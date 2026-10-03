O veste grea pentru muncitori: aproape 1.400 de concedieri la o fabrică de camioane

Aproape 1.400 de angajați ai unei fabrici de camioane din Ohio au rămas fără locuri de muncă, după o serie de disponibilizări care afectează o regiune industrială în care numărul slujbelor din fabrici s-a redus semnificativ în ultimele decenii. Situația de la fosta fabrică Navistar din Springfield intervine într-un moment sensibil pentru zona Dayton.

Disponibilizările au avut loc miercuri, cu numai trei zile înainte ca președintele Donald Trump să participe la un miting electoral organizat la un liceu din apropiere. Evenimentul are loc în perioada campaniei pentru alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

Numărul angajaților concediați este suficient de mare pentru a echivala, practic, cu un an întreg de creștere a numărului de locuri de muncă din zona metropolitană Dayton, potrivit datelor citate de AP.

Fabrica a fost deținută de International Motors, iar viitorul unității este legat în prezent de Roshel, un producător canadian de vehicule blindate care urmează să achiziționeze fabrica.

Pentru o parte dintre angajații disponibilizați există perspectiva revenirii la locurile de muncă. Mai mulți dintre muncitori au declarat că se așteaptă să fie reangajați în următoarele șase până la 12 luni.

Roshel a transmis că lucrează împreună cu părțile implicate pentru protejarea actualei forțe de muncă. Compania intenționează, de asemenea, să își extindă treptat numărul de angajați, cu obiectivul de a ajunge la o forță de muncă de peste două ori mai numeroasă.

Disponibilizările au loc după o perioadă îndelungată de declin al locurilor de muncă din industria prelucrătoare în regiunea Dayton. Transformarea economică a afectat de-a lungul anilor comunitățile dependente de fabrici și de activitățile industriale.

Datele federale citate de sursa menționată arată că zona Dayton avea aproximativ 90.000 de locuri de muncă în industrie în 1990. De atunci, regiunea a pierdut aproximativ jumătate dintre aceste locuri de muncă.

În ultimii ani, în zonă au apărut și investiții noi, inclusiv în sectorul aerospațial, pe fondul extinderii bazei Wright-Patterson Air Force Base. Casa Albă a indicat investițiile anunțate în Ohio de companii precum Electra, Honda și Stellantis drept exemple de proiecte asociate cu crearea de noi locuri de muncă.

Situația de la fabrica din Springfield se suprapune astfel peste eforturile de atragere a unor noi activități economice în Ohio și în regiunea Dayton. Pentru muncitorii afectați de disponibilizări, perspectiva reangajării depinde de tranziția unității către noul proprietar și de dezvoltarea viitoare a operațiunilor.

Donald Trump a vorbit joi despre industria manufacturieră din Statele Unite, în timpul unei vizite la o fabrică de camioane din Texas. Președintele a afirmat că producția manufacturieră revine în Statele Unite și că administrația sa întâmpină mai degrabă dificultăți în comunicarea rezultatelor economice.

În același timp, costul vieții rămâne o preocupare pentru americani. Un sondaj AP-NORC realizat între 24 și 28 septembrie, pe un eșantion de 2.140 de adulți, arată că 17% dintre respondenți aprobă modul în care Donald Trump gestionează costul vieții.

Același sondaj indică un nivel de aprobare de 26% pentru modul în care președintele gestionează economia. Datele reflectă percepția respondenților asupra celor două domenii într-un moment în care disponibilizările din industria manufacturieră rămân o temă importantă pentru comunitățile industriale.

Pentru zona Dayton, pierderea unui număr atât de mare de locuri de muncă la o singură fabrică se adaugă unui declin industrial început cu mai multe decenii în urmă. În același timp, investițiile anunțate în alte sectoare și planurile noului proprietar al fabricii din Springfield indică schimbările prin care trece piața locală a muncii.

Disponibilizările de la unitatea din Ohio au avut loc cu trei zile înaintea mitingului electoral la care Donald Trump este programat să participe în apropiere. Fabrica urmează să fie preluată de Roshel, iar compania afirmă că urmărește protejarea forței de muncă și o extindere treptată a numărului de angajați. Pentru muncitorii concediați, perioada următoare este legată de planurile noului proprietar și de posibilitatea revenirii la locurile de muncă în intervalul estimat de șase până la 12 luni.