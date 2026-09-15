Pentagonul recunoaște lipsa de muniții după războiul din Iran. Ce au dezvăluit atacurile SUA?

Pentagonul recunoaște, în septembrie 2026, că războiul SUA cu Iranul a provocat o lipsă de muniții și a redus stocurile strategice americane. Raportul Inspectorului General arată că Operațiunea Epic Fury a afectat și bazele militare din Orientul Mijlociu.

După luni de negări din partea Administrației Trump, Departamentul Apărării al SUA a recunoscut existența unei „lipse” de muniții provocate de războiul din Iran. Informația apare într-un raport publicat luni de Inspectorul General al Pentagonului, care analizează operațiunea militară americană împotriva Iranului.

Potrivit documentului, consumul de muniții în timpul Operațiunii Epic Fury a dus la reducerea stocurilor strategice și a scos la iveală blocaje în industria care asigură reaprovizionarea cu muniții. Raportul prezintă, totodată, măsurile luate de Departamentul Apărării pentru accelerarea producției și refacerea stocurilor.

Administrația Trump a negat în luna iulie existența unei probleme legate de stocurile de muniții, după apariția unor informații potrivit cărora SUA ar fi raționalizat utilizarea unor rachete, în special a interceptoarelor. La acel moment, președintele Donald Trump afirma că SUA au „cantități enorme de muniții”.

La începutul acestei luni, liderul de la Casa Albă a reiterat această poziție, susținând că SUA dispun de „cantități practic nelimitate de muniții”.

Potrivit presei, lipsa munițiilor ar fi contribuit însă la decizia lui Donald Trump de a nu lansa, în timpul verii, alte atacuri la scară largă împotriva Teheranului.

În ciuda utilizării masive a interceptoarelor, atacurile iraniene au provocat pagube importante la bazele militare americane din regiune. Potrivit raportului Pentagonului, „atacurile iraniene au avariat și distrus sute de clădiri și instalații” din Kuweit, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania.

Raportul, care acoperă perioada aprilie-iunie 2026, prezintă și pagubele suferite de flota de aeronave a SUA. Patru avioane F-15 au fost distruse, un F-35 a fost avariat, iar șapte avioane cisternă KC-135 au fost avariate sau distruse. Până la 30 de drone de atac MQ-9 Reaper au fost distruse.

Documentul estimează că peste 50.000 de militari americani sunt implicați în Războiul din Golf. În același timp, raportul arată că atacurile de represalii lansate de Iran și aliații săi au provocat pagube și unor clădiri diplomatice din patru țări: Irak, Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.