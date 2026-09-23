Se schimbă ceva important de la 1 octombrie. Taxa pe care șoferii nu o vor mai plăti

De la 1 octombrie, șoferii nu vor mai achita taxa de pod pentru traversarea Dunării la Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu, pe sensul de mers spre Bulgaria.

Informația a fost transmisă de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, într-o postare publicată pe rețelele de socializare. Schimbarea este legată de trecerea la un alt mecanism de tarifare a utilizării infrastructurii rutiere. Potrivit explicațiilor oferite de secretarul de stat, noul sistem va ține cont de utilizarea drumurilor și de caracteristicile vehiculelor, în funcție de categoria din care acestea fac parte.

„Gata cu taxele de pod peste Dunăre. De la 1 octombrie, nu mai plătim taxa de pod la Fetești-Cernavodă, Giurgeni-Vadu Oii și Giurgiu pe sensul spre Bulgaria. Este una dintre acele taxe care au generat ani de zile frustrare și întrebări legitime: de ce plătești rovinietă și, separat, încă o taxă de fiecare dată când traversezi un pod?”, a transmis Horațiu Cosma.

Pentru autoturisme și autocare va rămâne valabilă rovinieta, însă tariful urmează să țină cont și de clasa de emisii a vehiculului. Pentru transportul greu de marfă este prevăzută introducerea TollRo, sistem prin care plata se va calcula în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.

Horațiu Cosma a precizat că noul mecanism urmărește principiile folosite în mai multe state europene, unde nivelul contribuției este raportat la utilizarea infrastructurii și la caracteristicile vehiculului. Astfel, pentru transportul greu de marfă, plata nu va mai fi legată doar de o perioadă de utilizare, ci și de numărul de kilometri parcurși.

„De la 1 octombrie, taxa de pod dispare și intrăm într-un sistem modern de tarifare a drumurilor, bazat pe principii europene: cine folosește mai mult infrastructura și cine poluează mai mult contribuie corespunzător. Pentru autoturisme și autocare rămâne rovinieta, dar tariful va ține cont și de clasa de emisii. Pentru transportul greu de marfă intră în funcțiune TollRo: plata se face în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului. Este modelul folosit deja în numeroase state europene”, mai scrie Horațiu Cosma în postarea sa de pe social media.

Potrivit acestuia, Cătălin Drulă a susținut includerea măsurii în PNRR, astfel încât România să treacă de la un sistem de taxare bazat pe perioade și puncte de trecere la unul raportat la utilizarea infrastructurii.

„Și vreau să spun foarte clar două lucruri despre această reformă. Primul: Cătălin Drulă nu s-a lăsat până când acest sistem nu a fost pus în PNRR. A înțeles că România trebuie să treacă de la taxarea învechită, pe perioade și puncte de trecere, la un sistem european, în care plata este legată de utilizarea efectivă a infrastructurii. Reforma pe care a pus-o atunci în PNRR ajunge acum să producă efecte concrete pentru români. Al doilea: Radu Miruță nu a acceptat ca această reformă să mai fie amânată încă o dată. CNAIR a cerut recent prorogarea termenului până în aprilie 2027. Răspunsul Ministerului Transporturilor a fost să ținem ferm termenul de 1 octombrie”, mai arată Horațiu Cosma.

Potrivit declarațiilor citate, aplicarea noului sistem a fost menținută pentru data de 1 octombrie, în pofida unei solicitări a CNAIR privind amânarea termenului până în aprilie 2027. Reforma este prezentată ca parte a măsurilor asumate prin PNRR pentru schimbarea mecanismului de tarifare a drumurilor.

În același mesaj, Horațiu Cosma a susținut că trecerea la noul model trebuie să fie făcută fără o nouă amânare, făcând referire la obligațiile asumate prin PNRR și la schimbarea modului de taxare a infrastructurii rutiere.

„Nu mai putem transforma fiecare reformă într-un proiect care se amână până când devine comod pentru instituția care trebuie să o implementeze. PNRR nu a fost făcut ca România să bifeze niște documente. A fost făcut ca să schimbăm lucruri care nu funcționează de zeci de ani.

Asta facem acum. O taxă redundantă dispare. Un sistem european intră în loc. Mai puține opriri și mai puțină birocrație pentru șoferi. Un sistem de taxare mai echitabil și mai apropiat de ceea ce se întâmplă în Europa, a concluzionat Horațiu Cosma.