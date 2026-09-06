Pentagonul a testat cu poligraful zeci de militari. SUA caută sursa scurgerilor despre criza de muniție

Aproximativ 50 de membri ai Statului Major Întrunit al armatei americane au fost supuși testelor cu poligraful în cadrul unei anchete privind scurgerea unor informații clasificate către presă. Investigația vizează în special informațiile apărute despre diminuarea stocurilor americane de muniție în timpul conflictului cu Iranul.

Anchetatorii americani încearcă să afle dacă membri civili sau militari ai Statului Major Întrunit au furnizat jurnaliștilor informații clasificate, potrivit The New York Times.

Aproximativ 50 de persoane au fost supuse testelor cu poligraful luna trecută, după apariția mai multor articole despre scăderea puternică a stocurilor unor categorii importante de armament.

Printre acestea se numără rachetele cu rază lungă de acțiune și interceptorii folosiți de sistemele de apărare antiaeriană Patriot.

Oficialii americani au contestat relatările despre problemele cu muniția și au susținut că stocurile existente sunt mai mult decât suficiente.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a refuzat să ofere publicației detalii despre măsurile administrative sau investigațiile interne, dar a precizat că Departamentul Apărării tratează „extrem de serios” scurgerile de informații care privesc securitatea națională.

„Protejarea informațiilor clasificate este esențială pentru asigurarea securității Statelor Unite și a trupelor noastre desfășurate în întreaga lume”, a declarat Parnell.

Statul Major Întrunit numără între 1.500 și 2.000 de angajați militari și civili și are un rol important în coordonarea strategiei operaționale, a politicilor și a planificării militare împreună cu comandamentele americane din întreaga lume.

Surse familiarizate cu investigația susțin că amploarea acesteia are două obiective. Pentagonul încearcă să identifice persoanele care au furnizat informațiile presei, dar și să descurajeze eventuale scurgeri viitoare.

Experți juridici și militari citați de publicația americană consideră amploarea testării neobișnuită. Potrivit acestora, conducerea superioară a forțelor armate americane nu a mai fost supusă în istoria modernă unei campanii atât de extinse de testare cu poligraful.

Investigația vine după mai multe relatări potrivit cărora operațiunile militare legate de Iran au pus o presiune considerabilă asupra rezervelor de armament ale Statelor Unite.

Informațiile privind diminuarea stocurilor au provocat inclusiv dezbateri interne referitoare la direcția mai largă a conflictului.

Președintele Donald Trump a cerut în repetate rânduri măsuri împotriva scurgerilor neautorizate de informații. El a atacat dur presa pentru articolele despre diminuarea stocurilor de muniție și gestionarea conflictului cu Iranul, calificând aceste relatări drept „trădătoare”.

Scurgerile repetate de informații au contribuit la apariția unei atmosfere de neîncredere în interiorul Pentagonului, pe care actuali și foști oficiali o leagă și de stilul de conducere al secretarului Apărării, Pete Hegseth.

Potrivit informațiilor prezentate de The New York Times, Hegseth lucrează cu un cerc restrâns de colaboratori și, în timpul mandatului său, ar fi înlăturat sau blocat promovarea a cel puțin 80 de generali, amirali și oficiali de rang înalt.

Pentagonul a deschis mai multe anchete privind scurgerile de informații după apariția unor articole despre conducerea lui Hegseth. În același timp, secretarul Apărării s-a confruntat el însuși cu critici după ce a distribuit informații operaționale sensibile într-un grup de discuții pe Signal.

Tensiunile interne s-au accentuat luna trecută, când Departamentul Apărării i-a concediat pe redactorul-șef și pe editorul Stars and Stripes, publicație militară independentă finanțată de guvern.

Angajații publicației au susținut că decizia a reprezentat o reacție directă la articolele despre deteriorarea condițiilor de la bordul portavionului USS Abraham Lincoln.

În ciuda controverselor și a tensiunilor din interiorul Pentagonului, Donald Trump continuă să îl susțină pe Pete Hegseth. Președintele american a descris public activitatea secretarului Apărării drept „fantastică”.