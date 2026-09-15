China acuză SUA că pregătesc un război în spațiu. Washingtonul confirmă armele desfășurate pe orbită

China acuză SUA că pregătesc un posibil război în spațiu, după ce Washingtonul a confirmat existența unor sisteme armate de control spațial pe orbită. Beijingul cere oprirea desfășurării militare, avertizând asupra unei noi curse a înarmărilor.

China a cerut marți SUA să înceteze pregătirile pentru un posibil război în spațiu, după ce armata americană a confirmat pentru prima dată că dispune pe orbită de arme destinate „controlului spațial”.

„Îndemnăm partea americană să oprească desfășurarea capacităților sale militare și să înceteze să se pregătească de un război în spațiu”, a declarat Guo Jiakun, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din China, în cadrul unei conferințe de presă.

Oficialul chinez a avertizat, de asemenea, asupra riscului unei „curse a înarmărilor” în spațiu și a cerut evitarea „militarizării spațiului cosmic” și a transformării acestuia într-un „câmp de luptă”.

Reacția Beijingului vine după ce Forța Spațială a SUA a anunțat luni că dispune de „sisteme armate de control spațial pe orbită, capabile să apere Forța Comună împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor”.

Potrivit Forței Spațiale americane, aceste capacități pot fi utilizate atât în scopuri ofensive, cât și defensive. SUA susțin că China și Rusia consideră, la rândul lor, spațiul un posibil teatru de război.

Forța Spațială a SUA afirmă că Beijingul „dezvoltă şi implementează capacităţi spaţiale şi contra-spaţiale ca parte a unei strategii de modernizare militară”. În cazul Rusiei, instituția americană susține că Moscova „consideră spaţiul ca un domeniu de război şi estimează că supremaţia spaţială va fi un factor decisiv în conflictele viitoare”.

Disputa dintre Washington și Beijing privind utilizarea militară a spațiului se intensifică astfel după confirmarea publică a existenței unor sisteme americane armate pe orbită. China avertizează că astfel de măsuri pot alimenta militarizarea spațiului și o nouă cursă a înarmărilor.

Militarizarea spațiului este aproape la fel de veche ca explorarea spațială. Încă de la lansarea satelitului Sputnik, în 1957, SUA și Rusia au analizat diferite modalități de a înarma sateliții și de a neutraliza sateliții adversarilor.

Una dintre principalele preocupări a fost reprezentată de posibilitatea folosirii armelor nucleare în spațiu. În 1967, marile puteri, alături de alte state, au semnat Tratatul privind spațiul cosmic, care interzice amplasarea armelor de distrugere în masă pe orbita Pământului.

În deceniile care au urmat, SUA, China, Rusia și India au studiat modalități de desfășurare a unor operațiuni militare în spațiu care nu sunt interzise de acest tratat. O atenție deosebită a fost acordată dezvoltării unor capacități care pot viza sateliții adversarilor, considerați esențiali pentru comunicațiile militare, supraveghere și navigație.