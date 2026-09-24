Ce se întâmplă dacă ai permis de mai puțin de doi ani. Măsurile sunt drastice

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Șofer care utilizează sistemul de navigație al mașinii în timp ce conduce

Șoferii începători ar putea avea, în primii doi ani de la obținerea permisului de conducere, restricții privind autoturismele pe care le pot conduce. Propunerea se referă la mașinile care depășesc un anumit raport între puterea motorului și masa vehiculului.

Proiectul de lege se află la Camera Deputaților, care are rol de for decizional, iar parlamentarii urmează să voteze prevederile propuse. Potrivit proiectului, limita ar fi stabilită la 75 de kilowați pe tonă, valoare echivalentă cu aproximativ 102 cai putere pe tonă.

Regula ar urma să se aplice în primii doi ani de la obținerea permisului. Astfel, autoturismele care depășesc raportul de putere prevăzut de proiect nu ar putea fi conduse de persoanele aflate în această perioadă de început.

Pentru o mașină care are o masă de aproximativ 1,3-1,5 tone, limita de putere rezultată din acest calcul ar fi, în linii generale, de aproximativ 120-130 de cai putere. Valoarea exactă depinde însă de masa și caracteristicile tehnice ale fiecărui autoturism.

Restricția nu ar urma să fie introdusă printr-o listă cu modele de mașini interzise pentru șoferii începători. Criteriul ar fi reprezentat de raportul dintre puterea motorului și masa autoturismului.

Prin urmare, aceeași denumire de model poate intra sau nu sub incidența limitei, în funcție de motorizarea și configurația tehnică aleasă. Verificarea ar trebui făcută pentru fiecare versiune în parte, pe baza caracteristicilor tehnice ale autoturismului.

Printre modelele care ar putea depăși pragul prevăzut de proiect se află BMW 330, Volkswagen Golf GTI, Audi A4 și Mercedes-Benz C200. Încadrarea acestor modele depinde însă de motorizarea utilizată și de masa exactă a fiecărui autoturism.

În schimb, Dacia Logan ar putea respecta limita propusă pentru șoferii începători, în funcție de versiunea și motorizarea aleasă. Aplicarea regulii nu ar depinde, așadar, doar de marca sau denumirea comercială a mașinii, ci de datele tehnice ale vehiculului.

Propunerea legislativă este supusă votului în Camera Deputaților, instituție care are rol de for decizional în cazul acestui proiect. Adoptarea de către deputați nu ar însemna însă intrarea imediată în vigoare a noilor restricții.

După adoptare, legea ar trebui să fie promulgată de președintele României și apoi publicată în Monitorul Oficial. Abia după parcurgerea acestor etape și la data prevăzută de actul normativ ar putea produce efecte.

Până atunci, criteriul propus rămâne o prevedere aflată în proces legislativ. Pentru șoferii care au obținut recent permisul, eventuala aplicare a restricției ar depinde de forma finală a legii și de momentul intrării acesteia în vigoare.

Calculul de 75 de kilowați pe tonă ar urma să fie raportat la masa autoturismului și la puterea motorului, astfel încât verificarea eligibilității unei mașini să fie făcută în funcție de specificațiile tehnice ale versiunii respective.