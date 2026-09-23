Taxa UE pentru colete ieftine începe să schimbe piața online. Sinsay raportează o accelerare puternică a vânzărilor

Creșterea vânzărilor online ale Sinsay, brandul de modă cu prețuri accesibile al grupului polonez LPP, s-a accelerat după încheierea celui de-al doilea trimestru, în luna iulie.

Directorul financiar al LPP, Marcin Bojko, a declarat pentru Reuters că evoluția reprezintă cel mai clar semnal de până acum că noua taxă impusă de Uniunea Europeană coletelor de valoare mică îi determină pe cumpărători să revină de pe platformele chinezești.

Uniunea Europeană a eliminat de la începutul lunii iulie tratamentul vamal fără taxe pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro. Acesta a fost înlocuit cu o taxă fixă de 3 euro, care acoperă cea mai mare parte a fluxurilor de comerț electronic către blocul comunitar.

Potrivit lui Marcin Bojko, LPP vede deja efectul noilor reguli, iar nivelurile actuale de creștere sunt mai ridicate decât cele înregistrate de companie în perioadele recente, fără ca grupul să mai fi observat un asemenea ritm din 2024.

Creșterea comerțului electronic al LPP a fost afectată anterior de reducerea cheltuielilor de marketing și de un incendiu produs la depozitele companiei din România. Incidentul a dus la prelungirea timpilor de livrare în sud-estul Europei în prima parte a anului 2026.

Un centru de distribuție înlocuitor a fost deschis în luna iulie. Pagubele provocate de incendiu au făcut ca vânzările online să fie aproape stagnante în primul trimestru.

Ulterior, compania a recuperat teren în trimestrul al doilea, care s-a încheiat în luna iulie. Vânzările online au crescut atunci cu 16,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

În cazul Sinsay, creșterea comerțului electronic a fost similară cu cea a întregului grup în trimestrul al doilea. Ritmul s-a accelerat însă începând de la jumătatea lunii august, ajungând între 20% și 30%, iar în septembrie creșterea a fost și mai puternică.

Bojko consideră că noile reguli europene contribuie la egalizarea condițiilor de concurență dintre comercianții locali și companiile chineze precum Shein și Temu.

Totuși, situația continuă să se schimbe. Companii chineze precum Shein își deschid depozite în Europa, ceea ce le permite să își îmbunătățească viteza de livrare, însă limitează cantitatea de stoc disponibilă.

Directorul financiar al LPP se așteaptă ca piața să se stabilizeze și consideră că dinamica actuală nu va deveni permanent noua normalitate. În același timp, el apreciază că este puțin probabil ca operatorii chinezi să revină la nivelurile anterioare.

Dincolo de efectul taxelor, Marcin Bojko observă și o schimbare mai amplă în comportamentul consumatorilor. Deși prețurile trebuie să rămână atractive, cumpărătorii sunt acum mai dispuși să plătească pentru produse de o calitate mai bună.

Colecțiile premium ale brandului Reserved, parte a grupului LPP, utilizează materiale naturale precum inul și mătasea. Aceste colecții au înregistrat o creștere de peste 30% față de anul precedent la începutul sezonului toamnă-iarnă.

Creșterea de peste 30% a fost înregistrată atât în magazine, cât și online, în special în orașele mari.

Acțiunile LPP, cel mai mare retailer de modă din Polonia, au crescut cu 8% vineri, după ce compania a raportat un profit pentru trimestrul al doilea peste așteptări și și-a majorat estimarea privind marja.

Și Allegro, principala platformă de comerț electronic din Polonia, și-a majorat săptămâna trecută țintele de creștere. Compania a indicat taxele UE aplicate platformelor chinezești printre motivele care au contribuit la această decizie.