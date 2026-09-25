Dacia Hipster ar putea ajunge în producție. Unde va fi construită mașina de peste 11.000 de euro

Dacia ar putea transforma conceptul Hipster într-un model de serie, cu o posibilă lansare în 2027. Potrivit informațiilor publicate de Autocar, automobilul ar urma să fie produs în China, la aceeași uzină unde a fost fabricată prima generație Dacia Spring.

Noul model ar putea avea un preț de pornire de aproximativ 9.500 de lire sterline, sumă echivalentă cu puțin peste 11.000 de euro. Hipster ar urma să fie poziționat diferit față de Spring și să se adreseze în principal deplasărilor urbane.

Întrebat despre viitorul uzinei, Frank Marotte, vicepreședintele senior al Dacia pentru vânzări globale, marketing și operațiuni, a recunoscut că „se pregătește un plan împreună cu ceilalți doi acționari ai joint venture-ului (Dongfeng și Nissan) pentru a proteja activitatea de la uzină”.

El a adăugat: „Grupul Renault dorește să păstreze această unitate industrială, care are o capacitate de producție anuală de 45.000 de vehicule pentru grup, din două motive principale: costurile sale de producție competitive și capacitățile sale de inovare.”

Conceptul Hipster a fost prezentat anul trecut ca o propunere pentru un automobil de dimensiuni reduse, gândit inițial pentru a ocupa o poziție sub Dacia Spring. Mașina ar urma să respecte reglementările europene aplicabile cvadriciclurilor din categoria L7e.

În această categorie sunt incluse vehicule precum Allview 4City și Fiat Multipla, acesta din urmă reprezentând o versiune mai mare a modelului Topolino. Încadrarea în categoria L7e indică faptul că Hipster ar avea un rol diferit față de automobilele convenționale din gama Dacia.

Potrivit Autocar, Denis Le Vot, fostul director general al Dacia, a conceput inițial Hipster ca un succesor natural al modelului Spring. Planul inițial prevedea ca noua mașină să fie lansată spre sfârșitul anului 2026.

Prețul estimat atunci pentru model se ridica la aproximativ 13.000 de euro. Între timp, strategia Grupului Renault pentru modelele electrice de mici dimensiuni s-a modificat, iar acest lucru a schimbat și poziționarea pe care Hipster ar putea să o aibă în gama Dacia.

Strategia companiei a fost modificată la sfârșitul anului 2024. Luca de Meo, care ocupa la acel moment funcția de CEO al Grupului Renault, a decis ca următoarea generație Dacia Spring să fie dezvoltată pornind de la viitorul Renault Twingo.

Noua generație Spring ar urma, de asemenea, să fie produsă în Slovenia. Decizia a schimbat planurile inițiale pentru Hipster, care nu ar mai avea rolul de succesor direct al modelului Spring.

În aceste condiții, Dacia ar putea utiliza Hipster pentru a acoperi o zonă distinctă a pieței automobilelor electrice. Modelul ar fi unul de dimensiuni reduse, destinat în special mobilității urbane și încadrat în categoria europeană a cvadriciclurilor L7e.

Potrivit informațiilor publicate de Autocar, producția ar urma să aibă loc în China, la uzina unde a fost construită prima generație Dacia Spring. Posibila lansare comercială a modelului este indicată pentru anul 2027, iar prețul de pornire ar putea fi de puțin peste 11.000 de euro