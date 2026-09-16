BYD pregătește primul său camion de mare tonaj pentru Europa. Compania vrea să mute și producția pe vechiul continent

BYD intenționează să lanseze anul viitor primul său camion de mare tonaj pe piața europeană, iar planurile pe termen lung includ producția locală a camioanelor. Compania chineză își extinde astfel prezența în Europa dincolo de autoturismele electrice și încearcă să reducă inclusiv impactul eventualelor taxe vamale.

Planurile au fost prezentate de Stella Li, șefa diviziei de afaceri internaționale a BYD, cu ocazia salonului IAA de la Hanovra.

„Pe termen lung, vom produce aici, local, tot ceea ce vindem în Europa”, a declarat aceasta.

Primul pas în segmentul vehiculelor comerciale grele va fi lansarea unui camion de mare tonaj în Europa anul viitor. Ulterior, BYD intenționează să dezvolte și producția locală.

Compania nu vrea însă să se limiteze la vânzarea vehiculelor. Stella Li a explicat că BYD pregătește pentru operatorii de flote un pachet complet de servicii. Acesta ar urma să includă finanțare, infrastructură de încărcare alimentată cu energie fotovoltaică și o rețea de ateliere, completată de servicii mobile de asistență rutieră.

Mutarea producției mai aproape de clienții europeni ar avea și un avantaj comercial important. Camioanele produse local nu ar mai fi afectate în același mod de taxele vamale aplicate importurilor din China.

Mai mulți producători europeni, printre care MAN, parte a grupului Traton, au cerut Uniunii Europene să introducă taxe vamale pentru camioanele electrice chinezești, după modelul măsurilor aplicate deja autoturismelor electrice importate din China.

BYD se opune unor asemenea măsuri, dar spune că este pregătită să se adapteze.

„Nu ne plac aceste taxe, deoarece nu folosesc nimănui, dar trebuie să ne adaptăm situației”, a declarat Stella Li.

Potrivit acesteia, taxele reprezintă o presiune pe termen scurt, până când compania va putea să își extindă suficient producția locală.

Strategia pentru camioane vine în paralel cu extinderea capacităților europene pentru autoturisme. BYD construiește o fabrică la Szeged, în Ungaria, unde producția de serie este programată să înceapă anul viitor.

Compania vede producția locală drept o componentă importantă a strategiei sale pe piața europeană.

„Atunci când vinzi ceea ce produci pe plan local, lucrurile sunt în regulă. Devenim o companie europeană”, a afirmat Stella Li.

Extinderea în Europa are loc într-o perioadă în care BYD înregistrează o creștere rapidă a vânzărilor internaționale.

În primele opt luni ale acestui an, compania a vândut 1,162 milioane de vehicule în afara Chinei. Volumul este cu 86% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe piața chineză, BYD a comercializat în aceeași perioadă 1,505 milioane de vehicule. Planurile pentru camioane și dezvoltarea producției locale ar urma să extindă în continuare prezența grupului chinez pe piața europeană.