 de persoane asociate cu Evergrande, în afară de Hui Ka Yan, au primit sentințe joi, potrivit televiziunii de stat CCTV.

Prăbușirea companiei și incapacitatea de a rambursa miliarde de dolari aferente produselor de administrare a averilor au declanșat proteste. Situația a generat îngrijorări privind stabilitatea socială, după ce investitori obișnuiți, dintre care mulți aveau venituri reduse, și-au pierdut economiile investite.

Hui Ka Yan a crescut într-un sat rural din provincia Henan, în centrul Chinei, fiind crescut de bunica sa. Înainte de a deveni antreprenor, a lucrat ca tehnician în industria siderurgică.

El a fondat Evergrande în 1996 și a transformat compania în cel mai mare dezvoltator imobiliar din China după valoarea vânzărilor contractate. Expansiunea companiei s-a bazat însă pe o acumulare agresivă de datorii.

În 2017, averea netă a lui Hui Ka Yan ajunsese la 45,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes, ceea ce îl transforma în cel mai bogat om din Asia.

Ulterior, situația companiei s-a deteriorat rapid. O instanță din Hong Kong a dispus lichidarea Evergrande în 2024, iar Bursa din Hong Kong a delistat compania anul trecut, încheind astfel o perioadă marcată de ascensiune spectaculoasă și prăbușire.

Procesul de lichidare se desfășoară însă foarte lent. Potrivit lichidatorilor, până în august anul trecut fuseseră vândute active în valoare de aproximativ 255 de milioane de dolari, în condițiile în care creanțele creditorilor se ridicau la 45 de miliarde de dolari.

În afara Chinei continentale, lichidatorii încearcă în instanță să blocheze activele offshore ale lui Hui Ka Yan și ale fostei sale soții. Acțiunea urmărește recuperarea unei sume de aproximativ 6 miliarde de dolari, reprezentând dividende și remunerații plătite fondatorului și altor foști directori.

Problemele juridice ale lui Hui Ka Yan nu au început odată cu procesul penal actual. În 2024, autoritatea chineză de reglementare a pieței de valori l-a amendat cu 6,6 milioane de dolari și i-a interzis pe viață accesul pe piața de valori mobiliare. Decizia a fost luată după ce autoritatea a constatat că principala divizie a Evergrande a falsificat rezultatele financiare și a comis fraude cu valori mobiliare.