HoReCa, în fața unui an dificil: Antreprenorii cer reducerea TVA și menținerea voucherelor de vacanță

Industria HoReCa intră într-o perioadă marcată de incertitudine, cu antreprenori care se tem de scăderea afacerilor, reduc investițiile și iau în calcul concedieri. În acest context, patronatele pregătesc un set de zece măsuri pentru relansarea sectorului, cerând autorităților inclusiv menținerea sau reducerea TVA și păstrarea voucherelor de vacanță.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR), membră a IMM România, va prezenta în următoarele zile un program cu zece măsuri menite să sprijine și să revitalizeze sectorul HoReCa. Printre propunerile organizației se numără menținerea sau reducerea cotei de TVA și acordarea voucherelor de vacanță, a declarat marți, într-o conferință de presă, Călin Cozma, președintele executiv al FPIOR.

Reprezentantul FPIOR a precizat că organizația pregătește un program de zece măsuri pentru relansarea industriei ospitalității. Printre priorități se află păstrarea cotei actuale de TVA sau chiar reducerea acesteia, precum și menținerea voucherelor de vacanță. Cozma a subliniat că viitorul Guvern ar trebui să țină cont de propunerile antreprenorilor români și de problemele semnalate direct din industrie, fără ca deciziile să fie luate exclusiv în funcție de jaloane negociate anterior.

Cozma a prezentat și rezultatele sondajului „Indicele de încredere în HoReCa 2026”, realizat de FPIOR în perioada 3-10 august, pe un eșantion de 570 de antreprenori din sectorul HoReCa.

Potrivit cercetării, doar 17,3% dintre antreprenori se așteaptă ca afacerile lor să crească în perioada următoare. În schimb, 82,6% estimează o stagnare sau o scădere a activității ori consideră că există chiar riscul închiderii afacerii. Investițiile sunt, de asemenea, afectate de lipsa de încredere. Aproape opt din zece antreprenori declară că reduc sau îngheață investițiile, în timp ce aproape jumătate iau în calcul diminuarea numărului de angajați.

Antreprenorii din sectorul HoReCa au o perspectivă predominant pesimistă asupra evoluției afacerilor în următoarele 12 luni. Potrivit sondajului, doar 17,3% dintre respondenți estimează că afacerile lor vor crește. Dintre aceștia, 11,5% anticipează o creștere ușoară, iar 5,8% se așteaptă la o creștere semnificativă.

În schimb, 26,9% dintre antreprenorii chestionați se așteaptă la o scădere a afacerii, în timp ce alți 26,9% estimează că aceasta va stagna. Un semnal deosebit de îngrijorător este dat de cei 28,8% care consideră că există riscul să fie nevoiți să își închidă afacerea. În total, 82,6% dintre antreprenorii participanți la sondaj nu văd o perspectivă de creștere pentru următoarele 12 luni, estimând fie o scădere, fie o stagnare a activității sau chiar închiderea companiei.

Lipsa de încredere se reflectă și în planurile de investiții ale companiilor. Doar 11,5% dintre antreprenori intenționează să își majoreze investițiile în următoarele 12 luni, iar 9,6% spun că vor menține nivelul actual al acestora.

În același timp, 28,8% dintre respondenți afirmă că își vor reduce investițiile, în timp ce alți 28,8% intenționează să le înghețe complet. Totodată, 21,2% dintre antreprenori spun că vor renunța la proiectele de extindere. Astfel, în total, 78,8% dintre cei chestionați vor reduce, îngheța sau abandona investițiile.

Cea mai mare problemă cu care se confruntă industria HoReCa este scăderea numărului de clienți, indicată de 69,2% dintre antreprenori. Pe locul următor se află taxele și fiscalitatea, menționate de 67,3% dintre respondenți.

Printre celelalte dificultăți se numără creșterea costurilor cu materiile prime, indicată de 51,9% dintre antreprenori, precum și nivelul chiriilor și al utilităților, menționat de 40,4% dintre participanții la sondaj. Lipsa personalului reprezintă o problemă pentru 30,8% dintre antreprenori, în timp ce 1,9% au indicat alte dificultăți.

În cazul în care actualul context economic și fiscal se menține, antreprenorii din sectorul HoReCa spun că vor recurge în primul rând la reducerea costurilor și la amânarea planurilor de dezvoltare. Potrivit sondajului, 51,9% dintre respondenți iau în calcul amânarea investițiilor, în timp ce 48,1% ar putea reduce numărul angajaților.

Printre măsurile avute în vedere de antreprenori se mai numără majorarea prețurilor, indicată de 28,8% dintre respondenți, reducerea programului de funcționare, menționată de 23,1%, și închiderea unor puncte de lucru, luată în calcul de 23,1%. Alți 9,6% dintre antreprenori afirmă că nu ar face nicio schimbare.

Datele indică faptul că presiunile economice s-ar putea reflecta rapid atât asupra angajaților, cât și asupra consumatorilor, prin reducerea personalului, scurtarea programului de funcționare și creșterea prețurilor.

În ceea ce privește încrederea în viitorul propriilor afaceri, 30,8% dintre antreprenorii chestionați se declară încrezători. Dintre aceștia, 7,7% sunt foarte încrezători, iar 23,1% sunt destul de încrezători.

La polul opus, 25% dintre antreprenori se declară mai degrabă neîncrezători, iar 19,2% nu au deloc încredere în viitorul afacerii. În total, 44,2% dintre respondenți au o percepție negativă asupra perspectivelor propriilor companii. Alți 25% au adoptat o poziție neutră.

Astfel, ponderea antreprenorilor neîncrezători în viitor este cu 13,4 puncte procentuale mai mare decât cea a celor care își păstrează încrederea în evoluția afacerilor.

Rezultatele „Indicelui de încredere în HoReCa 2026” conturează imaginea unui sector care își construiește planurile mai degrabă în jurul rezistenței decât al dezvoltării. Doar 17,3% dintre antreprenori se așteaptă la o creștere a afacerii, în timp ce 82,6% estimează stagnarea, scăderea activității sau chiar riscul închiderii. În plus, aproape opt din zece antreprenori reduc sau îngheață investițiile, iar aproape jumătate iau în calcul reducerea personalului.

Faptul că scăderea numărului de clienți este principala problemă indicată de antreprenori, iar fiscalitatea se află la un nivel apropiat, arată că industria HoReCa se confruntă simultan cu diminuarea consumului și cu presiunea tot mai mare asupra costurilor.

În acest context, pentru o parte importantă a industriei, 2026 riscă să nu fie un an al dezvoltării, ci unul al deciziilor dificile privind ceea ce poate fi păstrat: investițiile, angajații, programul de funcționare, punctele de lucru sau, în cele mai dificile situații, chiar afacerea.